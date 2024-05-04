X sosyal ağındaki engelleme özelliğinin çalışma şekli değişiyor

Engellenen kişi yanıtları görebilecek
X sosyal ağının yönetimi, engelleme bağlamında yanıtların görünürlük ayarlarını değiştirecek. Önceden, bir kullanıcı X'te birini engelleyebiliyor ve yine de gönderilerine yanıt verebiliyordu. Engellenen kişi bu yanıtı göremiyor ya da kendisini engelleyen kullanıcının bir şekilde gönderilerine yorum yaptığını bile bilmiyordu. Artık engelleme farklı şekilde işleyecek: engellenen kişi, kendisini engelleyen kişinin gönderilerine verdiği yanıtları görebilecek.
X yönetimi ayrıca engelleme mekanizmasında başka değişiklikler yapılabileceğinin de ipuçlarını verdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Amacımız, yayınların kamusal görünürlüğünü korurken kullanıcılara deneyimleri üzerinde kontrol sağlamak" denildi. Bu da Musk'ın önceki açıklamalarıyla kısmen uyumlu. Ancak şimdilik değişiklik o kadar da sert değil. Hatta bazı kullanıcılar bu değişiklikleri memnuniyetle karşılayabilir; zira platformda kendileri hakkında yazılanların daha görünür olmasını ve anlaşılmasını sağlayacak. Yapılması düşünülen diğer değişikliklerin niteliği hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.