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OCZ, netbooklar için Mini PCIe serisi SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, netbooklar için Mini PCIe serisi SSD'lerini duyurdu
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AMD'nin Sbket AM3 işlemciler için hazırladığı DDR3 bellek kitlerini geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama ile duyuran OCZ, SSD gamını yeni modeller genişletmeye devam ediyor. Firma netbook'lar için hazırladığı Mini PCIe serisi yeni SSD'lerini de gösterdi. Son dönemde sık sık gündeme gelen ve ekonomik krizin yarttığı daralmaya rağmen bu sene de yüksek satış rakamlarına ulaşacakları ön görülen netbook'lar yani mini-bilgisaylar için hazırlanan SSD'ler, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile geliyor.

Yapılan açıklamaya göre hem SATA hem de PATA versiyonları olan Mini PCIe serisi yeni SSD'ler 110MB/sn - 51MB/sn (SATA) ile 45MB/sn - 35/sn (PATA) okuma ve yazma hızlarını destekliyorlar. SSD tabanlı netbook'larda kapasite ihtiyacı duyan kullanıcılar için hazırlanan SSD'lerini iki yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatları ise açıklanmadı.


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1963bursa 10 yıl
Resimde soket PCI-E, sata yada pata ucu görünmüyor, fiyatı da 16GB olanı 39$dır muhtemelen.
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atabr 10 yıl
dizüstü bilgisayarlarda bu yandan tv kartı filan takılan pcie yeri değilmi ben buraya bu hddlerden taksam bunlardan pcyi boot edebilirmiyim?...
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yc#1 10 yıl
Üzerindeki denetleyiciye göre ayrım yapmışlar. Yoksa her ikisi de aynı yuvaya takılıyor.
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max975 10 yıl
ssd lere gider..
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01Mrt 10 yıl
"hem SATA hem de PATA versiyonları olan Mini PCIe serisi" evet biraz düşündürücü... ya aslında bunun bi açıklaması vardır... Fx57 senden bizi aydınlatmanı istiyourz...
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bluemad 10 yıl
cok iyi bi haber ssd ler icin, ama benim anlamadigim, pcie olan bu ssd nasil birde sata veya pata baglantisi olacak, yok sadece pcie nin yerine sata veya pata olacaksa o zaman yukardaki cümlede bi düsüklük var...
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