OCZ bazı SSD modellerinde garanti süresini 3 yıla çıkartıyor

Tam Boyutta Gör

Bellek üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan ve son dönemde arka arkaya duyurduğu katı hal sürücüleriyle (SSD), depolama pazarında da iddialı olacağının sinyallerini veren OCZ, bazı SSD modellerinde garanti süresini uzatacağını açıkladı. Gelen bilgilere göre firmanın performans segmenti ve kurumsal müşteriler için hazırladığı Vertex ve Summit serisi SSD modellerinde garanti süresi yapılan güncellemeyle birlikte iki yıldan üç yıla çıkartıldı.

SSD pazarına giren pek çok firmanın ürünleriyle birlikte 2 yıllık garanti sunması karşısında kullanıcılarına daha fazla imkan sunmayı hedefleyen OCZ bu doğrultuda Vertex ve Summit serisi SSD'lerinde garanti süresini üç yıla çıkarttı. Bilindiği üzere Firmanın Vertex serisi SSD modelleri 110-1100 Avro, Summit serisi ise 225-713 Avro arası değişen fiyatlarla satılıyor.