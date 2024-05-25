Yeni Chrome güncellemesi kritik bir güvenlik açığını kapatıyor: Hemen yükleyin

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Tam Boyutta Gör Arama devi Google, milyonlarca kullanıcısı olan Chrome tarayıcısı için son derece önemli bir güncelleme yayınladı. Hali hazırda dağıtımına başlanan yeni sürüm Windows ve macOS için 125.0.6422.112/.113, Linux için ise 125.0.6422.112 numarası ile sunuluyor.

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Güncellemenin en önemli noktalarından biri Google'ın tehdit analiz ekibinden Clement Lecigne ve Chrome güvenlik ekibinden Brendon Tiszka tarafından bildirilen ciddi bir güvenlik açığını kapatması. Daha da açacak olursak güncelleme V8 bileşenindeki tür karışıklığı sorununu ortadan kaldırıyor.

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Neye sebep olabilir?

Bu tür bir açık kötü niyetli kişilerin normalde erişemeyecekleri bellek alanlarına erişmelerini sağlayarak, programda çökmelere veya rastgele kod yürütülmesine olanak tanıyabilir. Güvenlik açığı CVE-2024-5274 kimlik numarası ile tanımlandı ve önem derecesi "yüksek" olarak derecelendirildi.

Google genellikle güvenlik açıklarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşmaz. Bunun yerine genel bir açıklama ile yetinir. Şirket bu politikayı yeni saldırı dalgalarını engellemeye yönelik bir önlem olarak uyguluyor. Arama devi kullanıcıları güncellemeyi bir an önce yüklemeleri konusunda uyardı. Bunun için sağ üstteki üç noktaya tıklayarak Yardım > Google Chrome hakkında menüsünü kullanabilirsiniz.

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Yeni Chrome güncellemesi kritik bir güvenlik açığını kapatıyor