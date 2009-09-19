Nvidia'nın GeForce 191.00 sürücüsü indirilebilir durumda

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından önce Windows 7 lansmanına paralel olarak GeForce 220 ve GeForce 230 gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli modellerini lanse etmesi beklenen Nvidia cephesinde yeni sürücü çalışmaları devam ediyor. Her ne kadar WHQL seritifikasına sahip olmasa da GeForce ekran kartları için yeni bir sürücü daha indirilebilir durumda.

191.00 sürüm numarasına sahip olan ve PhysX v9.09.0814 yazılımıyla birlikte gelen yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarına ek olarak profesyoneller için hazırlanan Quadro serisi güncel modeller ve ION/ION LE yonga setleriyle birlikte kullanılabiliyor. Detayları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmayan GeForce 191.00 sürücüsünü aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.

- GeForce 191.00 beta (Windows XP)

- GeForce 191.00 beta (Windows Vista/7 32bit)

- GeForce 191.00 beta (Windows Vista/7 64bit)