Nvidia'nn GeForce 180.87 ve 180.88 beta sürücüleri indirilebilir durumda

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2009 için geri sayımın başladığı şu günlerde Nvidia cephesinden yeni bir beta sürücü haberi daha geldi. Firmanın GeForce 180.87 ve 180.88 sürüm numaralı beta sürücüleri indirilebilir durumda. Test sonuçları geçtiğimiz hafta yayımlanmaya başlanan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 testlerinde de kullanılan sürücüler 8.10.13 sürüm numaralı (8.11.18 versiyonunu ayrıca indirebilirsiniz!) PhyX yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen yeni sürücüler belirttiğimiz üzere GeForce GTX 295 desteği de sunuyor.

GeForce 180.87 ve 180.88 beta sürücülerini indirmek için;



- GeForce 180.88 beta (Windows Vista 32bit)

- GeForce 180.87 beta (Windows Vista 64bit)