OCZ 6 yeni DDR3 bellek kitini kullanıma sunuyor, işte detaylar!

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Son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle gündeme gelen yüksek performanslı bellek üreticisi OCZ, çift kanal entgre bellek kontrolcüsüne (IMC) sahip, Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırladığı çift kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Platinum Low Voltage ve Gold Low Voltage serileri altında hazırlanan 4GB kapasiteli yeni bellek kitleri 2GB'lık iki adet DDR3 bellek modülünden oluşuyorlar. OCZ'nin güncel bellek kitlerinde sık sık karşımıza çıkan XTC (Xtreme Thermal Convection) soğutucusu ile serinletilen yeni bellek kitleri ömür boyu garanti ile satışa sunuluyorlar.

OCZ tarafından özellikle LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler hedef alınarak hazırlanan bellek kitlerinin detayları şu şekilde;



- 4GB (2GB x 2) PC3-10666 Gold Low Voltage | 1333 MHz | 9-9-9-20 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-10666 Platinum Low Voltage | 1333 MHz | 7-7-7-20 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 Gold Low Voltage | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 Platinum Low Voltage | 1600 MHz | 7-7-7-24 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 Gold Low Voltage | 1866 MHz | 10-10-10-27 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 Platinum Low Voltage | 1866 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

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Önümüzdeki günlerde raflardaki yerlerini alması beklenen yeni bellek kitleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.