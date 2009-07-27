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Nvidia'nın GeForce 190.40 sürücüsü indirilebilir duurmda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce 190.40 sürücüsü indirilebilir duurmda
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GeForce 190.38 WHQL sürücüsünü kısa bir süre önce yayımlayan Nvidia, güncellemelerine devam ediyor. Firmanın GeForce 190.40 sürüm numarlaı yeni sürücüsü bazı siteler tarafından yayımlandı. 9.09.0428 sürüm numarlaı PhysX yazılımı da içeren GeForce 190.40 sürücüsü GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte Nvidia'nın güncel entegre grafik çözümleriyle de kullanılabiliyor. GeForce 190.40 sürücüsünün işletim sistemizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.

- GeForce 190.40 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 190.40 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 190.40 beta (Windows Vista/7 32bit)
- GeForce 190.40 beta (Windows Vista/7 64bit)


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Castle Bravo 10 yıl
Hoca "verildi" demeden önce konuna 32 bit sistemler ve XP için olan bağlantıları da ekle istersen :)
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