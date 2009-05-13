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NZXT'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; Cryo S

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; Cryo S
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Beta isimli yeni mid-tower kasasını geçtiğimiz hafta duyuran popüler komponent üreticisi NZXT, dizüstü bilgisayarlar için yeni bir soğutucu hazırladı. Firmanın Cryo S adını verdiği ve ekran boyutu 15-inç'e kadar olan dizüstü bilgisayarların yanı sıra mini-bilgisayarlar yani netbook'larla da uyumlu olan Alüminyum tabanlı yeni soğutucu, 120mm'lik iki adet kontrol edilebilir fan ile donatılmış. Daha rahat kullanım için sert-plastik yüzeye sahip olan soğutucunun bir üst model olan Cryo LX'e ekonomik alternatif olarak hazırlandığı belirtiliyor.

Üzerinde USB portları da bulunan Cryo S'in bu ay içerisinde 50$ civarı yurt dışı satış fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.


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StreamRolleR 10 yıl
nzxt desgin ;) her zaman
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photo-pentax 10 yıl
güzel ama tuzlu olur fiyatı
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