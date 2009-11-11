OCZ yeni nesil SSD modellerinde SandForce kontrolcülerini kullanacak

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan OCZ, SSD üretiminde de sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. Model çeşitliliği açısından SSD gamı en zengin isimlerden birisi olan OCZ'nin yeni nesil orta segment ve kurumsal SSD çözümlerinde SandForce firması tarafından hazırlanan NAND flash kontrolcülerini kullanacağı açıklandı. MLC (Multi Level Cell) tipi NAN flash yongaları için SF-1500 ve SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash yongaları içinse SF-1200 kod adlı NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanacak olan firma, performans, dayanıklılık ve güç verimliliğini bir arada sunmayı hedefliyor.

SandForce kontrolcüleriyle donatılan yeni nesil OCZ SSD sürücülerinin, Ocak ayında Las Vegas'ta yapılacak CES 2010 (Tüketici Elektroniği Fuarı 2010) fuarında tanıtılması bekleniyor. 50GB-400GB arasında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan SATA-II uyumlu yeni sürücülerde aynı zamanda SAS (Seial Attached SCSI) 6.0Gbps desteği sunulacağı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.