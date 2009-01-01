Nvidia'nın GeForce 185.20 beta sürücüsü indirilebilir durumda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni yılın ilk sürücü haberi Nvidia cephesinden geldi ve GeForce 185.20 beta sürücüsü gün ışığına çıktı. Yeni sürücü paketinin dikkat çeken en önemli farklılığı olarak, önümüzdeki hafta lanse edilmesi beklenen 55nm GT200 GPU'lu GeForce GTX 285 ve 295 modellerine destek veriyor olması gösterilmekte. 8.11.18 sürüm numaralı PhysX yazılımını da içeren beta sürücü GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücünün Windows XP ve Vista versiyonlarını aşağıdaki linkerl vasıtasıyla indirebilirsiniz.
GeForce 185.20 Beta;
- GeForce 185.20 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 185.20 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 185.20 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 185.20 beta (Windows Vista 64bit)
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O görüntüler başka. En azından nVidia'nın sürücüsündeki Ambient Occlusion'un farkı değil o, tarih öncesi zamandan kalma o ilgisiz görüntüler üzerinden hareket etmeyin.
Hayır yani oynadım, yok o şekilde bir fark. (Zaten belli ki garip ayarlar kullanmışlar, acayip bir görüntü var o örnekte. Oluşan fark, Ambient Occlusion'un bildiğim tanımlarını aşıyor, çok çeşitli alanlarda fark olmuş.)
Gerçekteki farklar hakkında fikir için şu gönderiye bakın:
forum.donanimhaber.com/...
Hatta doğrudan buraya koyayım:
Istatistikler
Average FPS: 45.82
Duration: 11.46 sec
CPU Usage: 67%
System memory usage: 61%
Video memory usage: 67%
Grafik Ayarlari
Cozunurluk: 1440 x 900 (75 Hz)
Grafik Kalitesi: Orta
Isleme Kalitesi: Very High
Gorus Mesafesi: 25
Detay Mesafesi: 37
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 2, v.113
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 7.14.10.630
Audio Adapter: Hoparlörler (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
File ID: benchmark.cli
___________________________________________________
Istatistikler
Average FPS: 45.50
Duration: 37.12 sec
CPU Usage: 89%
System memory usage: 67%
Video memory usage: 51%
Grafik Ayarlari
Cozunurluk: 1440 x 900 (60 Hz)
Grafik Kalitesi: Orta
Isleme Kalitesi: Very High
Gorus Mesafesi: 25
Detay Mesafesi: 37
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 2, v.113
Video Adapter: NVIDIA GeForce 9600 GT
Video Driver version: 181.00
Audio Adapter: Hoparlörler (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
File ID: benchmark.cli
________________________________________________
Istatistikler
Average FPS: 47.32
Duration: 37.07 sec
CPU Usage: 66%
System memory usage: 61%
Video memory usage: 98%
Grafik Ayarlari
Cozunurluk: 1440 x 900 (60 Hz)
Grafik Kalitesi: Orta
Isleme Kalitesi: Very High
Gorus Mesafesi: 25
Detay Mesafesi: 37
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 2, v.113
Video Adapter: NVIDIA GeForce 9600 GT
Video Driver version: 185.20
Audio Adapter: Hoparlörler (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
File ID: benchmark.cli
birşey daha yeri değil ama oyun galiba bitti en son yazılar çıktı ama oyun seviyesine baktıgımda daha %63 ~ 64 civarı devamı varmı yoksa geri kalan yüzdeler ek görevlermi..
Sırf bu iddianızın yanlışlığını ispat amaçlı indirip yükleyeceğim.Şu an sistemimde 8600GT var.