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Nvidia'dan karşı hamle; ATi'nin son Catalyst güncellemesine dikkat

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,9b
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67
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticileri arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunarak yaklaşık 5 ay sonra yüksek performans segmentinde yeniden liderliğe oynamasına, en yüksek çözünürlük ayarlarında hâlâ lideriz iddiasıyla karşılık veren AMD-ATi'den sonra yeni bir açıklama da Nvidia'dan geldi ve firma olayı farklı bir noktaya taşıdı.

Nvidia tarafından yayımlanan bülten, PCGames Hardware sitesi tarafından yapılan bir incelemeyi işaret ediyor. Buradan ulaşabileceğiniz incelemede ATi'nin son Catalyst Hotfix sürücü güncellemesinde bir "hata" olduğu ve bu hata nedeniyle Crysis Warhead testinde Catalyst Control Center kontrol panelinde 16x AF işaretli ve açık gösterildiği halde "Anisotroph filtering" dokulama filtresi özelliğinin çalışmadığı belirtiliyor.

PCGames Hardware sitesi 64-bit Vista SP1 kurulu diğer sistemde de aynı sonucu aldığını, oyunda "r_TexMaxAnisotropy" komutu 16'yı gösterdiği halde komutun bu sürücüde uygulanamadığını belirtirken bu durumun sadece Direct3D10'da rastlandığı, 16x AF devreye girmediği için de Catalyst 8.12'ye kıyasla, hotfix sonrasında özellikle Crysis: Warhead'de ciddi performans artışı olduğunu belirtiliyor.

Nvidia yayımladığı bu bülten ile yeni sürücü güncellemelerinde zaman zaman gündeme gelen "performans - görüntü kalitesi" tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. Görüldüğü üzere ekran kartı üreticileri arasındaki rekabette haberin başında da belirttimiz gibi tansiyon yükseliyor. Rakibinin bu çıkışına AMD-ATi'nin nasıl cevap vereceği ve Catalyst 9.1 sürücüsünü ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.


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taner11 10 yıl
nv köşeye sıkışıyo gittikçe bu tip haberler normal
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mamad 10 yıl
Millet böyle haberlere inanmaya ne kadar hazır. Ati kullanmayanlar bile ati'nin sorunlu olduğunu görmüşler. Durun bi dakka yav. Olay kesinleşsin. Bakalım ati ne diyor? Eğer cevap veremezse kabullenmiş demektir. Ama biri bir iddiada bulunuyor ve kesinlik kazanmadan doğrudur diyebiliyorsak sorun bizdedir.
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\\\Patriot/// 10 yıl
Valla ben çıkacak olan yeni sürücüden ve sonrasından baya bi ümitliyim performans açısından vs.
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muratsen87 10 yıl
gereksiz tartışma, gtx295'te 4870x2'de istediği kadar birbirini geçsin, o kartlar ne olursa olsun ms sorunu olduğu sürece tek grafik işlemcili kartların gölgesinde kalacaklar
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max975 10 yıl

Orjinalden alıntı: iremmurat

gereksiz tartışma, gtx295'te 4870x2'de istediği kadar birbirini geçsin, o kartlar ne olursa olsun ms sorunu olduğu sürece tek grafik işlemcili kartların gölgesinde kalacaklar

kesinlikle x2 kartlar bence parasının kartı değil bir bu kartlar sadece en hızlısı benim kartları
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StreamRolleR 10 yıl
ati kim driver yapmak kim anca ucuz cuzu fp kartları çıkartır adam gibi ekran kartı üreticisi olamadı dört dörtlük ya kartalrı dandik ya sürücüleri bak nvidia ya sürücüde hiç hata olmadı şimdiye kadar beceriksiz :)
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CeFurkan 10 yıl
hic sasirmadim boyle bir duruma
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sampiyon bilo 10 yıl
Normaldir.ATI driver yazamıyor zaten.Bunu hiç beceremedi.
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