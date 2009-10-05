Nvidia'nın PhysX sınırlaması hazırlanan yeni bir yama ile aşılabiliyor

22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte iki farklı ekran kartı sürücüsnün bir arada kullanılabilecek olması grafik kartı olarak ATi çözümlerinin olduğu bir sistemde Nvidia GeForce serisinin PhysX hızlandırma kartı olarak kullanılmasına olanak tanıyor. Ancak bu durumu önceden fark eden Nvidia, GeForce 186 ve üstü sürücülerinde ATi ekran kartlarının kullanıldığı sistemlerde, GeForce serisinin ikinci bir kart olarak PhsyX hızlandırma için kullanılmasını engelleyerek bu durumun önüne geçmiş hatta yayınlanan son PhysX yazılımında AEGIA PhysX kartlarının da ATi ekran kartlarıyla çalışmasını engellemişti.
Hem tüketicilerden hem de rakip AMD-ATi cephesinden gelen eleştrilere rağmen henüz herhangi bir somut girişimde bulunmayan Nvidia'nın bu engellemesi, GenL rumuzlu profesyonel bir kullanıcı tarafından hazırlanan deneysel bir yama ile aşılacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya göre hazırlanan yeni yama ATi Radeon serisi herhangi bir ekran kartının algınlandığı sistemlerd PhysX kullanımını engelleyen kodun devre dışı bırakılmasını sağlıyor. Yeni yamanın şu an sadece GeForce üzerinden PhysX hızlandırma desteği sunduğu, PhysX kartları ile çalışmadığı belirtilirken geliştirme çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.
İlgili yamayı indirmek için buraya (32-bit) ve buraya (64-bit) tıklayabilirsiniz.
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Nvidia ya teknolojini herkese aç demiyor ki kimse.
Olay parasını vererek bir tane ATI bir tane de Nvidia ekran kartı almış olan bir kişinin bu iki kartını bir anakarta takıp beraber kullanmasının Nvidia tarafından yazılımsal olarak engellenmesinden ibaret.
Siz bu kafayla giderseniz yarın Nvidia atıyorum AMD işlemcili bir sistemde veya TV kartı takılı bir sistemde (canı o an ne isterse)kartının çalışmasını engeller.
Aslında bu tekel ci davranışa ABD hükümetinin gerekli önlemi alması lazım.
nVidia junior dediğim kartlarla kalsa iyi, physx chipli fizik kartları da engellenmiş. O adam enayi mi ona para verdi.
Hep diyorum, Jen-Hsun Huang (nVidia CEO'su), Türk olsa Kayserili mi diye merak ederdim. Aşırı ticari zekâ da zararlı ve bende de alerji ve tiksinti uyandırıyor.
benim ve bi çoğumuzun umrunda bile değil.
hala donanım olarak satılıyor. nvidianın yaptığı şey hem kendi gpusunu da aynı şekilde kullanılmasını sağlamak. yani aegia kart alıcana benim ekran kartımı 2 le birini fizik kartı yap diyor. kesinlikle yazılımda kalan bir şey değil lakin 2 tane ati alip birini havok fizik kartı yapabilirmisin? hayır o yüzden bu yama çıkt zaten...
diyen kardeşim Nvidia`nın böylesi hastalıklı ve acımasızca tavrını nasıl savunabilirsin. Bir aTI kartın yanına bir kişi eski model Nvidia kartını takmasının ne sakıncası olabilir. Adam o Nvidia kartı para vererek satın almıyor mu? Bir kişinin para vererek satın aldığı kartı istediği gibi kullanması doğal hakkı değil mi?
Hadi onu geç Nvidia Ageia yı satın almadan önce Ageia`nın ürettiği Psyhx kartı 200$ gibi paralar vererek satın almış olan birinin Nvidia tarafından yazılımsal olarak kısıtlanmasını nasıl haklı görebilirsin.
Nvidia nın yaptığı böylesi acımasızca baskıyı bir tüketici olarak kabullenmek mantıklı mı siz ce. Nvidia nın bu davranışının size şirketin yöneticilerinin kafa yapısı hakkında biraz fikir vermesi gerekir.
Savunulmayacak birşey yok rekabet ortamı. Adamlar uğraşmışlar, para yatırmışlar bunları babasının hayrına yapmadı elbet. Tabiki daha çok kar amaçlı. Ati de buna benzer bişey yapsin. Rekatbet edebilsin. Nvidia firması senin olsa rakip firmaya avantaj sağlayacak birşey yaparmısın? Bir karşılığı olmadan Yaparsan eneayisin demektir. Bu kadar basit. Nvidia fanatiği değilim. Hatta 5770 almayı ciddi ciddi düşünüyorum. Ama gerçekler acıdır.
Sen bir firmayı satın aldığında özellikle o firma da madem tekel konumuna getiriyorsa seni misal pshyx gibi.Sen buna benzer birşeyler yapsan tutup halka hibe mi edeceksin ?Kesinlikle yapmazsın sen gidip adamın firmasını satın alıyorsun bundan belli bir kar elde etmek istiyorsun,adam maaliyetinin parasını zaten çıkarıyor üzerine de kâr eklemesi gayet normal.Emek harcıyorsun paranı,saatlerini döküyorsun sonrada ee ayrımcılık olmasın deyip bir yana çekilecek mi ?Nvidia nın yöneticilerinin kafa yapısı şu anki tüm firmalar ile aynı madem çok istiyosun sende git al bir nvidia kart.
oyunda sadece olay sadece kağıtların uçuşması diil, yaprakların uçuşması örümcek ağları ve sis efektleri gerçeğe çok yakın derece güzellik sunuyor.
tamam physx in çok bi numarası olmadı bugune kadar belki ama batman da görülmeye değer bir yapıda kullanılmış.
nvidia physx firmasını satın aldı üstelik havok sadece yazılımsal destektir pyhsx ise aegia firmasının ürettiği(eskiden artık nvidia) physx gpularını kullanır yani ek donanımdır. o yüzden havok ile karşılaştırılamaz karşılaştrılabilseydi aticiler deli gibi physx aramazdı...
eskiden donanımdı, phsyx artık nvidia kartlarına özel yazılım.