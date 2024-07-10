Avuca sığan mini PC modası büyüyor

T-Box Pro özellikleri ve fiyatı
Çinli Szbox tarafından satışa sunulan T-Box Pro adındaki mini PC modeli 7.3 x 7.3 x 4.3 cm boyutlarında ve 200gr ağırlığında. Gündelik işlere odaklanan kasada 4 çekirdekli Intel N100 işlemcisine yer verilmiş. İşlemcide 750MHz hızında çalışan Intel UHD grafikleri yer alıyor.
12GB LDDR5 4300MHz RAM bellek ve 2TB’a kadar M.2 SSD yuvası olan kasada USB 3.2 ve USB 2.0 portları yer alıyor. Görüntü çıkışı için 1 adet HDMI portu yer alırken iki Ethernet portu ile de 1Gb hız elde edilebiliyor. Şık bir tasarımı olan Szbox T-Box Pro mini PC modeli 125$ başlangıç fiyatı ile Aliexpress üzerinde satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.