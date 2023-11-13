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    Anlık Bildirim

    Youtube’a casusluk suçlamasıyla dava açıldı

    Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, reklam engelleyici eklentilerini engellemesi üzerine firma hakkında casusluk suçu üzerinden dava açıldı.

    Youtube’a casusluk suçlamasıyla dava açıldı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, reklam engelleyici eklentilerini engellemesi üzerine firma hakkında casusluk suçu üzerinden dava açıldı.

    YouTube, kullanıcıların Premium abonesi olması için radikal bir değişiklikle reklam engelleyici uzantılarla YouTube’daki reklamsız deneyimini engelledi.

    Alexander Hanff isimli bir vatandaş, resmi şikayette bulunarak, YouTube’un reklam engelleyicileri algılayan sisteminin Avrupa Birliği vatandaşlarının gizliliğini ihlal ettiğini savundu.

    Şirketin süreçte kullandığı komut dosyaları ile Avrupa Birliği vatandaşlarını gözetlediğini belirten ve şikayetini İrlanda’daki bir yasa üzerinden gerçekleştiren Alexander Hanff, şimdilik tek başına bir savaşa başlıyor ancak yakında resmi olarak da bu konunun desteklenmesi bekleniyor.

    Öte yandan Hanff’ın YouTube’un reklam engelleyicileri tespit eden tarayıcı sistemine karşı İrlanda Veri Koruma Komisyonu’na bir suç duyurusunda bulunduğu da aktarılanlar arasında.

    Mevcut koşukkarda Avrupa Birliği kişisel veriler söz konusu olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, hatta dev firmalara sık sık büyük cezalar verildiğine de aşikarız. Dolayısıyla YouTube konusunda da AB’den bir hamle bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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