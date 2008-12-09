OCZ, Vertex serisi ön bellekli SSD modellerini satışa sunuyor

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Önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması beklenen SSD'lere şimdiden ciddi yatırım yapan ve pazarda liderliğe oynamayı hedefleyen OCZ, Core serisi modellerinden sonra Vertex serisi yeni SSD modellerini de gün ışığına çıkardı. Firmanın 2.5" boyutundaki NAND flast tabanlı yeni depolama çözümleri MLC (multi-level cell) tipi bellek yongalarını kullanıyor.

OCZ'nin en yeni SSD mimarisine ve kontrolcü tasarımına sahip olan Vertex serisi sürücüler diğer pek çok modelden sahip oldukları ön bellek ile ayrılıyorlar. Zira serisinin 30GB ve 60GB'lık modelleri 32MB, 120GB ve 250GB'lık versiyonları ise 64MB'lık ön bellek ile ayrılıyorlar. 200MB/sn'lik okuma ve 60MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen katı hâl diskleri SATA-II arabirimini kullanıyor.

1.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip. 2 yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen yeni SSD ailesinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.