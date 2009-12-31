Nvidia yeniden isimlendirmeyi sürdürüyor: GeForce GT 240 GeForce GTS 360M

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Mart ayından önce pazara sunamayacağı konuşulan Nvidia, yeniden isimlendirmeye uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Kısa bir süre önce GeForce 300 serisine geçiş yapan ve GeForce G210 gibi mevcut modelleri GeForce 300 serisi altında yeniden konumlandıran firmanın son girişimi ise GeForce GT 240 üzerine oldu.
Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre, masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GT 240 modelindeki GT215 GPU'su, saat hızları düşürülerek GeForce GTS 360M adı ile dizüstü bilgisayarlar için pazara sürülüyor. Masaüstü modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTS 360M'in daha düşük hızlarla gelmesi bekleniyor.
Asus'un oyuncular için hazırladığı G51JX isimli dizüstü bilgisayar modeliyle birlikte açığa çıkan DirectX 10.1 destekli yeni modelin Fermi jenerasyonuyla herhangi bir bağlantısı ise bulunmuyor. Mevcut modelleri GeForce 300 serisi altında yeniden konumlandıran Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini nasıl isimlendireceği ise şimdiden merak konusu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
resmen hile ve aldatma. işte nvidia böyle bir firma kimse kusura bakmasın ama
Konunun ATI ile ne alakası var.
Bu arada ATI hangi kartları yeniden isimlendirdi bilgi verir misin?
Merak ettim şimdi Atinin de yeniden isimlendirdiği modelleri doğrusu.
donanimhaber.com/... (çamur at izi kalsın)
ama bütün milletde sanki ekran kartları ekmek gibi birşey hergün ekran kartı alıyormuşcasına veryansın ediyor. şuradan 4-5 ay evvel en iyi ekran kartı gtx295ti kaç kişi gtx295 alabilmiş....yok ati 5970 ile nvidiayı geçmiş 5970 alabilen kaç kişi var acaba merak ediyorum.... maksat sadece yorum olsun torba dolsun.
bizim yaptığımız şeyler sadece mundar demek oluyor... testlere bakıyoruz ağzımız sulanıyor aaa en iyi ekran kartı 5970, ati nvidiayı geçmiş. nvidiayı geçmiş ama sende 5970e geçebilecek para varmı???
teknolojide ne olacağı belli olmuyor. daha dün gtx295 için toz kondurulmayan nvidia bugün ayaklar altında..... teknolojiyi geliştirmek büyük ve parası olan firmaların elinde biz buradan nvidia sen geç kaldın demekle nvidianın gecikmesini önleyemeyiz....
muahahahahahahahahaaaaaaaaa
Dikkat ederseniz bazı kartların yanında yıldız var.
* Approximate position of the graphics adapter