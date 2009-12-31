Nvidia yeniden isimlendirmeyi sürdürüyor: GeForce GT 240 GeForce GTS 360M

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Mart ayından önce pazara sunamayacağı konuşulan Nvidia, yeniden isimlendirmeye uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Kısa bir süre önce GeForce 300 serisine geçiş yapan ve GeForce G210 gibi mevcut modelleri GeForce 300 serisi altında yeniden konumlandıran firmanın son girişimi ise GeForce GT 240 üzerine oldu.

Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre, masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GT 240 modelindeki GT215 GPU'su, saat hızları düşürülerek GeForce GTS 360M adı ile dizüstü bilgisayarlar için pazara sürülüyor. Masaüstü modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTS 360M'in daha düşük hızlarla gelmesi bekleniyor.

Asus'un oyuncular için hazırladığı G51JX isimli dizüstü bilgisayar modeliyle birlikte açığa çıkan DirectX 10.1 destekli yeni modelin Fermi jenerasyonuyla herhangi bir bağlantısı ise bulunmuyor. Mevcut modelleri GeForce 300 serisi altında yeniden konumlandıran Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini nasıl isimlendireceği ise şimdiden merak konusu.