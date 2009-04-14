Nvidia tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini önümüzdeki ay lanse edilebilir

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Nvidia'nın performans liderliğini rakibi AMD-ATi'den geri almasını sağlayan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için tek PCB'li yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Satışı devam eden mevcut modelini her iki GPU için de iki ayrı baskılı devre (PCB) kullanan Nvidia, rakibi AMD-ATi'ye benzer şekilde tek PCB'li tasarıma geçerek üretim maliyetlerinde kazanım sağlamayı ve muhtemelen bu kazanımı da, rekabet koşulları çerçevesinde fiyatlandırmayı yansıtmayı planlıyor.

Saat hızları ve ana özellikleri itibaritle mevcut model ile aynı teknik özelliklerle gelecek ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftini kullanacak olan tek PCB'li GeForce GTX 295'in yeni versiyonunun ısıl güç tasarımı açısından da yine mevcut modele göre daha başarılı olması bekleniyor. Üreticiler tarafından hız aşırtmalı versiyonunun da hazırlanması beklenen yeni versiyon GeForce GTX 295'in, GT300 öncesinde Nvidia'nın pazardaki en hızlı ve yeni çözümü olacağı belirtiliyor.

Mayıs ayında lanse edileceği söylenen tek PCB'li GeForce GTX 295'in yüksek performans segmentinde yaratacağı etkiyi ise zaman gösterecek.