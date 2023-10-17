Activision, Steam'deki oyunlarının Türkiye fiyatlarına fahiş zam yaptı

Tam Boyutta Gör Microsoft bildiğiniz üzere kısa süre önce Activision Blizzard'ı satın alma sürecini tamamlamıştı. Anlaşmanın nihayete erdirilmesinin ardından birçok kişinin korktuğu şey gerçekleşti. Steam'deki Activision Blizzard oyunlarının fiyatlarına fahiş oranda zam geldi.

Xiaomi resmen açıkladı: MIUI gidiyor, HyperOS geliyor 6 sa. önce eklendi

Birçok kişi yeni zamlardan Microsoft'u sorumlu tutabilir ancak fiyat artışının bununla alakalı olduğuna dair net bir bilgi yok. Steam'in bölgesel fiyatlandırma önerilerini güncellemesiyle ilgili olabilir. Fiyat artışı Ukrayna, Brezilya, Hindistan, Kazakistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu belirli bölgeleri etkiledi. Oyunlara %400 ila %1500 arasında zam yapıldı.

Tam Boyutta Gör

Türkiye'de fiyatları artan bazı oyunlar

Sekiro: Shadows Die Twice — 1.559 TL (önce 289 TL)

Spyro: Reignited Trilogy — 1.039 TL (önce 164 TL)

Prototype — 519 TL (önce 49 TL)

Prototype 2 — 1.039 TL önce (önce 59 TL)

TimeShift — 519 TL önce (önce 39 TL)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 1.039 TL (önce 164 TL)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 1.039 TL (önce 399 TL)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Paketi — 2.339 TL (önce 139 TL)

Call of Duty: Black Ops II — 1.559 TL (önce 115 TL)

Caesar 3 — 155 TL (önce 20 TL)

Call of Duty: WWII — 1.559 TL (önce 209 TL)

Pharaoh + Cleopatra — 259 TL (önce 33 TL)

Activision Blizzard, Valve'in güncellenmiş talimatlarına uygun olarak bölgesel fiyatlandırmalarıda değişikliğe gitti. Şirket daha önce de 2023 yılında piyasaya sürülen bazı oyunların fiyatını yükseltmişti. Bu arada Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın aldığını hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Activision, Steam'deki oyunlarının Türkiye fiyatlarına zam yaptı