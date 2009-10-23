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NZXT yeni kasa modelini duyurdu: Gamma

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT yeni kasa modelini duyurdu: Gamma
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Agresif tasarımlı oyuncu kasalarıyla sık sık gündeme gelen NZXT, ürün gamını yeni bir model ile genişleriyor. Firmanın Gamma adını verdiği mid-tower formundaki tamamı siyah yeni kasa, NZXT'nin tasarım konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor zira Classic serisi altında hazırlanan Gamma, farklı çizgileriyle aynı segmentteki pek çok modelden ayrılmayı başarıyor. 190 X 449 X 508 mm boyutlarında ve 6 Kg ağırlığında olan Çelik tabanlı yeni kasada petekli ön panel tasarımıyla hava akışının ve akabinde kasa içi soğutma performansının arttırılması hedefleniyor.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasada harici donanımlar için bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet te USB 2.0 portuna yer veriliyor. Optik sürücüler ve sabit diskler için vidasız montaj olanağı tanıyan NZXT Gamma, su soğutma sistemleriyle kullanım için iki adet hortum yoluna da sahip. 7 adet 3.5-inç dahili sürücüyle kullanılabilen kasanın tasarımında kolay kablo yönetiminin dikkate alındığı belirtilirken, kasa içi soğutma için bir adet 120mm'lik fan kullanılıyor ancak fan sayısı arttırılabiliyor (6 adet). NZXT Gamma, 39.90 Avro'luk fiyatıyla Avrupa'da satışa sunuldu.

NZXT yeni kasa modelini duyurdu: Gamma
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NZXT yeni kasa modelini duyurdu: Gamma
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Ehlika 10 yıl
Beş para etmez böyle tasarım için çok uğraşıyorlarmı acaba
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saintroyo 10 yıl
ön tasarımdan dolayı hiç güzel olmayan gereksiz bir kasa
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sertacaygun 10 yıl
Agresif ve seksi. Güzel...
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yekoo 10 yıl
güç kaynağı yok tasarım normal tek fan? parayı markaya vericez yani usb leri üste alsalarmış o garip tasarımada gerek kalmiyacakmış.
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AtiMX4 10 yıl
çok basit
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zagor33 10 yıl
Magirus minibüslere benzemiş.
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KaZAaRa 10 yıl
40€ luk fiyata değecek bir kasa bence..

Ayrıca fena değil.. Kasaya boş bakmayın bence. Biraz modifiye de sen eklersin çok güzel olur..
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cengizhan72 10 yıl
Şu ana kadar hiçbir yorum kasaının aleyhine değil.Şahsım adına bu kasayı alır adam gibi kullanırım.Değişik bir bakş açısı.
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simplethinks 10 yıl
Acemi modifiyeciler bile böyle bi ön panel tasarımı yapamaz alırsın 1 sene sonra mangal olarak kullanırsın her taraf ızgara
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ysff_srdr 10 yıl
Ön tarafı kırık gibi duruyo bencede güzel değil.
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TecHniSyeN 10 yıl
Çok basit bi tasarım.
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genelkurmay89 10 yıl
ön paneli hiç beğenmedim zaten kasanın da her tarafı ızgara mazallah çay kahve su içerken yanlışlıkla bi döksek sistemin içine edebiliriz bu kasayla ...

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menem 10 yıl
ön panel tasarım çok agrasif ben beğenmedim
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