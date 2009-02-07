Nvidia yeni üretim teknolojisine geçiş konusunda çalışmalarını tamamlıyor

Yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik savaşta hem Nvidia hem de AMD-ATi ipi önde göğüsleyebilmek için yoğun bir çaba içerisinde. 55nm üretim teknolojisine geçiş konusunda rakibinden atak davranan AMD-ATi aynı başarıyı 40nm için de tekrarlamak isterken, Nvidia ise yeni üretim teknolojisine rakibinden önce geçerek durumu lehine çevirmek istiyor. Daha önceki haberlerimizde her iki firmanın da yeni üretim teknolojisiyle üretilecek ilk GPU'ları için tasarım çalışmalarını tamamladığından bahsetmiştik.
Gelen bilgilere göre, Nvidia adım adım son aşamaya yaklaşıyor. Çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlaması beklenen firmanın, TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle üretilecek ilk GPU'sunun Nisan ayında hazır olacağı belirtiliyor. Nvidia'nın yeni çözümlerinin ilk etapta mimari olarak ciddi değişiklikler içermesi beklenmezken, mevcut GPU'ların yeni üretim teknolojisine adapte edilen varyasyonları olacağı üzerinde duruluyor.
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40nm her türlü 55/65nm den iyidir.
Guzel haber bunlar :))
Tabi geçmesini isterim o ayrı. Malum; rekabet, sana bana yarar.
Ati 80nm'den 55nm'ye geçti nvidia 90nm'den 65nm'ye geçti 10nm'lik fark g92'ler için hiçde önemli değildi ama gt200 serisi için saat hızları ve güç tüketimi açısından 55nm önemliydi çünkü 1.4m transistor'e sahip bunu biraz geç anladı o ayrı konu herşeyden önce üst düzey kartlarında aynı zamanda fiyat olarakda rekabet etmesi için nm küçülmesine ati'den daha fazla ihtiyacı var bu yüzden fazla gecikmeden 40nm'leri piyasaya süreceğini düşünüyorum
His 4870 iceq'lar gelmek bilmez, 55 nm gtx 260'lar gelmek bilmez.