OCZ Z serisi 80Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor

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Son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle (SSD) gündeme gelen OCZ agresif büyüme planı çerçevesinde ürün gamını farklı çözümlerle zenginleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sektörün saygın isimlerinden birisi olan tanınmış güç kaynağı üreticisi PC Power & Cooling'i bünyesine katan OCZ, yeni güç kaynakları hazırlamaya devam ediyor. Firma ilk defa geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı Z serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor.

850 Watt ve 1000 Watt gücündeki yeni güç kaynaklarının standart kablolu ve modüler olmak üzere iki farklı versiyonları bulunuyor. 80Plus GOLD sertifikasına sahip olan Z serisi yeni güç kaynaklarının özellikle yüksek verimlilik konusunda iddialı oldukları belirtiliyor. ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 standartlarıyla uyumlu olan yeni modeller, Aktif PFC özelliğine ve Nvidia SLI desteğine de sahipler. Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan PSU'lar 135mm'lik ısı kontrollü fan ile serinletiliyorlar.

5 yıllık garanti ile gelen 850 Watt ve 1000 Watt gücündeki yeni güç kaynakları sırasıyla 220$/240$ (standart/modüler) ve 290$/300$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

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