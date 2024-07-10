Avuca sığan mini PC modası büyüyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde Xiaomi gibi önemli firmaların da dahil olduğu avuca sığan mini PC trendi hız kesmeden devam ediyor. Performanstan önemli ölçüde ödün veren bu mini PC modelleri taşınabilirlik arayanlara hitap ediyor.

T-Box Pro özellikleri ve fiyatı

Çinli Szbox tarafından satışa sunulan T-Box Pro adındaki mini PC modeli 7.3 x 7.3 x 4.3 cm boyutlarında ve 200gr ağırlığında. Gündelik işlere odaklanan kasada 4 çekirdekli Intel N100 işlemcisine yer verilmiş. İşlemcide 750MHz hızında çalışan Intel UHD grafikleri yer alıyor.

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12GB LDDR5 4300MHz RAM bellek ve 2TB’a kadar M.2 SSD yuvası olan kasada USB 3.2 ve USB 2.0 portları yer alıyor. Görüntü çıkışı için 1 adet HDMI portu yer alırken iki Ethernet portu ile de 1Gb hız elde edilebiliyor. Şık bir tasarımı olan Szbox T-Box Pro mini PC modeli 125$ başlangıç fiyatı ile Aliexpress üzerinde satışa sunuldu.

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T-Box Pro mini PC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı