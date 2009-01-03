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Nvidia'nın GeForce GT120 ve GeForce GT130 modelleri hazır

10 yıl
34,6b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GT120 ve GeForce GT130 modelleri hazır
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Nvidia'nın bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirmeyi planladığını daha önceki haberlerimizde sizler ile paylaşmıştık. Firmanın güncel sürücülerinde yer alan model tanımlama bilgilerince de doğrulanan bu uygulama için somut detaylar da görünmeye başladı. Avrupa'nın en büyük tekno-market zincirlerinden Media Markt tarafından yayınlanan mdoel tanıtım broşürlerinden birinde ekran kartı olarak GeForce GT120 ve GeForce GT130 modellerini kullanan sistemlere yer verilmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Kullanıcılar tarafından cevabı merak edilmeye başlanan asıl soru ise GeForce GT120 ve GT130'un mevcut ürün gamındaki modellerden hangileri olduğu. Bu konuda Nvidia'nın güncel sürücülerine bakmakta fayda var. Zira sürücülerden elden edilen bilgilere göre, GeForce GT120 G94 kod adlı grafik işlem birimini GeForce GT130 ise G94 kod adlı grafik işlem birimini kullanıyor. Yani GeForce GT130'un 9600GSO, GeForce GT120'nin ise 9500GT'nin yeniden isimlendirilmiş versiyonları olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Bu modellere ek olarak Nvidia'nın GeForce GTS 150 modelinin de G92 GPU'sunu kullanması yani GeForce 9800 serisinin yerini alması bekleniyor.

Nvidia'nın GeForce GT120 ve GeForce GT130 modelleri hazır
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DH Misafiri 9 yıl
size bir şey sormak istiyorum. ben bu ekran kartları hakkında fazla bir bilgiye sahip değilim. g130m nasıl bir ekran kartı ve performansı ati 4650 ye göre nasıldır?
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Kumandan 9 yıl
Yahu sus sus da bir yere kadar. Sanki ati çok iyisini yapıyor gibi dengesiz yorumlar insanı çileden çıkarıyor.

2900 xt
2900 pro
2950
3850
4770


gibi kartların arasındaki farkları bana bir sayabilirmisniz ? Ara sürümleri saymıyorum bile. Sanki biri yapıyor diğeri yapmıyor gibi konuşuyorsunuz.
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yonex78 10 yıl
bu ne yaw çıldıracam milletin göz göre göre dolandırılmasını hazmedemiyorum yav
:((
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iscanthere 10 yıl
alıştık artık nvidianın bu hareketlerine.garip gelmiyor artık böyle haberler.
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hikmetg 10 yıl
Arkadaşlar saflığımı baüışlayın ama acaba bu ürünlerin ismi değişince performansı da artıyormu ?
nvidia ürün çıkartmaktan çok isimlendirmeye zaman harcıyor. belki bir bildikleri vardır.
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Promity 10 yıl
Olmazmı hiç 9800gtx+ yre göğe sığdıramayanlar var forumda
şimdi onu ismi değişçek ya ozaman gts 150 ultra mega manyak bi kart dicekler ama 8800gts den 2fps fazla alcak


Haşırt diye yağlıcak Nidia da Fanti lere bu kartı 400ytl den
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berkerden 10 yıl
Evet ya o alet fena değil ama fiyat 799 euro. Tabi buna bize vurmamak lazım. Onlarda euro=dolar olarak hesaplamalı.
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ugacomtr 10 yıl
bilgisayardaki fiyata bakın. 799 euro dio...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
2 makas attı GTX260 a =D puahha giriş seviyesinde atiyi tek geçerim.
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Light_Velocity 10 yıl
Nvidia Pilavi ısıttı yine
Garsonlar 1 hafta sonra dağıtıma başlarlar
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poopsy 10 yıl

Orjinalden alıntı: .Kubilay

Nvidia Pilavi ısıttı yine
Garsonlar 1 hafta sonra dağıtıma başlarlar



napsın nvidia,millet bayat pilav seviyor
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ecay 10 yıl



Forumda ileride sorulacak sorular
1)8800GT mi 9800GT mi GTS150 mi?
2)8600GT mi 9500GT mi GT120 mi?
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