OCZ AMD Black Edition serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden OCZ, AMD'nin çarpan kilidi açık olarak gelen Black Edition serisi Phenom II işlemcileri için iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı. Firmanın Siyah renkli baskılı devre ve Black Edition logosu taşıyan Siyah renkli soğutucu kullanarak hazırladığı agresif görünümlü yeni bellek kitleri 2GB'lık iki modülden oluşuyor ve 4GB'lık kapasite sunuyorlar.

OCZ'nin 1600MHz'de çalışan yeni işlemcilerinin modeline göre CAS6 ya da CAS7 zamanlamalarını desteklediği açıklandı. 1.65v geriliminde görev yapan ve AMD'nin OverDrive yazılımıyla uyumlu bir şekidlde çalışan yeni bellek kitinin 790FX ve 790FX çipsetlerle kullanımda agresif zamanlamalara ulaşabileceği ve kullanıcıların farklı performans seviyeleri için dinamik profiller oluşturabileceği açıklandı.

OCZ'nin ömür boyu garanti ile satışa sunacağı yeni bellek kitlerinin fiyatları hakkındaysa şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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