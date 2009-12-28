Nvidia yeni nesil ekran kartlarını Mart ayına erteliyor

DirectX 11 destekli beş yeni modeliyle pazarda olan üstelik çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 çözümüyle endüstrinin en hızlı ekran kartına sahip olan AMD'nin aksine Nvidia cephesinde işler pekte yolunda gitmiyor. Yıl sonu itibariyle bir milyondan fazla DirectX 11 GPU'su satmış olacağı tahmin edilen AMD'nin aksine yeni nesil ekran kartları için henüz herhang bir somut girişimde bulunamayan Nvidia'da zorunlu bekleyişin en az birkaç ay daha süreceği bildiriliyor. Gelen yeni bilgilere göre Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan, DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları Mart ayına ertelendi.
Uzakdoğu merkezli saygın yayın kuruluşlarından Digitmes'ın yeni bir haberine göre, Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia ekran kartları Mart ayına ertelendi. Nvidia tarafından iş ortaklarına gönderildiği belirtilen durum raporuna göre, yeni nesil Nvidia ekran kartlarının resmi tanıtımı Mart ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayı için planlanan ancak tespit edilen bir takım sorunlar nedeniyle CES 2010 fuarına ötelenen yüksek performansı sınıfı GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 modelleri için hem endüstrinin hem de son kullanıcıların bir çeyrek dilim daha bekleyeceği bildiriliyor ki zorlu rekabet koşullarında bu önemli bir kayıp.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç vereceği yeni nesil ekran kartlarını Mart ayına ötelediği iddia edilen Nvidia'nın aradaki üç aylık boşluğu mevcut çözümlere ek yeni modellerle doldurup doldurmayacağı ise bilinmiyor. Ancak 40nm üretim teknolojisine ağırlık vermeyi planlayan Nvidia'nın GeForce 200 serisinin üst modellerinde üretimi hızlandırması veya yeni model girişiminde bulunması ise açıkçası pek beklenmiyor. Nvidia, GeForce GTX 360 ve 380 modellerine güç verecek GF100 GPU'sunun alt modellerde kullanılması beklenen GF104 kodlu kırpılmış versiyonunu ise ikinci çeyrekte lanse edecek.
Nvidia'nın aksine AMD ise yeni model duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Hali hazırda beş yeni modeliyle piyasada olan firma, CES 2010 fuarında bir kısmı mobil bir kısmı da masaüstü olmak üzere toplamda 12 yeni DirectX 11 çözümünü lanse ederek endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yeni modellerle birlikte masaüstü ekran kartı pazarının tüm segmentlerinde DirectX 11 çözümlerine sahip olacak AMD, Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil modellerine karşı da hazırlıksız değil. Gelen bilgilere göre firma, GF100 tabanlı rakip Nvidia çözümlerine karşı ATi Radeon HD 5890 gibi yüksek frekanslı model veya modeller de duyuracak.
Maliyet odaklı pazar segmentleri için Radeon HD 5670 ve Radeon HD 5570 gibi modeller, giriş seviyesinde ise Radeon HD 5450 gibi alternatif çözümleri Ocak ve Şubat aylarında pazara sunacak olan AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın rekabete GeForce GTS250, GT240/220, 9800GT/9500GT ve GeForce G210 gibi modellerle devam etmesi bekleniyor. Ancak fiyat odaklı rekabette güçlü kozlara sahip olan AMD'nin Radeon HD 4000 serisini kesmeye de niyeti yok gibi görünüyor zira son olarak Radeon HD 4860 modeli de satışa sunulurken 100$ altında Radeon HD 4770 ve 4730 gibi modellere de devam ediliyor.
TSMC cephesinde de olumlu gelişmeler var. 40nm üretim teknolojisi için aylardır verimlilik problemleri yaşayan firmanın, geçtiğimzi günlerde verdiğimiz AMD açıklamasında olduğu gibi sorunları aşmaya başladığı ve verimlilik oranını geliştirdiği ancak üretim miktarının hâlâ beklentileri karşılamaktan uzak olduğu bildiriliyor. İlk çeyrek itibariyle de rakipsiz kalacak gibi görünen AMD'nin nasıl bir fiyat politikası izleyeceği ise şimdiden merak konusu. Çünkü bilindiği üzere hem verimlilik sorunları hem de alternatif seçenek olmadığı için ATi Radeon HD 5850 ve 5870'te fiyatlar lansman fiyatlarına göre 50$'a varan oranda yükselmiş durumda.Kaynak: http://www.digitimes.com/news/a20091228PD207.html
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hocam kral sofraları vaatleriyle sen kaç ay aç kalabilirsin ve ya kalmak istersin?
nVidianin zamaninda sadece performans dayali ve sadece saat hizlari artirilmis Ekran Kartlari ile fayis fiyatalardan kazandigi paralar gozunu burumus olacakki simdi herkesin yaklasik 2 yildir bekledigi bir teknolojye hazirlik yapma gereksinimi bile duymamis. Aslinda DirectX 10.1 Ekran Karti cikartamayisindanda belliydi bu durum ama gel gorki piyasadaki saf kullanicilari DX 10.1 in gereksiz oldugu konusunda gerek reklam gerekse baskiyla kandirmisti. Simdilerde ise yine ayni piskinlik ve ilkel yontemle AMD/ATI nin liderligi onemli degil gibisinden sacma seylerle karsimiza cikiyor.
Bence cikip durustce yetistiremedik. Biz yapamadik sizlerden bu konuda sabir ve desteginizi istiyoruz dese yine bir nebze insanlar sakinlesir ama gelecegi 2 yil onceden belli olan ve demolari 1 yil onceden GPU ureticilerine lanse edilen (Windows 7) DirectX 11 in cikisindan 6 Ay sonra urun cikartmak bence talihsizlik degil beceriksizliktir. %30 un buyuklugundeki AMD/ATI senden once hareket edip cesit cesit urun cikartiyorsa ve sen hala piskin haberler ve sacma bilgiler ile geciktigini soyluyorsan seni kurtaracak tek birsey var oda suanki en hizli Ekran Kartindan daha hizli bir Ekran Karti cikartip onu rakibinle ayni fiyata vermek olur.
Bunun haricinde bisey yaparsanda OnBoard Ekran Karti ureten Intel ve Via dan hicbir farkin kalmaz.
Kardeşlerim hepinizle gurur duymakla beraber ,tümünüzün işlemci mimarisi hususunda harbi bilgiye vakıf olmanız hem vay be dedirtti hem de artık memlekette teknolojık altyapı olsa (fabrıka vb.) ondan katma değer uretecek guclu bır kıtlenın varlıgına olan ınancımı pekıstırdı.
Yahu herkes ar-ge sozcusu gıbı ahkam kesmıs ,nereden ne zaman ogrendınız bunca seyı ,ne dıyeyım sevgılı kardeslerım ,bu bılgılerınızı ekonomık yukselme yaratacagınız olanaklarla donatmanız dılegıyle....
tum donanımhaber ekıbıne ve sevgılı forumculara saygılarımla selam ederım
eğer bilinçli son kullanıcıysan batmasını değil aksine başka güçlü ekran kartı firmaları çıkmasını istemeniz lazım.
dx11 li kartlara ne gerek var diyenler içinde.
benim 3870turbom vardı ve kart felan almayı düşünmüyordum. ama karta iyi bi müşteri çıkıp iyi para verince sattım. e şimdi ne alayım ben 4870 mi 4890 mı yada gtx275-285 mi hayır tercihimi 5850 den yana kullandım ama dx11 olduğu için değil benim için çok büyük +ları vardı.
1-performansı gtx285 gibi ve kdv dahil 140 dolar ucuz
2-az ısınıyor az elektrik tüketiyor buda kartımın ömrünü uzatıyor ve cebimi yakmıyor.
3-şu an dx11 li iki oyun olsada isterse 1 sene sonra dx11 lerin yaygınlaşacağını bilsem bile yinede tercihim 5850 olur. kasanın içinde duran dx11 in bana zararı yok
4-çoğu kullanıcı önemesemesede atide hdmi sesi de direk veriyor ve öyle ekstra kablo ile uğraşmaya gerek yok.
5-görüntü kalitesi bariz ati derim çünkü 3870 i satınca 5850 yi alana kadar 10 günlük boşlukta elimde bulunan 2. el 8800gt msi. vardı onu kullandım. sürekli ati kullanan biri bunu çok iyi farkediyor ve ayrıca nvidianın 16x aa sı atinin 8 inden daha kötü bunu açıkca gördüm.mübalağa etmiyorum uzun süre ati kullanın bunu anlarsınız.3870den önceki kartımda nvidia idi ve yine farkettim. ama ati kullanıp geçince fark çok bariz oldu.
ama nvidianında +ları var oyun içinde yazıları nvidia daha belirgin gösteriyor ve 8800gt 3870 den az da olsa hızlı idi.
ama şu an aldığım 5850 çok iyi, her kullanıcıya babalar gibi yeter.
evdeki pc yede vtx 5770 aldım o kartda inanın hger kullanıcıyı tatmin eder fiyatıda 172+kdv