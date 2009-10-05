Nvidia'nın PhysX sınırlaması hazırlanan yeni bir yama ile aşılabiliyor

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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte iki farklı ekran kartı sürücüsnün bir arada kullanılabilecek olması grafik kartı olarak ATi çözümlerinin olduğu bir sistemde Nvidia GeForce serisinin PhysX hızlandırma kartı olarak kullanılmasına olanak tanıyor. Ancak bu durumu önceden fark eden Nvidia, GeForce 186 ve üstü sürücülerinde ATi ekran kartlarının kullanıldığı sistemlerde, GeForce serisinin ikinci bir kart olarak PhsyX hızlandırma için kullanılmasını engelleyerek bu durumun önüne geçmiş hatta yayınlanan son PhysX yazılımında AEGIA PhysX kartlarının da ATi ekran kartlarıyla çalışmasını engellemişti.

Hem tüketicilerden hem de rakip AMD-ATi cephesinden gelen eleştrilere rağmen henüz herhangi bir somut girişimde bulunmayan Nvidia'nın bu engellemesi, GenL rumuzlu profesyonel bir kullanıcı tarafından hazırlanan deneysel bir yama ile aşılacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya göre hazırlanan yeni yama ATi Radeon serisi herhangi bir ekran kartının algınlandığı sistemlerd PhysX kullanımını engelleyen kodun devre dışı bırakılmasını sağlıyor. Yeni yamanın şu an sadece GeForce üzerinden PhysX hızlandırma desteği sunduğu, PhysX kartları ile çalışmadığı belirtilirken geliştirme çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.

İlgili yamayı indirmek için buraya (32-bit) ve buraya (64-bit) tıklayabilirsiniz.