ŞOK marketlerde oyuncu sistemleri satılıyor

13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan ucuz versiyon 11499TL. Ryzen 5 5600 yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama, GeForce RTX 4060Ti olan pahalı versiyon ise 26499TL.
Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ortak olan kasalardan GeForce RTX 3060 olan versiyon 20499TL, GeForce GTX 1650 olan versiyon 15499TL, GeForce RTX 3050 olan versiyon da 18499TL. Bu kasaların önceki satışa göre Ryzen 5 5600 işlemciyi bırakıp Ryzen 5 5500 işlemciye geçtiği görülüyor.
Twisted Minds markasına ait 22 inçlik Full HD 100Hz oyuncu monitörü 2399TL, 23.6 inçlik Full HD 180Hz oyuncu monitörü 3399TL, 27 inçlik 100Hz oyuncu monitörü 3399TL, eSpor oyuncu koltuğu 4799TL ve Samsung M5 32 inçlik Tizen monitör 4899TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.