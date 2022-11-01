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    Pastavilla MAC&CHEESE PUBG: BATTLEGROUNDS Turnavası Başladı!

    Espor arenasında heyecan ve mücadelenin yeni adresi belli oldu. PASTAVILLA’nın organizasyon ve sponsorluğunu üstlendiği Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası başladı!
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    Pastavilla MAC&CHEESE PUBG: BATTLEGROUNDS Turnavası Başladı! Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin köklü markalarından PASTAVILLA, alanındaki tecrübesini ve lezzetini oyun dünyasına taşıdı. PASTAVILLA’nın organizasyon ve sponsorluğunu gerçekleştirdiği Mac&Cheese Turnuvası’nda takımlar, “çorba parası” için büyük mücadeleler verecek. Toplamda 250 takım ve 500 oyuncunun yarışacağı PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası 1-12 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva finalinde en yüksek puana ulaşan 10 takım toplam 20.000₺’lik ödül havuzundan payına düşeni almaya hak kazanacak.

    PASTAVILLA Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS

    Duo Turnuvası kayıtları başladı PASTAVILLA Mac&Cheese Turnuvası’na kayıtlar 1-10 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. 11 Kasım’da gerçekleşecek eleme sürecinde ise her biri 50 takımdan oluşan 5 grup, 1’er maç üzerinden final mücadelesi verecek. Turnuvanın kayıtları, PASTAVILLA adına organizasyonu düzenleyen GIT Esports’un turnuva sayfasından gerçekleştirilecek. Turnuvaya kaydolmak ve detayları incelemek için buradan sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

    Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası’nda final heyecanı 12 Kasım’da gerçekleşecek. Toplam 26 takım, 3 farklı haritada gerçekleşecek maçlarda en yüksek puanı toplamak için kıyasıya rekabet edecek. Mac&Cheese Turnuvası finalinde mücadele ederek dereceye girmeyi başaran 10 takım 20.000₺’lik nakit ödül havuzundan payına düşeni alacak. Turnuvada en yüksek puanı alarak şampiyon olmayı başaran ekip ise 5.000₺’lik büyük ödülün sahibi olacak.

    Turnuva finali Twitch’te canlı yayınlanacak

    PASTAVILLA Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası’nın büyük finali BBL Academy’den tanıdığımız Mert “ABeautifulDeath” Öztürk’ün de katılımı ile Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 19:00’da ABeautifulDeath Twitch kanalında gerçekleşecek final canlı yayınını sakın kaçırmayın!

    Turnuva hakkında detaylı bilgilere ve güncel paylaşımlara ulaşmak için PASTAVILLA’nın Instagram hesabını ve GIT Esports Discord kanalını takip edebilirsiniz

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