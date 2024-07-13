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    ŞOK marketlerde oyuncu sistemleri satılıyor

    13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena markasına ait farklı fiyat segmentlerine yönelik oyuncu kasaları ve ekipmanları yer alıyor.        
    13 Temmuz ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler uzun bir aradan sonra yine oyuncu sistemlerinin satışına başladı. Fiyatların pek değişmediği ürünler ile komple bir oyuncu sistemi toplamak mümkün oluyor. Üstelik aksesuarlar da var.

    13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    13 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan ucuz versiyon 11499TL. Ryzen 5 5600 yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama, GeForce RTX 4060Ti olan pahalı versiyon ise 26499TL.

    Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ortak olan kasalardan GeForce RTX 3060 olan versiyon 20499TL, GeForce GTX 1650 olan versiyon 15499TL, GeForce RTX 3050 olan versiyon da 18499TL. Bu kasaların önceki satışa göre Ryzen 5 5600 işlemciyi bırakıp Ryzen 5 5500 işlemciye geçtiği görülüyor.

    Twisted Minds markasına ait 22 inçlik Full HD 100Hz oyuncu monitörü 2399TL, 23.6 inçlik Full HD 180Hz oyuncu monitörü 3399TL, 27 inçlik 100Hz oyuncu monitörü 3399TL, eSpor oyuncu koltuğu 4799TL ve Samsung M5 32 inçlik Tizen monitör 4899TL.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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