NZXT Kasalar ve Aksesuarlar Türkiye’de!

Tasarımlarıyla büyüleyen NZXT markasının en yeni ürünleri nihayet ülkemize geldi ve ITOPYA’da satışa sunuldu. Bu ürünlere değinmeden önce NZXT markası hakkında biraz bilgi aktaralım.

NZXT Nedir, Ne Yapar?

NZXT markası Los Angeles merkezli bir bilgisayar donanımı üreticisidir. Bilgisayar kasaları, soğutucular ve kasa akesuarları ana kategorileridir. Henüz 2004’te hayatımıza giren markanın ülkemize gelmesi biraz uzadı.

Ana kategorilerinin yanı sıra kulaklık standı, ses mikseri ve hatta anakart bile tasarlayan şirket, ürünlerini en iyi şekilde sunmayı başaran nadir markalardan birisi olarak göze çarpıyor.

ITOPYA’da Hangi NZXT Kasaları Bulunuyor?

ITOPYA’nın web sitesinde, Acıbadem şubesinde ve Beylikdüzü şubesinde, H210 serisi, H210i serisi, H510 serisi, H510i serisi, H710 serisi ve H710i serisi olmak üzere farklı modellerin renk seçenekleri satışa sunuldu.

En popüler kasalardan H710i RGB kasalar amiral gemisi olarak nitelendirilirken, H510i RGB kasalar ise fiyat-performans-tasarım üçgenindeki en iyi kasa olarak ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

ITOPYA’da satışa sunduğu bilgisayar kasalarının tamamında USB 3.1 gibi güncel teknolojileri kullanan NZXT, giriş seviyesi kasalarında dahi pratik çözümlere ve kusursuz tasarıma yer veriyor.

Tasarım Harikası Sıvı Soğutucular ve Kasa Fanları

NZXT, kendi kasasıyla kusursuz uyum sağladığı gibi diğer marka kasalarla da kullanabileceğiniz birbirinden harika soğutucuları satışa sundu. Yine hem ITOPYA mağazalarında hem de itopya.com web sitesinde bulabileceğiniz soğutucular, şimdiden bir çok özel sistemin tamamlayıcısı olmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi

Her ne kadar tüm sıvı soğutma modelleri başarılı olsa da, size anlatacağımız model NZXT Kraken Z Serisi olacak. Z53, Z63 ve Z73 olarak stoklara giren sıvı soğutucuların en farklı özelliği, işlemci ile temas eden noktada LED ekrana sahip olması. Böylelikle bu alanda ister işlemci sıcaklığını gösterin, isterseniz de kendi fotoğrafınızı koyarak insanları gülümsetin!

Tam Boyutta Gör

NZXT işlemci soğutucularında standart denilebilecek türden hiçbir şey yok. Giriş seviyesinde dahi RGB temas noktası sunan NZXT, daha yüksek modellerde ya radyatör tarafında RGB kullanıyor ya da işlemci temas noktasında LED ekran ile büyülüyor. NZXT Kraken M22 RGB modeli 1000 TL altı seviyede alınabilecek 120mm hazır sıvı soğutucu olarak fiyat-performans-tasarım üçgeninin yıldızlarından birisi.

Kasa fanları ise NZXT Aer olarak ITOPYA stoklarına girdi. NZXT Hue 2 ekosistem olarak adlandırdığı aydınlatma ağına senkron çalışan bu kasa fanları, rakiplerinden yine -ve yine- tasarımıyla sıyrılmayı başarıyor.

Başka Ne Var?

Hue 2 RGB Lightning Controller ile modlayacağınız bir kasada NZXT’nin yine NZXT RGB LED Strips aydınlatma ile kasanızın içini, NZXT RGB UnderGlow ile kasanızın altını aydınlatabilirsiniz. Üstelik tüm bunları senkron şekilde adresleyip mükemmel bir oyun ortamı oluşturabiliyorsunuz.

Tüm donanıma hâkim olmak ise NZXT Cam yazılımı ile oldukça kolay. Cam, işlemci yükünden bant genişliği tüketimine kadar bilgisayarınızda olan biten her şeye tek bir yazılımdan ulaşabileceğiniz “monitoring” yani izleme uygulamasıdır.

Aydınlatmanızı oyun ile eşleştirerek çeşitli oyun içi olaylar hakkında hızlı geri bildirimler alabilir, günün farklı vakitleri için kasa ve diğer aksesuarlarınızın aydınlatmalarını kurabilir, her oyuna farklı bir soğutma hızı atayabilir ve hatta FPS oyunlarında hasar aldığınızda tüm odanızı kırmızı bir geri bildirim ile aydınlatabilirsiniz.

Cam uygulamasında oyun içi izleme özellikleri de mevcut. Oyun içinde FPS’nizi, sıcaklıklarınızı ve bant genişliklerinizi tek bir pencerede görüntüleyebilir, CPU/GPU yükünü gözlemleyebilirsiniz.

Üstelik tüm bunlar ücretsiz bir uygulama içerisinde sunuluyor. NZXT ürününüz olmasa dahi indirip kullanabileceğiniz yazılımın NZXT ürünleri ile deneyimi ise kat be kat artmakta.

Tam Boyutta Gör

NZXT Cam programı ile doğrudan uyumlu olan ürünler ise şu şekilde: ITOPYA’da satılan i serisi kasalar, AER serisi fanlar, Kraken serisi sıvı soğutucular, LED aydınlatma şeritleri ve daha bir çok şey!

Şimdi NZXT ürünlerini incelemek ve satın almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.itopya.com/nzxt/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.