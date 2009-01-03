Nvidia'nın GeForce GT120 ve GeForce GT130 modelleri hazır

Nvidia'nın bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirmeyi planladığını daha önceki haberlerimizde sizler ile paylaşmıştık. Firmanın güncel sürücülerinde yer alan model tanımlama bilgilerince de doğrulanan bu uygulama için somut detaylar da görünmeye başladı. Avrupa'nın en büyük tekno-market zincirlerinden Media Markt tarafından yayınlanan mdoel tanıtım broşürlerinden birinde ekran kartı olarak GeForce GT120 ve GeForce GT130 modellerini kullanan sistemlere yer verilmesi dikkatlerden kaçmıyor.
Kullanıcılar tarafından cevabı merak edilmeye başlanan asıl soru ise GeForce GT120 ve GT130'un mevcut ürün gamındaki modellerden hangileri olduğu. Bu konuda Nvidia'nın güncel sürücülerine bakmakta fayda var. Zira sürücülerden elden edilen bilgilere göre, GeForce GT120 G94 kod adlı grafik işlem birimini GeForce GT130 ise G94 kod adlı grafik işlem birimini kullanıyor. Yani GeForce GT130'un 9600GSO, GeForce GT120'nin ise 9500GT'nin yeniden isimlendirilmiş versiyonları olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Bu modellere ek olarak Nvidia'nın GeForce GTS 150 modelinin de G92 GPU'sunu kullanması yani GeForce 9800 serisinin yerini alması bekleniyor.
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2900 xt
2900 pro
2950
3850
4770
gibi kartların arasındaki farkları bana bir sayabilirmisniz ? Ara sürümleri saymıyorum bile. Sanki biri yapıyor diğeri yapmıyor gibi konuşuyorsunuz.
:((
nvidia ürün çıkartmaktan çok isimlendirmeye zaman harcıyor. belki bir bildikleri vardır.
Haşırt diye yağlıcak Nidia da Fanti lere bu kartı 400ytl den
Garsonlar 1 hafta sonra dağıtıma başlarlar
napsın nvidia,millet bayat pilav seviyor
Forumda ileride sorulacak sorular
1)8800GT mi 9800GT mi GTS150 mi?
2)8600GT mi 9500GT mi GT120 mi?