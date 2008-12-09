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OCZ, Vertex serisi ön bellekli SSD modellerini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Vertex serisi ön bellekli SSD modellerini satışa sunuyor
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Önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması beklenen SSD'lere şimdiden ciddi yatırım yapan ve pazarda liderliğe oynamayı hedefleyen OCZ, Core serisi modellerinden sonra Vertex serisi yeni SSD modellerini de gün ışığına çıkardı. Firmanın 2.5" boyutundaki NAND flast tabanlı yeni depolama çözümleri MLC (multi-level cell) tipi bellek yongalarını kullanıyor.

OCZ'nin en yeni SSD mimarisine ve kontrolcü tasarımına sahip olan Vertex serisi sürücüler diğer pek çok modelden sahip oldukları ön bellek ile ayrılıyorlar. Zira serisinin 30GB ve 60GB'lık modelleri 32MB, 120GB ve 250GB'lık versiyonları ise 64MB'lık ön bellek ile ayrılıyorlar. 200MB/sn'lik okuma ve 60MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen katı hâl diskleri SATA-II arabirimini kullanıyor.

1.5 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip. 2 yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen yeni SSD ailesinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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gun 10 yıl
Ucuzlamak yerine büyüyorlar buda bize ucuzlamıyor izlenimi veriyor, işte fiyatlar ;
You can pick one of these drives in 30, 60, 120, and 250GB at prices of 129, $249, $469, and $869. All drives come with a two-year warranty.
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OverClocK1ng 10 yıl
SSD diskler daha az değil daha fazla pil tüketiyorlar. Yani yaygınlaşması değil pil sorununu çözmeleri gerekiyor önce...
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yonex78 10 yıl
güzel ama fiyatları hala son kullanıcıların alabilecegi düzeyde degil
yaygınlasınca notebook larda pil ömrü ve dayanıklılık konusunda bayagı brklr
güzel olacak
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killnOd 10 yıl
Yazma hizlari en az 200 e ulasamadigi ve fiyatlari ucuzlamadigi surece ssd lerin yayginlasmasi zor gozukuyor.
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XivA 10 yıl
ucuzla artık sdd...!
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max975 10 yıl
vay be şekil yapmışlar ama fiyatıda şekildir
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mertekin 10 yıl
1.5 milyon saat 171 yıl ediyor yav.Yani ben alsam torunum bile ölene kadar kullanabilir.
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