ŞOK marketlerde oyuncu sistemleri satılıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler uzun bir aradan sonra yine oyuncu sistemlerinin satışına başladı. Fiyatların pek değişmediği ürünler ile komple bir oyuncu sistemi toplamak mümkün oluyor. Üstelik aksesuarlar da var.

13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan ucuz versiyon 11499TL. Ryzen 5 5600 yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama, GeForce RTX 4060Ti olan pahalı versiyon ise 26499TL.

24 Nisan ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 2 ay önce eklendi

Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ortak olan kasalardan GeForce RTX 3060 olan versiyon 20499TL, GeForce GTX 1650 olan versiyon 15499TL, GeForce RTX 3050 olan versiyon da 18499TL. Bu kasaların önceki satışa göre Ryzen 5 5600 işlemciyi bırakıp Ryzen 5 5500 işlemciye geçtiği görülüyor.

Twisted Minds markasına ait 22 inçlik Full HD 100Hz oyuncu monitörü 2399TL, 23.6 inçlik Full HD 180Hz oyuncu monitörü 3399TL, 27 inçlik 100Hz oyuncu monitörü 3399TL, eSpor oyuncu koltuğu 4799TL ve Samsung M5 32 inçlik Tizen monitör 4899TL.

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13 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var?