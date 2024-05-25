Yeni Chrome güncellemesi kritik bir güvenlik açığını kapatıyor: Hemen yükleyin

Güncellemenin en önemli noktalarından biri Google'ın tehdit analiz ekibinden Clement Lecigne ve Chrome güvenlik ekibinden Brendon Tiszka tarafından bildirilen ciddi bir güvenlik açığını kapatması. Daha da açacak olursak güncelleme V8 bileşenindeki tür karışıklığı sorununu ortadan kaldırıyor.
Neye sebep olabilir?
Bu tür bir açık kötü niyetli kişilerin normalde erişemeyecekleri bellek alanlarına erişmelerini sağlayarak, programda çökmelere veya rastgele kod yürütülmesine olanak tanıyabilir. Güvenlik açığı CVE-2024-5274 kimlik numarası ile tanımlandı ve önem derecesi "yüksek" olarak derecelendirildi.
Google genellikle güvenlik açıklarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşmaz. Bunun yerine genel bir açıklama ile yetinir. Şirket bu politikayı yeni saldırı dalgalarını engellemeye yönelik bir önlem olarak uyguluyor. Arama devi kullanıcıları güncellemeyi bir an önce yüklemeleri konusunda uyardı. Bunun için sağ üstteki üç noktaya tıklayarak Yardım > Google Chrome hakkında menüsünü kullanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.