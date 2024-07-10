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    Avuca sığan mini PC modası büyüyor

    Bilgisayar kasasını cebinde taşımak isteyen ancak performans tarafında da büyük beklentisi olmayanlar için Çin’de Szbox T-Box Pro mini PC modeli satışa sunuldu. 
    T-Box Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Xiaomi gibi önemli firmaların da dahil olduğu avuca sığan mini PC trendi hız kesmeden devam ediyor. Performanstan önemli ölçüde ödün veren bu mini PC modelleri taşınabilirlik arayanlara hitap ediyor.

    T-Box Pro özellikleri ve fiyatı

    Çinli Szbox tarafından satışa sunulan T-Box Pro adındaki mini PC modeli 7.3 x 7.3 x 4.3 cm boyutlarında ve 200gr ağırlığında. Gündelik işlere odaklanan kasada 4 çekirdekli Intel N100 işlemcisine yer verilmiş. İşlemcide 750MHz hızında çalışan Intel UHD grafikleri yer alıyor.

    12GB LDDR5 4300MHz RAM bellek ve 2TB’a kadar M.2 SSD yuvası olan kasada USB 3.2 ve USB 2.0 portları yer alıyor. Görüntü çıkışı için 1 adet HDMI portu yer alırken iki Ethernet portu ile de 1Gb hız elde edilebiliyor. Şık bir tasarımı olan Szbox T-Box Pro mini PC modeli 125$ başlangıç fiyatı ile Aliexpress üzerinde satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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