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Nvidia'nın GeForce 185.20 beta sürücüsü indirilebilir durumda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,2b
1
55
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce 185.20 beta sürücüsü indirilebilir durumda
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Yeni yılın ilk sürücü haberi Nvidia cephesinden geldi ve GeForce 185.20 beta sürücüsü gün ışığına çıktı. Yeni sürücü paketinin dikkat çeken en önemli farklılığı olarak, önümüzdeki hafta lanse edilmesi beklenen 55nm GT200 GPU'lu GeForce GTX 285 ve 295 modellerine destek veriyor olması gösterilmekte. 8.11.18 sürüm numaralı PhysX yazılımını da içeren beta sürücü GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücünün Windows XP ve Vista versiyonlarını aşağıdaki linkerl vasıtasıyla indirebilirsiniz.

GeForce 185.20 Beta;

- GeForce 185.20 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 185.20 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 185.20 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 185.20 beta (Windows Vista 64bit)


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Engin.K 10 yıl
Ya ben ne yaptıysam 185.20 yapamadım kuruyorum 180.48 kurulyor hep daha önce 180.48,den daha yüksekti bunu kurmaya çalışınca versiyon düştü anlamadım gitti
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OzanSRC 10 yıl
Yahu millet kontrol panelde ayarları değiştiremiyorummm PES için V-Sync yi kapatmam lazım ama kapatamıyorum seçenekler çıkmıyor driver güzel geri dönmek istemiyorum ama sinir ediyo beni bu durum
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Engin.K 10 yıl

Orjinalden alıntı: Engin.K

Ya ben ne yaptıysam 185.20 yapamadım kuruyorum 180.48 kurulyor hep daha önce 180.48,den daha yüksekti bunu kurmaya çalışınca versiyon düştü anlamadım gitti


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mamad 10 yıl
Çok övülmüş ben de deneyim.
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Castle Bravo 10 yıl
Yeni sürücüler eskisinden farklı olarak Nvidia kontrol panelindeki 3D ayarları yönetme başlığı altına eklenmiş olan 'Ambient Occlusion' ayarıyla beraber geliyor. Kapalı, düşük, orta veya yüksek olarak ayarlayabileceğimiz bu özelliğin getirisi ise, bol miktarda obje tarafından sarılmış yüzeylerde, çevredeki ışıklandırmanın yoğunluğunu düşürmek suretiyle daha gerçekçi sahneler elde etmek olarak açıklananıyor. Objelerin ekrandaki yerleşimine bağlı olarak yumuşak bir gölgelendirme ile derinlik algısını güçlendiren bu özellik lakin her uygulama ile uyumlu bulunmamakta. (Pclabs'tan alıntı)

Okuduğunuz gibi bu yeni sürücülerde nvidia Ambient Occlusion diye yeni bir ayar eklemiş. Bunun gerçekçiliği artırdığı söyleniyor. Ben de bir iki şey buldum.

Bunlar tomshardware dan bir eleman crysisten bir karşılaştırma yapmış.

Bu ayar kapalı iken:

img167.imageshack.us/...

Bu da açık iken:

img71.imageshack.us/...



O görüntüler başka. En azından nVidia'nın sürücüsündeki Ambient Occlusion'un farkı değil o, tarih öncesi zamandan kalma o ilgisiz görüntüler üzerinden hareket etmeyin.


Hayır yani oynadım, yok o şekilde bir fark. (Zaten belli ki garip ayarlar kullanmışlar, acayip bir görüntü var o örnekte. Oluşan fark, Ambient Occlusion'un bildiğim tanımlarını aşıyor, çok çeşitli alanlarda fark olmuş.)


Gerçekteki farklar hakkında fikir için şu gönderiye bakın:

forum.donanimhaber.com/...


Hatta doğrudan buraya koyayım:

Orjinalden alıntı: Tuğer

Ek: Konu başında koyulan görüntülerdeki gibi farklar söz konusu değildir. Gerekli bilgi aşağıdadır.


1280x1024, oyun içinden 8xQ CSAA, sürücüden 16x AF, Dx10 her şey çok yüksek (+ blur seviyesi en yukarda) ile Crysis 1.21'de bir iki sahne üzerinde denedim.

Ayarın "düşük - orta - yüksek" şekilde üç seçeneği var. Ben, orta ve düşükte (düşükte daha kötü olmak üzere) hiç hoş olmayan görüntüler aldım, normâli öyle mi değil mi pek emin olamadığımdan, sadece "yüksek" seviyedeki görüntüleri koyacağım:

Önce kapalı, sonra "yüksek" seviyede açık şekilde, sıralama:

Sürücü ayarları:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Görüntüler, FRAPS'ın jpg dönüştürmesiyle alınmıştır:


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Not: Tabii transparency(şeffaflık) AA falan açılsa daha güzel görünecektir, otların - yaprakların durumu. Transparency AA yokken o tür şeyler tırtık tırtık çıkıyor, biliyorsunuz.



Gördüğünüz gibi, ciddi farklar söz konusu. Gölge açısından önemli değişim var. Sadece ormanlık - kırlık bölge için değil değişim, ikinci kısımdaki görüntülerden görebilirsiniz bunu.

Üstte koyulan görüntülerle ilgisi yok; o görüntülerdeki durum farklı bir olaymış (nvidia'nın sürücü ayarı değil) zaten, kaynağı burada: incrysis.com/...

Belliydi, öyle olduğu.
nVidia'nın seçeneğiyle ilgisiz görüntüleri koymuşlar, TechPowerUp forumunda.

Dört görüntünün alındığı ormanlık kısım için konuşursak, "yüksek" seviyedeki ayarda başarımı önemli ölçüde düşürmekte (GTX 260 için, denediğim 1280x1024 - 8xQ CSAA - 16x AF - her şey çok yüksekte böyleydi. Daha düşük ayarlarda kayıp oranı ne şekilde etkilenir, bilemiyorum). Ne kadar düşürdüğü hakkında rakamlı bilgi veremyeceğim, çünkü kapsamlı test gerekiyor. Sahneye (yani özelliğin uygulanıp uygulanmamasına) göre değişecektir muhtemelen, götürüsü.
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bates54 10 yıl
bir japon atasözü derki.. çalşıyorsa kurcalama...
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tekniker_xXX 10 yıl
arkadaşlar sürücüyü kurdum ve gta 4 de test yaptım bende aslen hd4850 var fakat kart elimde patladıgı için servise gönderdim ve teknik serviste çalışan arkadaşımdan benim kartım gelene kadar bir zotac 9600gt amp ödünç aldım (bu kart benim eski kartım zaten şansa bana geri döndü) kullnıyorum oyüzden hd 4850 ile yaptıgım gta4 benchmark testini ve 181.00 ve 185.20 sürücüleri ile yaptıgım 9600gt testini sizinle paylaşıyorum

Istatistikler
Average FPS: 45.82
Duration: 11.46 sec
CPU Usage: 67%
System memory usage: 61%
Video memory usage: 67%

Grafik Ayarlari
Cozunurluk: 1440 x 900 (75 Hz)
Grafik Kalitesi: Orta
Isleme Kalitesi: Very High
Gorus Mesafesi: 25
Detay Mesafesi: 37

Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 2, v.113
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 7.14.10.630
Audio Adapter: Hoparlörler (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz

File ID: benchmark.cli
___________________________________________________

Istatistikler
Average FPS: 45.50
Duration: 37.12 sec
CPU Usage: 89%
System memory usage: 67%
Video memory usage: 51%

Grafik Ayarlari
Cozunurluk: 1440 x 900 (60 Hz)
Grafik Kalitesi: Orta
Isleme Kalitesi: Very High
Gorus Mesafesi: 25
Detay Mesafesi: 37

Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 2, v.113
Video Adapter: NVIDIA GeForce 9600 GT
Video Driver version: 181.00
Audio Adapter: Hoparlörler (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz

File ID: benchmark.cli
________________________________________________

Istatistikler
Average FPS: 47.32
Duration: 37.07 sec
CPU Usage: 66%
System memory usage: 61%
Video memory usage: 98%

Grafik Ayarlari
Cozunurluk: 1440 x 900 (60 Hz)
Grafik Kalitesi: Orta
Isleme Kalitesi: Very High
Gorus Mesafesi: 25
Detay Mesafesi: 37

Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 2, v.113
Video Adapter: NVIDIA GeForce 9600 GT
Video Driver version: 185.20
Audio Adapter: Hoparlörler (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz

File ID: benchmark.cli

birşey daha yeri değil ama oyun galiba bitti en son yazılar çıktı ama oyun seviyesine baktıgımda daha %63 ~ 64 civarı devamı varmı yoksa geri kalan yüzdeler ek görevlermi..


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bordoomavii 10 yıl
ben en son 180.84 beta indirdim bu adamlar birini bitirmeden diğerinemi başlıyo:))
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XandP 10 yıl
8600 gt sahipleri indirmeyin!!!Ya bu beta driverları kaç bin defa denedim hepsi başlangıçta sorun çıkarttı bi tanesi sistemi çökertti
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djx 10 yıl
Testleri görsek süper
olacak yokmu test eden
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Godolphin 10 yıl
Teşekkürler
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reason666 10 yıl

Orjinalden alıntı: XandP

8600 gt sahipleri indirmeyin!!!Ya bu beta driverları kaç bin defa denedim hepsi başlangıçta sorun çıkarttı bi tanesi sistemi çökertti




Sırf bu iddianızın yanlışlığını ispat amaçlı indirip yükleyeceğim.Şu an sistemimde 8600GT var.
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