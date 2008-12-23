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Nvidia'nn GeForce 180.87 ve 180.88 beta sürücüleri indirilebilir durumda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nn GeForce 180.87 ve 180.88 beta sürücüleri indirilebilir durumda
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2009 için geri sayımın başladığı şu günlerde Nvidia cephesinden yeni bir beta sürücü haberi daha geldi. Firmanın GeForce 180.87 ve 180.88 sürüm numaralı beta sürücüleri indirilebilir durumda. Test sonuçları geçtiğimiz hafta yayımlanmaya başlanan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 testlerinde de kullanılan sürücüler 8.10.13 sürüm numaralı (8.11.18 versiyonunu ayrıca indirebilirsiniz!) PhyX yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen yeni sürücüler belirttiğimiz üzere GeForce GTX 295 desteği de sunuyor.

GeForce 180.87 ve 180.88 beta sürücülerini indirmek için;

- GeForce 180.88 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 180.87 beta (Windows Vista 64bit)


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cengizhan72 10 yıl
Farcry2'de dikkate değer bir performans gördüm,fakat 8xxx serisi kartlarda kalite ve performansı dengeli olması daha iyi.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
bende şuan 181 nolu sürücüyü kullanıyorum gayet güzel


çok yaşa nvidia


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StreamRolleR 10 yıl
tabiki vista için abisi sen xp cisen bi çağ atla geçin artık vistaya
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iktyas 10 yıl
işlemcı iyise vista 64 bite geçmek doğru bir seçim olur.artık xp devrını kapatmak gerekır
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Portechine 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

tabiki vista için abisi sen xp cisen bi çağ atla geçin artık vistaya


iyi diyosunuzda siz bilgisayarı ne için kullanıyosunuz ? oyun için o.c için herkes bilirki xp ama dersenizki film mp3 vista. bunu herkes bilir Nvidia bunu biliyor bence xp içinde bi versiyon çıkartmalılar.

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gprs78 10 yıl
Hazır ama ama vista için................
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max975 10 yıl
ben 181.00 kullanıyorum harika
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