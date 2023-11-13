Youtube’a casusluk suçlamasıyla dava açıldı

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Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, reklam engelleyici eklentilerini engellemesi üzerine firma hakkında casusluk suçu üzerinden dava açıldı.

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YouTube, kullanıcıların Premium abonesi olması için radikal bir değişiklikle reklam engelleyici uzantılarla YouTube’daki reklamsız deneyimini engelledi.

Alexander Hanff isimli bir vatandaş, resmi şikayette bulunarak, YouTube’un reklam engelleyicileri algılayan sisteminin Avrupa Birliği vatandaşlarının gizliliğini ihlal ettiğini savundu.

Şirketin süreçte kullandığı komut dosyaları ile Avrupa Birliği vatandaşlarını gözetlediğini belirten ve şikayetini İrlanda’daki bir yasa üzerinden gerçekleştiren Alexander Hanff, şimdilik tek başına bir savaşa başlıyor ancak yakında resmi olarak da bu konunun desteklenmesi bekleniyor.

Öte yandan Hanff’ın YouTube’un reklam engelleyicileri tespit eden tarayıcı sistemine karşı İrlanda Veri Koruma Komisyonu’na bir suç duyurusunda bulunduğu da aktarılanlar arasında.

Mevcut koşukkarda Avrupa Birliği kişisel veriler söz konusu olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, hatta dev firmalara sık sık büyük cezalar verildiğine de aşikarız. Dolayısıyla YouTube konusunda da AB’den bir hamle bekleniyor.

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