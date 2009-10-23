NZXT yeni kasa modelini duyurdu: Gamma

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Agresif tasarımlı oyuncu kasalarıyla sık sık gündeme gelen NZXT, ürün gamını yeni bir model ile genişleriyor. Firmanın Gamma adını verdiği mid-tower formundaki tamamı siyah yeni kasa, NZXT'nin tasarım konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor zira Classic serisi altında hazırlanan Gamma, farklı çizgileriyle aynı segmentteki pek çok modelden ayrılmayı başarıyor. 190 X 449 X 508 mm boyutlarında ve 6 Kg ağırlığında olan Çelik tabanlı yeni kasada petekli ön panel tasarımıyla hava akışının ve akabinde kasa içi soğutma performansının arttırılması hedefleniyor.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasada harici donanımlar için bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet te USB 2.0 portuna yer veriliyor. Optik sürücüler ve sabit diskler için vidasız montaj olanağı tanıyan NZXT Gamma, su soğutma sistemleriyle kullanım için iki adet hortum yoluna da sahip. 7 adet 3.5-inç dahili sürücüyle kullanılabilen kasanın tasarımında kolay kablo yönetiminin dikkate alındığı belirtilirken, kasa içi soğutma için bir adet 120mm'lik fan kullanılıyor ancak fan sayısı arttırılabiliyor (6 adet). NZXT Gamma, 39.90 Avro'luk fiyatıyla Avrupa'da satışa sunuldu.

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