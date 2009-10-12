Nvidia'nın bazı iş ortakları GeForce GTX 275 ve GTX 285 ile yollarını ayırıyor

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Kısa bir süre önce GeForce GTX 260, GTX 275 ve GTX 285 modelleriyle yollarını ayıracağı iddia edilen Nvidia, yaptığı resmi açıklamayla bu durumu yalanlamış ve mevcut modelleri için ürün sağlamaya devam edeceğini duyurmuştu. Ancak firmanın bazı iş ortaklarının GeForce GTX 275 ve 285 modellerini iptal ettiği ve mevcut stoklar haricinde yeni bir sevkiyatta bulunmayacakları bilidiriliyor.

Bir süredir gerek AMD-ATi gerekse de Nvidia cephesinde 55nm GPU kıtlığının yaşandığı konuşuluyor. 40nm GPU'lar üzerine yoğunlaşan firmaların mevcut modeller yerine DirectX 11 destekli yeni nesil çözümlere ağırlık verdikleri belirtilirken, Nvidia'nın Fermi öncesinde yüksek performans segmentinde talep yaratma hedefiyle mevcut kartlar için frene basmış olabileceği tahminleri de yapılmıyor değil.

GT200 tabanlı GeForce 200 serisi ekran kartları pazarda bulunuyor olsa da radikal yeniliklere sahip olan Fermi jenerasyonunda önce yüksek adetli yeni sevkiyatların yapılması açıkçası pek beklenmiyor. DirectX 10.1 destekli GeForce G210 ve GT220 modellerini tanıtan Nvidia'nın Kasım ayında Fermi GTX ve Fermi GTS modellerini dünyanın en hızlı ekran kartları olarak lanse etmesi bekleniyor.