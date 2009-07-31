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OCZ Z serisi 80Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Z serisi 80Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor
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Son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle (SSD) gündeme gelen OCZ agresif büyüme planı çerçevesinde ürün gamını farklı çözümlerle zenginleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sektörün saygın isimlerinden birisi olan tanınmış güç kaynağı üreticisi PC Power & Cooling'i bünyesine katan OCZ, yeni güç kaynakları hazırlamaya devam ediyor. Firma ilk defa geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı Z serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor.

850 Watt ve 1000 Watt gücündeki yeni güç kaynaklarının standart kablolu ve modüler olmak üzere iki farklı versiyonları bulunuyor. 80Plus GOLD sertifikasına sahip olan Z serisi yeni güç kaynaklarının özellikle yüksek verimlilik konusunda iddialı oldukları belirtiliyor. ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 standartlarıyla uyumlu olan yeni modeller, Aktif PFC özelliğine ve Nvidia SLI desteğine de sahipler. Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan PSU'lar 135mm'lik ısı kontrollü fan ile serinletiliyorlar.

5 yıllık garanti ile gelen 850 Watt ve 1000 Watt gücündeki yeni güç kaynakları sırasıyla 220$/240$ (standart/modüler) ve 290$/300$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

OCZ Z serisi 80Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor
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alito 10 yıl
2 yıldır ocz gamextream 700w psu kullanıyorum sesli çalıştığına henüz şahit olamadım sizi bilemiyicem ama benim zaten huzurum var :)
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MrPerFormance 10 yıl
Silverstone tercihimdir.
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mesAt 10 yıl
O kadar parayı gözden çıkaracak olsam kesinlikle ve kesinlikle tercihim ENERMAX Evo. serisi olurdu;)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bikere ocz gamer serisi psu aldım gürültüsnden duramadım direk geri iade ettim bidaa aynı hatayı yapmaya gerk yok Enermaxim var huzurum var
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Aktif Çamur 10 yıl

IhtiyarDelikanli

bikere ocz gamer serisi psu aldım gürültüsnden duramadım direk geri iade ettim bidaa aynı hatayı yapmaya gerk yok Enermaxim var huzurum var


Aynı hatayı bende yapmıştım sonra Enermax MODU82+ 625W aldım, artık benim de huzurum var
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