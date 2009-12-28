Nvidia yeni nesil ekran kartlarını Mart ayına erteliyor

DirectX 11 destekli beş yeni modeliyle pazarda olan üstelik çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 çözümüyle endüstrinin en hızlı ekran kartına sahip olan AMD'nin aksine Nvidia cephesinde işler pekte yolunda gitmiyor. Yıl sonu itibariyle bir milyondan fazla DirectX 11 GPU'su satmış olacağı tahmin edilen AMD'nin aksine yeni nesil ekran kartları için henüz herhang bir somut girişimde bulunamayan Nvidia'da zorunlu bekleyişin en az birkaç ay daha süreceği bildiriliyor. Gelen yeni bilgilere göre Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan, DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları Mart ayına ertelendi.

Uzakdoğu merkezli saygın yayın kuruluşlarından Digitmes'ın yeni bir haberine göre, Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia ekran kartları Mart ayına ertelendi. Nvidia tarafından iş ortaklarına gönderildiği belirtilen durum raporuna göre, yeni nesil Nvidia ekran kartlarının resmi tanıtımı Mart ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayı için planlanan ancak tespit edilen bir takım sorunlar nedeniyle CES 2010 fuarına ötelenen yüksek performansı sınıfı GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 modelleri için hem endüstrinin hem de son kullanıcıların bir çeyrek dilim daha bekleyeceği bildiriliyor ki zorlu rekabet koşullarında bu önemli bir kayıp.

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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç vereceği yeni nesil ekran kartlarını Mart ayına ötelediği iddia edilen Nvidia'nın aradaki üç aylık boşluğu mevcut çözümlere ek yeni modellerle doldurup doldurmayacağı ise bilinmiyor. Ancak 40nm üretim teknolojisine ağırlık vermeyi planlayan Nvidia'nın GeForce 200 serisinin üst modellerinde üretimi hızlandırması veya yeni model girişiminde bulunması ise açıkçası pek beklenmiyor. Nvidia, GeForce GTX 360 ve 380 modellerine güç verecek GF100 GPU'sunun alt modellerde kullanılması beklenen GF104 kodlu kırpılmış versiyonunu ise ikinci çeyrekte lanse edecek.

Nvidia'nın aksine AMD ise yeni model duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Hali hazırda beş yeni modeliyle piyasada olan firma, CES 2010 fuarında bir kısmı mobil bir kısmı da masaüstü olmak üzere toplamda 12 yeni DirectX 11 çözümünü lanse ederek endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yeni modellerle birlikte masaüstü ekran kartı pazarının tüm segmentlerinde DirectX 11 çözümlerine sahip olacak AMD, Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil modellerine karşı da hazırlıksız değil. Gelen bilgilere göre firma, GF100 tabanlı rakip Nvidia çözümlerine karşı ATi Radeon HD 5890 gibi yüksek frekanslı model veya modeller de duyuracak.

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Maliyet odaklı pazar segmentleri için Radeon HD 5670 ve Radeon HD 5570 gibi modeller, giriş seviyesinde ise Radeon HD 5450 gibi alternatif çözümleri Ocak ve Şubat aylarında pazara sunacak olan AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın rekabete GeForce GTS250, GT240/220, 9800GT/9500GT ve GeForce G210 gibi modellerle devam etmesi bekleniyor. Ancak fiyat odaklı rekabette güçlü kozlara sahip olan AMD'nin Radeon HD 4000 serisini kesmeye de niyeti yok gibi görünüyor zira son olarak Radeon HD 4860 modeli de satışa sunulurken 100$ altında Radeon HD 4770 ve 4730 gibi modellere de devam ediliyor.

TSMC cephesinde de olumlu gelişmeler var. 40nm üretim teknolojisi için aylardır verimlilik problemleri yaşayan firmanın, geçtiğimzi günlerde verdiğimiz AMD açıklamasında olduğu gibi sorunları aşmaya başladığı ve verimlilik oranını geliştirdiği ancak üretim miktarının hâlâ beklentileri karşılamaktan uzak olduğu bildiriliyor. İlk çeyrek itibariyle de rakipsiz kalacak gibi görünen AMD'nin nasıl bir fiyat politikası izleyeceği ise şimdiden merak konusu. Çünkü bilindiği üzere hem verimlilik sorunları hem de alternatif seçenek olmadığı için ATi Radeon HD 5850 ve 5870'te fiyatlar lansman fiyatlarına göre 50$'a varan oranda yükselmiş durumda.