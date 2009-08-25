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OCZ 6 yeni DDR3 bellek kitini kullanıma sunuyor, işte detaylar!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ 6 yeni DDR3 bellek kitini kullanıma sunuyor, işte detaylar!
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Son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle gündeme gelen yüksek performanslı bellek üreticisi OCZ, çift kanal entgre bellek kontrolcüsüne (IMC) sahip, Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırladığı çift kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Platinum Low Voltage ve Gold Low Voltage serileri altında hazırlanan 4GB kapasiteli yeni bellek kitleri 2GB'lık iki adet DDR3 bellek modülünden oluşuyorlar. OCZ'nin güncel bellek kitlerinde sık sık karşımıza çıkan XTC (Xtreme Thermal Convection) soğutucusu ile serinletilen yeni bellek kitleri ömür boyu garanti ile satışa sunuluyorlar.

OCZ tarafından özellikle LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler hedef alınarak hazırlanan bellek kitlerinin detayları şu şekilde;

- 4GB (2GB x 2) PC3-10666 Gold Low Voltage | 1333 MHz | 9-9-9-20 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-10666 Platinum Low Voltage | 1333 MHz | 7-7-7-20 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 Gold Low Voltage | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 Platinum Low Voltage | 1600 MHz | 7-7-7-24 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 Gold Low Voltage | 1866 MHz | 10-10-10-27 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 Platinum Low Voltage | 1866 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

Önümüzdeki günlerde raflardaki yerlerini alması beklenen yeni bellek kitleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.
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ay61n 10 yıl
hız yarıyo mutlaka ama pcnin diğer bileşenleri zaten ramlarin hızını yetişemiyor günümüzde
burda link vermek ne kadar doğru ama geçenlerde incelediğim bi konuyu paylaşayım sizinle
tomshardware.com/...
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mazbut 10 yıl
Bu RAM leri piyasada gören varmı? Stokta olan, fiyat vesaire yada benzeri değerlerde ürün olan adres bilen. Sistemi aldım RAM yok piyasada uygun.
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ay61n 10 yıl
RAM'lere verilen paralara acıyorum 2000mhz ile 800 mhz arasındaki fark oyunlarda %5 bile etkilemiyo %2lerde bi fark var buraya verilecek ekstra para ile gider alacagım ekran kartının 1 model üstünü alırım
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blacksnake03 10 yıl
timingler süpermiş
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c34 10 yıl
yürü be ocz kim tutar seni
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yc#1 10 yıl
Adamların Low Voltage dediği ürün bile JEDEC'in DDR3 için belirlediği voltaj değerlerinden (1.5V) yüksek.
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tworule 10 yıl
yc#1

Adamların Low Voltage dediği ürün bile JEDEC'in DDR3 için belirlediği voltaj değerlerinden (1.5V) yüksek.


intel 1,65 v maximum limit belirlemiş. onlar da ona göre ram üretiyor.
ocz de biraz abarttı. aynı tip ramleri yok amd'ye özel yok intel'in corei5' i için özel... diye diye makyajlayıp satıyor.
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neXXen 10 yıl
Ocz güzelde f/p olarak cıkamıyor önümüze.Performans çok çok iyide,o performansa görede fiyatı var pahalıdır.Corsair yada daha uygun fiyatla a-data almak mantıklı.Malum kriz var herkeste,biraz paramızın kıymetini bilmeyiz.
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@nano@ 10 yıl
bu işte ocz nin üstüne tanımıyorum cl5 platinum kullanıyorum ve tek kelimeyle muhteşem gerek oc gerek zamanlama
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Wilson Fisk 10 yıl
dervisin fikri neyse hesabi ocz yeni cl6 ddr3 kitini diye okudum.
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