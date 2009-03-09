OCZ, Lockdown serisi USB belleklerini tanıttı

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Geride bıraktığımız CeBIT Hannover 2009 fuarının öne çıkan isimlerinden biri de özellikle Z Drive isimli 1TB kapasiteli SSD modeliyle OCZ oldu. Firma katılımcılara önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı diğer yeni depolama çözümlerini de gösterdi. Firmanın bu yöndeki adımlarından biri de Lockdown sersi taşınabilir bellek çözümleri olacak gibi görünüyor.

OCZ'nin yeni belek serisi dahilinde 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB gibi farklı kapasite seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Veri kaybına neden olabiecek çevresel faktörlere karşı özel tasarımlı Alüminyum kasa ile donatılan USB 2.0 uyumlu belleklerin yüksek veri transfer hızı için çift kanal teknolojisini desteklediği belirtiliyor. Ömür boyu garantiyle önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen serinin fiyatları ise şimdilik açıklanmadı.