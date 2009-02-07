Nvidia yeni üretim teknolojisine geçiş konusunda çalışmalarını tamamlıyor

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik savaşta hem Nvidia hem de AMD-ATi ipi önde göğüsleyebilmek için yoğun bir çaba içerisinde. 55nm üretim teknolojisine geçiş konusunda rakibinden atak davranan AMD-ATi aynı başarıyı 40nm için de tekrarlamak isterken, Nvidia ise yeni üretim teknolojisine rakibinden önce geçerek durumu lehine çevirmek istiyor. Daha önceki haberlerimizde her iki firmanın da yeni üretim teknolojisiyle üretilecek ilk GPU'ları için tasarım çalışmalarını tamamladığından bahsetmiştik.

Gelen bilgilere göre, Nvidia adım adım son aşamaya yaklaşıyor. Çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlaması beklenen firmanın, TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle üretilecek ilk GPU'sunun Nisan ayında hazır olacağı belirtiliyor. Nvidia'nın yeni çözümlerinin ilk etapta mimari olarak ciddi değişiklikler içermesi beklenmezken, mevcut GPU'ların yeni üretim teknolojisine adapte edilen varyasyonları olacağı üzerinde duruluyor.