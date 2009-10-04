Nvidia'da GT200 için kıtlık yaşanıyor, mevcut fiyatlandırma AMD-ATi'nin durumunu güçlendirebilir

Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunarak sektörde bir ilki başaran AMD-ATi henüz oluşan talebi karşılayacak miktarda kartı pazara sunabilmiş olmasa da özellikle yeni haftayla birlikte yüksek adetlerde sevkiyatın başlaması ve yeni nesil ekran kartları için daha yüksek bulunabilirlik oranlarına erişilmesi hedefleniyor.

TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 kod adlı Cypress GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5850 ve 5870 ile dünyanın en hızlı tek GPU'lu modellerini kullanıma sunan AMD-ATi'ye karşı Nvidia, Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan GeForce 300 serisinin hazırlıklarına devam ediyor olsa da GeForce 200 serisi için rekabet koşulları iyice zorlaşıyor.

AMD'nin her ikisi de GeForce GTX 285'ten hızlı olan yeni nesil ekran kartlarına karşı Nvidia'nın özellikle fiyat noktasında rekabetçi olabilecek modeli henüz bulunmuyor. Firmanın tek GPU'lu en güçlü modeli olan GeForce GTX 285, Radeon HD 5850 tarafından testine göre %15'e varan oranda geride bırakılıyor olmasına karşın fiyatı Radeon HD 5850'nin üzerinde yer alıyor.

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399$'lık etiket fiyatına sahip olan ve kimi oyunlarda GeForce GTX 295'e yakın performans sergileyen Radeon HD 5870 ise GeForce GTX 285'ten ciddi şekilde daha hızlı ve bir miktar daha pahalı olmasına karşın kimi üreticilerce satışı devam eden özel tasarımlı GeForce GTX 285 modellerinin, DirectX 11 destekli Radeon HD5870 modeline oldukça yakın bir seviyeden satıldığını da görmekteyiz.

Fiyatlandırma konusunda AMD-ATi'nin 200$ altında da etkili bir stratejiye sahip olduğu bildiriliyor. Radeon HD 4890 modeli için 200$'ın altında bir fiyatlandırma takip eden firma, Radeon HD 5770 modelinin 199$ seviyesinden lanse edilmesi halinde Radeon HD 4890 modelinde indirime gideceği konuşulurken, Radeon HD 4850 100$, Radeon HD 4870 ise 150$'ın altında bir fiyatla sunuluyor.

100$'ın altında ise Radeon HD 4770, Radeon HD 4730 ve spesifik bazı pazarlar için HD 4860 gibi modellere sahip olan firmanın aksine Nvidia cephesinde ise Radeon HD 4800 serisine karşı en etkili silahın GeForce GTX 275 modeli olduğunu ancak takip edilen genel fiyat seyrinin genel olarak HD 4890'ın az da olsa üzerinde olduğu, GeForce GTX 260'ın ise Radeon HD 4870'i takip ettiğini görüyoruz.

Fermi mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları gelene kadar, pazar pozisyonunu korumak için fiyatlarında indirime gitmesi beklenen Nvidia cephesinde partnerlerin GT200 GPU'su için darlık yaşadığı dolayısıyla GT200 tabanlı ekran kartları için kıtlık durumu olduğu belirtilirken, GeForce 300 serisi öncesinde bu durumun ne zaman aşılacağı ve indirim yapılıp yapılmayacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.