Nvidia'nın GeForce GT120 ve GeForce GT130 modelleri hazır

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirmeyi planladığını daha önceki haberlerimizde sizler ile paylaşmıştık. Firmanın güncel sürücülerinde yer alan model tanımlama bilgilerince de doğrulanan bu uygulama için somut detaylar da görünmeye başladı. Avrupa'nın en büyük tekno-market zincirlerinden Media Markt tarafından yayınlanan mdoel tanıtım broşürlerinden birinde ekran kartı olarak GeForce GT120 ve GeForce GT130 modellerini kullanan sistemlere yer verilmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Kullanıcılar tarafından cevabı merak edilmeye başlanan asıl soru ise GeForce GT120 ve GT130'un mevcut ürün gamındaki modellerden hangileri olduğu. Bu konuda Nvidia'nın güncel sürücülerine bakmakta fayda var. Zira sürücülerden elden edilen bilgilere göre, GeForce GT120 G94 kod adlı grafik işlem birimini GeForce GT130 ise G94 kod adlı grafik işlem birimini kullanıyor. Yani GeForce GT130'un 9600GSO, GeForce GT120'nin ise 9500GT'nin yeniden isimlendirilmiş versiyonları olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Bu modellere ek olarak Nvidia'nın GeForce GTS 150 modelinin de G92 GPU'sunu kullanması yani GeForce 9800 serisinin yerini alması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör