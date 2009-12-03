Nvidia'dan 3D tasarımcılar için Quadro serisi yeni grafik kartları

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Quadro FX 380 LP

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, profesyonel iş uygulamaları için hazırladığı yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Quadro serisi grafik kartlarıyla profesyonel pazarın %90 - %95'ine hakim olduğu iddia edilen Nvidia, masaüstü sistemler ve mobil iş istasyonları için hazırladığı yeni modellerini tanıttı. Masaüstü için düşük profilli baskılı devre kullanan Quadro FX 380 LP ve mobil iş istasyonları için Quadro FX 3800M ile FX 2800M modellerini lanse eden Nvidia, doğruda 3D tasarım profesyonellerini hedef alıyor ve AutoCAD - 3Ds Max gibi uygulamalarda hız kazandırmayı amaçlıyor.

Nvidia'nın yeni modellerinden Quadro FX 380 LP, 16 adet paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB bellek kapasitesine sahip. DirectX 10.1 desteği ile gelen ve 40nm GPU kullanan yeni ekran kartının güç tüketim değeri 28 Watt olarak açıklanırken görüntü ara birimi olarak DVI ve DisplayPort ara birimlerini kullandığı açıklandı. 169$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olan Quadro FX 380 LP ile birlikte Nvidia mobil sistemlere yönelik Quadro FX 3800M ve FX 2800M modellerini de detaylandırdı. Sırasıyla 128x ve 96x paralel işlem birimine sahip olan Quadro serisi profesyone grafik kartları 1GB bellek ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyorlar.

Bir milyarın üzerinde renk gösterebilen gelişmiş monitörler için 30-bit renk doğrulama yeteneğine de sahip olan mobil grafik çözümleri ilk defa Dell'in Precision M6500 modelinde kullanıldıkları açıklandı. Nvidia'nın Quadro serisi profesyonel grafik kartlartı için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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Quadro FX 3800M