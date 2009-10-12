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Nvidia'nın bazı iş ortakları GeForce GTX 275 ve GTX 285 ile yollarını ayırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın bazı iş ortakları GeForce GTX 275 ve GTX 285 ile yollarını ayırıyor
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Kısa bir süre önce GeForce GTX 260, GTX 275 ve GTX 285 modelleriyle yollarını ayıracağı iddia edilen Nvidia, yaptığı resmi açıklamayla bu durumu yalanlamış ve mevcut modelleri için ürün sağlamaya devam edeceğini duyurmuştu. Ancak firmanın bazı iş ortaklarının GeForce GTX 275 ve 285 modellerini iptal ettiği ve mevcut stoklar haricinde yeni bir sevkiyatta bulunmayacakları bilidiriliyor.

Bir süredir gerek AMD-ATi gerekse de Nvidia cephesinde 55nm GPU kıtlığının yaşandığı konuşuluyor. 40nm GPU'lar üzerine yoğunlaşan firmaların mevcut modeller yerine DirectX 11 destekli yeni nesil çözümlere ağırlık verdikleri belirtilirken, Nvidia'nın Fermi öncesinde yüksek performans segmentinde talep yaratma hedefiyle mevcut kartlar için frene basmış olabileceği tahminleri de yapılmıyor değil.

GT200 tabanlı GeForce 200 serisi ekran kartları pazarda bulunuyor olsa da radikal yeniliklere sahip olan Fermi jenerasyonunda önce yüksek adetli yeni sevkiyatların yapılması açıkçası pek beklenmiyor. DirectX 10.1 destekli GeForce G210 ve GT220 modellerini tanıtan Nvidia'nın Kasım ayında Fermi GTX ve Fermi GTS modellerini dünyanın en hızlı ekran kartları olarak lanse etmesi bekleniyor.


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MÜŞAVİR 10 yıl

fx57
Nvidia'nın Fermi öncesinde yüksek performans segmentinde talep yaratma hedefiyle mevcut kartlar için frene basmış olabileceği tahminleri de yapılmıyor değil.


Ben demiştim demek istemiyorum ama daha önce bir topic te ben demiştim.


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IgorStravinsky 10 yıl
Fermi'ye çok para harcadılar galiba paraları mı kalmadı nedir
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yekoo 10 yıl
285 neysede 275 satar daha baya bi..
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simplethinks 10 yıl
Hayra alamet değil
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acbold 10 yıl
@mamad
Acaba bu iş ortaklarının ati ile de ortaklıkları var mı? Asıl soru bu bence?
Haber için teşekkürler.
ASUS , GIGABYTE var tam olarak bildiğim.türkiyede yaygın olan :) ati-nvidia ekran kartı satışı yapan.
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tahir40 10 yıl
Fermi ne ki?
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DISTURBED 10 yıl

tahir40

Fermi ne ki?

gt300 ün kod adı
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darbelux 10 yıl

tahir40

Fermi ne ki?

Bkz. Fehmi
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multeci 10 yıl

tahir40

Fermi ne ki?


oooo kıyamet kopuyor forumda günlerdir haftalardır aynı geyik dönüyor heryerde sen fermi ne diyorsun
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nirvanha 10 yıl
Bu haberleri duyunca ,nedense , Gtx275 almış birisi olarak , kendimi şanslı insanlardan biri olarak görmeye başladım :D
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mamad 10 yıl
Acaba bu iş ortaklarının ati ile de ortaklıkları var mı? Asıl soru bu bence?


Haber için teşekkürler.
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