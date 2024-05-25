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    Anlık Bildirim

    Yeni Chrome güncellemesi kritik bir güvenlik açığını kapatıyor: Hemen yükleyin

    Google hali hazırda istismar edilmeye açık kritik bir Chrome açığını kapattı. Böylelikle şirket son iki hafta içinde tarayıcısındaki dört "sıfır gün" açığını yamamış oldu.
    Yeni Chrome güncellemesi kritik bir güvenlik açığını kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google, milyonlarca kullanıcısı olan Chrome tarayıcısı için son derece önemli bir güncelleme yayınladı. Hali hazırda dağıtımına başlanan yeni sürüm Windows ve macOS için 125.0.6422.112/.113, Linux için ise 125.0.6422.112 numarası ile sunuluyor.

    Güncellemenin en önemli noktalarından biri Google'ın tehdit analiz ekibinden Clement Lecigne ve Chrome güvenlik ekibinden Brendon Tiszka tarafından bildirilen ciddi bir güvenlik açığını kapatması. Daha da açacak olursak güncelleme V8 bileşenindeki tür karışıklığı sorununu ortadan kaldırıyor.

    Yeni Chrome güncellemesi kritik bir güvenlik açığını kapatıyor Tam Boyutta Gör

    Neye sebep olabilir?

    Bu tür bir açık kötü niyetli kişilerin normalde erişemeyecekleri bellek alanlarına erişmelerini sağlayarak, programda çökmelere veya rastgele kod yürütülmesine olanak tanıyabilir. Güvenlik açığı CVE-2024-5274 kimlik numarası ile tanımlandı ve önem derecesi "yüksek" olarak derecelendirildi.

    Google genellikle güvenlik açıklarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşmaz. Bunun yerine genel bir açıklama ile yetinir. Şirket bu politikayı yeni saldırı dalgalarını engellemeye yönelik bir önlem olarak uyguluyor. Arama devi kullanıcıları güncellemeyi bir an önce yüklemeleri konusunda uyardı. Bunun için sağ üstteki üç noktaya tıklayarak Yardım > Google Chrome hakkında menüsünü kullanabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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