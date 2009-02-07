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Nvidia yeni üretim teknolojisine geçiş konusunda çalışmalarını tamamlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yeni üretim teknolojisine geçiş konusunda çalışmalarını tamamlıyor
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Yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik savaşta hem Nvidia hem de AMD-ATi ipi önde göğüsleyebilmek için yoğun bir çaba içerisinde. 55nm üretim teknolojisine geçiş konusunda rakibinden atak davranan AMD-ATi aynı başarıyı 40nm için de tekrarlamak isterken, Nvidia ise yeni üretim teknolojisine rakibinden önce geçerek durumu lehine çevirmek istiyor. Daha önceki haberlerimizde her iki firmanın da yeni üretim teknolojisiyle üretilecek ilk GPU'ları için tasarım çalışmalarını tamamladığından bahsetmiştik.

Gelen bilgilere göre, Nvidia adım adım son aşamaya yaklaşıyor. Çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlaması beklenen firmanın, TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle üretilecek ilk GPU'sunun Nisan ayında hazır olacağı belirtiliyor. Nvidia'nın yeni çözümlerinin ilk etapta mimari olarak ciddi değişiklikler içermesi beklenmezken, mevcut GPU'ların yeni üretim teknolojisine adapte edilen varyasyonları olacağı üzerinde duruluyor.


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venom88 10 yıl
Rekabetin kullançıya getirdiği avantajın daha güzel yansıması olabilirmi ati olmasaydı nvidia bugün böle bir işle uğraşıyo olurmuydu ?
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Master_Evil 10 yıl
bu aralar nvidia ile ilgili ne kadar çok haber geliyor
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aktorun 10 yıl
Rekabet neler yaptırıyor. Daha NV 55nm de doğru düzgün ürün piyasaya süremeden apar topar geçiyorlar 40nm. Eğer dizaynda büyük değişiklikler yapmayacaklarsa, büyük hatalar çıkacağını sanmam.
40nm her türlü 55/65nm den iyidir.
Guzel haber bunlar :))
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dcxo_control 10 yıl
Tasarım calismalari bitmisse (yani "tape-out" yapilmissa), artik is fabrikasyon bolumunde demektir yani TSMC'de. TSMC chip'i urettikten sonrada ve "post silicon validation" inda yapildiktan sonra chip'leri piyasaya surerler. Benim anladigima gore artik top TSMC ve validation takiminda. Umarim chip'lerde "major" bir "defect" gorulmez.
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sys64 10 yıl
nvidia ne yapcanı bilmio aga DS:aD:SADS:AD
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mamad 10 yıl
Niyeyse hiç inanasım gelmedi. 55nm'ye 1 yılda zor geçebildi. Hatta daha uzun sürede. 55nm'yi doğru düzgün kullanmadan 40nm'ye geçmek... Nvidia'nın yapacağı bir iş değil bence.


Tabi geçmesini isterim o ayrı. Malum; rekabet, sana bana yarar.
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max975 10 yıl
bakalım ne gibi getirileri olacak
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: mamad

Niyeyse hiç inanasım gelmedi. 55nm'ye 1 yılda zor geçebildi. Hatta daha uzun sürede. 55nm'yi doğru düzgün kullanmadan 40nm'ye geçmek... Nvidia'nın yapacağı bir iş değil bence.


Tabi geçmesini isterim o ayrı. Malum; rekabet, sana bana yarar.


Ati 80nm'den 55nm'ye geçti nvidia 90nm'den 65nm'ye geçti 10nm'lik fark g92'ler için hiçde önemli değildi ama gt200 serisi için saat hızları ve güç tüketimi açısından 55nm önemliydi çünkü 1.4m transistor'e sahip bunu biraz geç anladı o ayrı konu herşeyden önce üst düzey kartlarında aynı zamanda fiyat olarakda rekabet etmesi için nm küçülmesine ati'den daha fazla ihtiyacı var bu yüzden fazla gecikmeden 40nm'leri piyasaya süreceğini düşünüyorum
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ugacomtr 10 yıl
forever AMD & ATI...
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coupant 10 yıl
Afrika'ya bile gitmiştir. Bizdeki distribütörlerin alayına
.

His 4870 iceq'lar gelmek bilmez, 55 nm gtx 260'lar gelmek bilmez.
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FRED BAKER 10 yıl
fiyatları ucuz olsa bari
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msamy 10 yıl
olu belki
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