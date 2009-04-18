OCZ, netbooklar için Mini PCIe serisi SSD'lerini duyurdu

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AMD'nin Sbket AM3 işlemciler için hazırladığı DDR3 bellek kitlerini geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama ile duyuran OCZ, SSD gamını yeni modeller genişletmeye devam ediyor. Firma netbook'lar için hazırladığı Mini PCIe serisi yeni SSD'lerini de gösterdi. Son dönemde sık sık gündeme gelen ve ekonomik krizin yarttığı daralmaya rağmen bu sene de yüksek satış rakamlarına ulaşacakları ön görülen netbook'lar yani mini-bilgisaylar için hazırlanan SSD'ler, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile geliyor.

Yapılan açıklamaya göre hem SATA hem de PATA versiyonları olan Mini PCIe serisi yeni SSD'ler 110MB/sn - 51MB/sn (SATA) ile 45MB/sn - 35/sn (PATA) okuma ve yazma hızlarını destekliyorlar. SSD tabanlı netbook'larda kapasite ihtiyacı duyan kullanıcılar için hazırlanan SSD'lerini iki yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatları ise açıklanmadı.

