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OCZ bazı SSD modellerinde garanti süresini 3 yıla çıkartıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ bazı SSD modellerinde garanti süresini 3 yıla çıkartıyor
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Bellek üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan ve son dönemde arka arkaya duyurduğu katı hal sürücüleriyle (SSD), depolama pazarında da iddialı olacağının sinyallerini veren OCZ, bazı SSD modellerinde garanti süresini uzatacağını açıkladı. Gelen bilgilere göre firmanın performans segmenti ve kurumsal müşteriler için hazırladığı Vertex ve Summit serisi SSD modellerinde garanti süresi yapılan güncellemeyle birlikte iki yıldan üç yıla çıkartıldı.

SSD pazarına giren pek çok firmanın ürünleriyle birlikte 2 yıllık garanti sunması karşısında kullanıcılarına daha fazla imkan sunmayı hedefleyen OCZ bu doğrultuda Vertex ve Summit serisi SSD'lerinde garanti süresini üç yıla çıkarttı. Bilindiği üzere Firmanın Vertex serisi SSD modelleri 110-1100 Avro, Summit serisi ise 225-713 Avro arası değişen fiyatlarla satılıyor.


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1963bursa 10 yıl
Ram lerde ömür boyu dedikleri 5 yıl zaten, araştırabilirsin.
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Şu cümleye dikkat "depolama pazarında da iddialı olacağının sinyallerini veren OCZ" , iyi de OCZ en yüksek kapasiteli SSD yi çıkaran firma zaten, 1TB colossus SSD, OCZ ye ait. :)
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After_Dark 10 yıl
2011 yılına doğru Ülkemizde alınabilir bir fiyat olur herhlade:)
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Momo-Oz 10 yıl
ha bu arada bence ssd lerin garantisi 5 yıl olmalı ramlerde ömür boyu diyolar bunlardada 5 yıl olmalı en az ikisindede kullanılan materyal aynı zaten ..
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Momo-Oz 10 yıl
şu an ssd alınmaz ne zamanki hdd teknolojisi artık üretimi durdurup ssdye yönelir o zaman fiyatlar 10 kat aşağı iner ssd alınır ve fiyat savaşları markalar arasında başlar :)
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bigdede 10 yıl
hiç gereksiz
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djkubi 10 yıl
önce fiyatları düşür.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: djkubi

önce fiyatları düşür.

sanuna kadar katılıyorum.bir çok firma ssd çıkarmasına rağmen hala ateş pahası


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