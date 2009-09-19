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Nvidia'nın GeForce 191.00 sürücüsü indirilebilir durumda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce 191.00 sürücüsü indirilebilir durumda
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından önce Windows 7 lansmanına paralel olarak GeForce 220 ve GeForce 230 gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli modellerini lanse etmesi beklenen Nvidia cephesinde yeni sürücü çalışmaları devam ediyor. Her ne kadar WHQL seritifikasına sahip olmasa da GeForce ekran kartları için yeni bir sürücü daha indirilebilir durumda.

191.00 sürüm numarasına sahip olan ve PhysX v9.09.0814 yazılımıyla birlikte gelen yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarına ek olarak profesyoneller için hazırlanan Quadro serisi güncel modeller ve ION/ION LE yonga setleriyle birlikte kullanılabiliyor. Detayları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmayan GeForce 191.00 sürücüsünü aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.

- GeForce 191.00 beta (Windows XP)
- GeForce 191.00 beta (Windows Vista/7 32bit)
- GeForce 191.00 beta (Windows Vista/7 64bit)


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milyondabir 10 yıl
xp x64 yokmu bunun
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dstk 10 yıl
Beta sürücu bu düşmez guruya
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ay61n 10 yıl
guruya nasil dusmez forumda eski driver ile yenisi arasindaki performans farklari bile var 10 sayfa olmus konu
testlere gore cok cok az daha iyi yeni driver
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diciotto 10 yıl
Guru da kimileri göklere çıkarmış kimileri de gördüğüm en kötğ driver demiş bakalım biz ne diyeceğiz
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CoOLMuSTi 10 yıl
Şu saat itibariyle guru3d.com'a daha düşmemiş.
Teşekkürler...
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Lion_Army 10 yıl
yeni oyunlar çıkınca nvidia driver'ı yapıştırıyo hemen...bu huylarını çok seviyorum...
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MsTmS 10 yıl
yeni format atmıştım iyi oldu :) haber için tşk
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