Nvidia'nın 55nm GT206 gpu'su göründü

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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş yarışısında rakibi AMD-ATi'nin gerisinde kalan Nvidia, 55nm için çalışmalarına devam ediyor. GeForce 9800GTX+ ile nanometrik anlamda yeni bir süre geçiş yapan firmanın hedefi yüksek maliyetli GTX 200 serisini de 55nm üretim sürecine dahil edebilmek.

Geçtiğimiz günlerde ELSA tarafından gün ışığına çıkartılan yol haritasında firmanın GT206 kod adlı yeni GPU üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Mevcut GT200 gpu'sunun 55nm üretim teknolojisine adapte edilmiş versiyonu olarak tanımlanan GT206 gpu'sunun hangi saat hızlarında çalışacaüı şu an için net olarak bilinmiyor.

Yeni üretim teknolojisi ile birlikte maliyetlerinin düşeceği ve GT 206 gpu'sunun termal ve paralelinden güç tüketimi gibi iki temel hususta mevcut GT200 gpu'suna göre daha başarılı ve rekabetçi olacağı ifade ediliyor.

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55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT206 gpu'suna ait olduğu iddia edilen yeni görseller de gün ışığına çıktı. Yeni üretim teknolojisinin getirilerinden biri olarak çapı küçülen grafik işlemcinin boyutları 22x22mm yani zar boyutu 484mm2.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 gpu'sunun 576mm2 olduğunu düşündüğünüzde elde edilen %16'lık kazanım dikkatlerden kaçmıyor. Öte taraftan boyut olarak GT206 gpu'sunun G80 ile mukayese edilecek gibi görünüyor zira iki sene önce duyurusu yapılan ve 80nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G80 gpu'sun 480mm2'lik zar boyutuna sahipti fakat GT206'nın G80'den yaklaşık iki kat daha fazla transistör içerdiğini de hatırlatmakta fayda var.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT206 gpu'sunun kullanılacağı muhtemel modeller olan GeFoce GTX 270 ve GTX 290'ın Kasım ayı içerisinde anons edilmesi bekleniyor.