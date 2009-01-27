Nvidia'dan karşı hamle; ATi'nin son Catalyst güncellemesine dikkat

Ekran kartı üreticileri arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunarak yaklaşık 5 ay sonra yüksek performans segmentinde yeniden liderliğe oynamasına, en yüksek çözünürlük ayarlarında hâlâ lideriz iddiasıyla karşılık veren AMD-ATi'den sonra yeni bir açıklama da Nvidia'dan geldi ve firma olayı farklı bir noktaya taşıdı.

Nvidia tarafından yayımlanan bülten, PCGames Hardware sitesi tarafından yapılan bir incelemeyi işaret ediyor. Buradan ulaşabileceğiniz incelemede ATi'nin son Catalyst Hotfix sürücü güncellemesinde bir "hata" olduğu ve bu hata nedeniyle Crysis Warhead testinde Catalyst Control Center kontrol panelinde 16x AF işaretli ve açık gösterildiği halde "Anisotroph filtering" dokulama filtresi özelliğinin çalışmadığı belirtiliyor.

PCGames Hardware sitesi 64-bit Vista SP1 kurulu diğer sistemde de aynı sonucu aldığını, oyunda "r_TexMaxAnisotropy" komutu 16'yı gösterdiği halde komutun bu sürücüde uygulanamadığını belirtirken bu durumun sadece Direct3D10'da rastlandığı, 16x AF devreye girmediği için de Catalyst 8.12'ye kıyasla, hotfix sonrasında özellikle Crysis: Warhead'de ciddi performans artışı olduğunu belirtiliyor.

Nvidia yayımladığı bu bülten ile yeni sürücü güncellemelerinde zaman zaman gündeme gelen "performans - görüntü kalitesi" tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. Görüldüğü üzere ekran kartı üreticileri arasındaki rekabette haberin başında da belirttimiz gibi tansiyon yükseliyor. Rakibinin bu çıkışına AMD-ATi'nin nasıl cevap vereceği ve Catalyst 9.1 sürücüsünü ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.