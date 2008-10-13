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Nvidia'nın 55nm GT206 gpu'su göründü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 55nm GT206 gpu'su göründü
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Nvidia'nın 55nm GT206 gpu'su göründü
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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş yarışısında rakibi AMD-ATi'nin gerisinde kalan Nvidia, 55nm için çalışmalarına devam ediyor. GeForce 9800GTX+ ile nanometrik anlamda yeni bir süre geçiş yapan firmanın hedefi yüksek maliyetli GTX 200 serisini de 55nm üretim sürecine dahil edebilmek.

Geçtiğimiz günlerde ELSA tarafından gün ışığına çıkartılan yol haritasında firmanın GT206 kod adlı yeni GPU üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Mevcut GT200 gpu'sunun 55nm üretim teknolojisine adapte edilmiş versiyonu olarak tanımlanan GT206 gpu'sunun hangi saat hızlarında çalışacaüı şu an için net olarak bilinmiyor.

Yeni üretim teknolojisi ile birlikte maliyetlerinin düşeceği ve GT 206 gpu'sunun termal ve paralelinden güç tüketimi gibi iki temel hususta mevcut GT200 gpu'suna göre daha başarılı ve rekabetçi olacağı ifade ediliyor.

Nvidia'nın 55nm GT206 gpu'su göründü
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Nvidia'nın 55nm GT206 gpu'su göründü
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55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT206 gpu'suna ait olduğu iddia edilen yeni görseller de gün ışığına çıktı. Yeni üretim teknolojisinin getirilerinden biri olarak çapı küçülen grafik işlemcinin boyutları 22x22mm yani zar boyutu 484mm2.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 gpu'sunun 576mm2 olduğunu düşündüğünüzde elde edilen %16'lık kazanım dikkatlerden kaçmıyor. Öte taraftan boyut olarak GT206 gpu'sunun G80 ile mukayese edilecek gibi görünüyor zira iki sene önce duyurusu yapılan ve 80nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G80 gpu'sun 480mm2'lik zar boyutuna sahipti fakat GT206'nın G80'den yaklaşık iki kat daha fazla transistör içerdiğini de hatırlatmakta fayda var.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT206 gpu'sunun kullanılacağı muhtemel modeller olan GeFoce GTX 270 ve GTX 290'ın Kasım ayı içerisinde anons edilmesi bekleniyor.


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StreamRolleR 11 yıl
abi bende anlamadım 4xxx ole bi sarsılmışki ne yapagını bilmior bu 9800gtx+ nin gtx+ versiyonu frk yok gene şöle adam akıllı gerçekten düzgün bişi(gtx350) yapsalar haa firmalarla anlaşıp gene nvidia (meant to be play gelirse) ati hikaye :D:D ben şahsen gtx290 i bekliorum kaç aydır
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brnber 11 yıl
Ben Nvidiayı Gerçekten Anlamıyorum.Kendi ürünlerini bir bir Killer gibi etki yapmaktan başka bir şey yapmıyor..Şimdi de gtx 270 290 modelleri ile 55 nmye geçeceğini söyleyip, gtx 260-280 alan insanları deli etmeden öte geçmiyor..Bu bundan önceki sürümlerindede aynıydı..Teknoloji ve bunun finansmanı konusunda atinin artık bir adım gerisinde kalıcaklar ve hep iyileştirme adı altında, alıcılarına bunu almayın! 2 ay sonra daha iyisini yapıcaz mesajını vererek, kendilerini yok etme sürecine programlamış gibiler..Anlamkta zorluk çekiyorum..
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
hiç de geç kalınmadı daha çıkacak bir sürü oyun var ve nvidia bu şirketlerle anlaşarak çok rahat 4870 i sollayabilir bu oyunnarda
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sir thomas 11 yıl
gtx 260 ve 280 hem büyük hem çok enerji harcıyor. sanırım şu saatten sonra 300 dolardan fazla parar verip bu kartları almak çok mantıksız olacak, 2 aya kadar daha ucuza daha iyi modeli gelecekken...
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Doppio 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

hiç de geç kalınmadı daha çıkacak bir sürü oyun var ve nvidia bu şirketlerle anlaşarak çok rahat 4870 i sollayabilir bu oyunnarda

boş boş konuş anca hd4870 nerden çıktı bilmeden yorum yaptığın burdan belli arkadaşım
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sendomi 11 yıl
arkadaşım sen yanlış biliyorsun 48xx serisi 8800 serisinden daha az güç çekiyor ben 4850 kullanıyorum ki 110watt güç harcaması var elimde aopen qf50-go2 kasa var 350watt power(peak)işlemcide e2160 2.50ghz'de çalışıyor ama makinada tık yok
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gprs78 11 yıl
Ben üzerime alınmıyorum söylediklerini . Techpowerup yanlış biliyor diyorsun o zaman.

techpowerup.com/...

Orjinalden alıntı: sendomi

arkadaşım sen yanlış biliyorsun 48xx serisi 8800 serisinden daha az güç çekiyor ben 4850 kullanıyorum ki 110watt güç harcaması var elimde aopen qf50-go2 kasa var 350watt power(peak)işlemcide e2160 2.50ghz'de çalışıyor ama makinada tık yok

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St Batuhan 11 yıl
gprs78 ne diyosun arkadasım sen yazdıklarını okuyor musun? yoksa hic tınmadan direk yazıyor musun?! 1. si ekran kartını güc tüketimine bakıp alıyorsan sadece sen oyun amaclı almıyorsun zaten o nedenle bırak nvidia yı hicbir anlam ifade etmez eh rv770 gpusunu da bırak eh rv730 falan belki ki o bile fazla 4350 falan alırsın anca XD hatta sen git [nvidia icin aklıma geldi sadece] fx5200 falan al hic fazla cep yakmaz lol nese konuya dönersek eh hatalarını yavas yavas telafi etmeye calısıyor nvidia da önce cıkan hatalı gpu lar simdide gt200 ün maliyeti fazla olması ki iste telafisi agır durumlardan insallah kurtarıcak eh ati bu arada cidden 4800 serisiyle cok cok iyi RANDIMAN ve KAZANÇ sağladı ;)
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Vuze 11 yıl
bakalım nvidia 2009 da neler yapacak gelişmeler güzel gibi teşekkürler...
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Castle Bravo 11 yıl
İnsan 7800 - 7900 geçişindeki gibi dişe dokunur şeyler bekliyor, ister istemez.

Ama GTX 270 - GTX 290 isimleri, bu konuda hiç umut vermiyor doğrusu. Bilgiler de öyle.
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