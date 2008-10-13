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OCCT'nin 2.0.1 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı

10 yıl
4,7b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCCT'nin 2.0.1 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı
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Donanım severlerin ve hız aşırtma tutkunlarının alet çantasında yer alan önemli uygulamalardan biri de OCCT (OverClock Checking Tool). Özellikle saat hızı arttırılmış işlemcilerin stabilitesini test etmek için kullanılan programın 2.0.1 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Yeni versiyonda Intel'in önümüzdeki ay kullanıma sunacağı Core i7 serisi işlemcilere destek sağlanırken işlemci hızlarının doğru gösterilmesi ve sıcaklıkların doğru okunmasıyla ilgili de çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı da belirtiliyor.

Uygulamayı indirmek için tıklayınız!


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max975 10 yıl
gerçektende güzel bir program
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SSH 10 yıl
Çok güzel bir program OCCT. Özellikle testin sonunda grafik olarak verileri göstermesi çok iyi bir özellik.
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Knisath 10 yıl
Haber için teşekkürler
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