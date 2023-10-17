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    Anlık Bildirim

    Activision, Steam'deki oyunlarının Türkiye fiyatlarına fahiş zam yaptı

    Kısa süre önce Microsoft tarafından satın alınan Activision Blizzard, Steam platformundaki oyunlarının fiyatını yükseltti. Fahiş zam aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeleri etkiledi.
    Activision, Steam'deki oyunlarının Türkiye fiyatlarına zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Microsoft bildiğiniz üzere kısa süre önce Activision Blizzard'ı satın alma sürecini tamamlamıştı. Anlaşmanın nihayete erdirilmesinin ardından birçok kişinin korktuğu şey gerçekleşti. Steam'deki Activision Blizzard oyunlarının fiyatlarına fahiş oranda zam geldi.

    Birçok kişi yeni zamlardan Microsoft'u sorumlu tutabilir ancak fiyat artışının bununla alakalı olduğuna dair net bir bilgi yok. Steam'in bölgesel fiyatlandırma önerilerini güncellemesiyle ilgili olabilir. Fiyat artışı Ukrayna, Brezilya, Hindistan, Kazakistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu belirli bölgeleri etkiledi. Oyunlara %400 ila %1500 arasında zam yapıldı.

    Activision, Steam'deki oyunlarının Türkiye fiyatlarına zam yaptı Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de fiyatları artan bazı oyunlar

    • Sekiro: Shadows Die Twice — 1.559 TL (önce 289 TL)
    • Spyro: Reignited Trilogy — 1.039 TL (önce 164 TL)
    • Prototype — 519 TL (önce 49 TL)
    • Prototype 2 — 1.039 TL önce (önce 59 TL)
    • TimeShift — 519 TL önce (önce 39 TL)
    • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 1.039 TL (önce 164 TL)
    • Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 1.039 TL (önce 399 TL)
    • Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Paketi — 2.339 TL (önce 139 TL)
    • Call of Duty: Black Ops II — 1.559 TL (önce 115 TL)
    • Caesar 3 — 155 TL (önce 20 TL)
    • Call of Duty: WWII — 1.559 TL (önce 209 TL)
    • Pharaoh + Cleopatra — 259 TL (önce 33 TL)

    Activision Blizzard, Valve'in güncellenmiş talimatlarına uygun olarak bölgesel fiyatlandırmalarıda değişikliğe gitti. Şirket daha önce de 2023 yılında piyasaya sürülen bazı oyunların fiyatını yükseltmişti. Bu arada Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın aldığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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