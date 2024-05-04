Tam Boyutta Gör X'in patronu Elon Musk uzun zamandır engelleme özelliğinin mevcut haliyle çalışma şeklini beğenmediğini söylüyordu. Bir noktada, bu özelliği platformdan tamamen kaldırmak istedi, ancak bu ciddi adımı atmadı. Şimdi ise çalışma şekli değiştirilecek.

Tim Cook CEO oldu olalı Mac'lerin temel RAM kapasitesi artmadı 6 gün önce eklendi

Engellenen kişi yanıtları görebilecek

X sosyal ağının yönetimi, engelleme bağlamında yanıtların görünürlük ayarlarını değiştirecek. Önceden, bir kullanıcı X'te birini engelleyebiliyor ve yine de gönderilerine yanıt verebiliyordu. Engellenen kişi bu yanıtı göremiyor ya da kendisini engelleyen kullanıcının bir şekilde gönderilerine yorum yaptığını bile bilmiyordu. Artık engelleme farklı şekilde işleyecek: engellenen kişi, kendisini engelleyen kişinin gönderilerine verdiği yanıtları görebilecek.

X yönetimi ayrıca engelleme mekanizmasında başka değişiklikler yapılabileceğinin de ipuçlarını verdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Amacımız, yayınların kamusal görünürlüğünü korurken kullanıcılara deneyimleri üzerinde kontrol sağlamak" denildi. Bu da Musk'ın önceki açıklamalarıyla kısmen uyumlu. Ancak şimdilik değişiklik o kadar da sert değil. Hatta bazı kullanıcılar bu değişiklikleri memnuniyetle karşılayabilir; zira platformda kendileri hakkında yazılanların daha görünür olmasını ve anlaşılmasını sağlayacak. Yapılması düşünülen diğer değişikliklerin niteliği hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X sosyal ağındaki engelleme özelliğinin çalışma şekli değişiyor