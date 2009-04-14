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Nvidia tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini önümüzdeki ay lanse edilebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini önümüzdeki ay lanse edilebilir
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Nvidia'nın performans liderliğini rakibi AMD-ATi'den geri almasını sağlayan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için tek PCB'li yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Satışı devam eden mevcut modelini her iki GPU için de iki ayrı baskılı devre (PCB) kullanan Nvidia, rakibi AMD-ATi'ye benzer şekilde tek PCB'li tasarıma geçerek üretim maliyetlerinde kazanım sağlamayı ve muhtemelen bu kazanımı da, rekabet koşulları çerçevesinde fiyatlandırmayı yansıtmayı planlıyor.

Saat hızları ve ana özellikleri itibaritle mevcut model ile aynı teknik özelliklerle gelecek ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftini kullanacak olan tek PCB'li GeForce GTX 295'in yeni versiyonunun ısıl güç tasarımı açısından da yine mevcut modele göre daha başarılı olması bekleniyor. Üreticiler tarafından hız aşırtmalı versiyonunun da hazırlanması beklenen yeni versiyon GeForce GTX 295'in, GT300 öncesinde Nvidia'nın pazardaki en hızlı ve yeni çözümü olacağı belirtiliyor.

Mayıs ayında lanse edileceği söylenen tek PCB'li GeForce GTX 295'in yüksek performans segmentinde yaratacağı etkiyi ise zaman gösterecek.


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sertacaygun 10 yıl
Ellerinde tek kartlı sistemi yapabilecek teknoloji varken yapmalıydılar.
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max975 10 yıl
keşke bunu baştan yapsaydı...
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ilgezer 10 yıl
hazırlansın bakalım
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Krak3n 10 yıl
Şimdi bunun yapım maliyeti düşük olur ama bunu kullanıcıya yansıtacaklar mı?
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yekoo 10 yıl
4870x2 var zaten oc yapıver 4890x2 ayak seslerine gerek yok ;)
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sulogun61 10 yıl

Orjinalden alıntı: yekoo

4870x2 var zaten oc yapıver 4890x2 ayak seslerine gerek yok ;)

sana öyle geliyor
techpowerup.com/...
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yc#1 10 yıl
@safe-e
Dediğiniz şeyin uygulanması günümüz anakartları düşünüldüğünde imkansız; çünkü PC-Express x 16 slotunun hemen üzerinde çipset soğutucusu bulunuyor ve pazardaki grafik kartlarının önemli bir miktarı iki slot kaplayan soğutucu kullanıyor.
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DarkSidesOfMe 10 yıl
bu bana 4890x2 nin ayak sesleri gibi geliyor
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safe-e 10 yıl
tek pcb gzlde ndn bu ekran kartlarnın soğutucularnı alta koyarlarki bu fiziken ters eğer soğutucu plaka çekirdeğin üst kısmında olsa bnce perfonması daha iyi olur tmm belki ısıyı soğutucuya iletir ama ısınan havada yukarı çıkar :)
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KanKoKan 10 yıl
En azından milletin tost benzetmelerinden kurtulmuş olacak.
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resler 10 yıl
Tek PCB olunca maliyet olarak daha ucuza üretmiş olabilir ama satmaya geldiği zaman yine yüksek fiyatlar görebiliriz.
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By MuRaT 10 yıl
Bellek,gpu ve shared hızlarında değişiklik olmamış..
ama bi önemli değişiklik olmuş..
ısıl güç tüketimi daha az

ayrıca kartın tek pcbde toplanması kullanıcılar tarafından performans elde edeceği gibi gözüküyor..
Şimdiden hayırlı olsun..
Karşılaşma kızıştı
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StreamRolleR 10 yıl
hadi hayırlısı 285 295 iyi kartlar :D
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