OCZ'den DIY (Kendin Yap) türü, Centrino 2 tabanlı dizüstü bilgisayar

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan OCZ, bir süre önce gerçekleştirdiği satın almalar ile performans odaklı sistem üreticisi kimliği de kazanmış ve bu yönde çözümlerini duyurmaya başlamıştır. Kısa bir sessizlik döneminin ardından firma, Intel'in yeni nesil Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayarını duyurdu.
1280x800 çözünürlüğünde 15.4" ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli ve 512MB bellekli Mobility Radeon HD 3650 modeli tercih edilmiş. Core 2 Duo serisi 45nm mobil işlemcilerin kullanıldığı sistemde 8GB'a kadar DDR2 bellek desteği sağlanıyor.
Ayrıca 500GB'a kadar SATA disk opsiyonu sunacak olan dizüstü bilgisayar, DIY çerçevesinde lanse ediliyor yani kullanıcılar tercihleri doğrultusunda dizüstü bilgisayarın değiştirilebilir tüm detaylarına müdahale edebilme şansına da sahip olacak. 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak dizüstü bilgisayarın fiyatı tercih edilecek konfigürasyona göre değişiklik gösterecek.
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Aynen ne kalmış gerıye.Performans ıcın gereken 3'seyden ıkısı bellı nerde kaldı DIY
Hepsine katılıyorum ayrıca bir faktör daha varki ;
Saçmalamışlar hangi fimaydı arçelik bekoydu yanlış hatırlamıyorsam internet üzerinden girip kendi lap-top unuzu belirliyordunuz işlemcisinden ekran ebadına kadar hemde. Çıkan fiyatlar ise dudak uçuklatır cinstendi kesin bunlarda yaparız ama al sana 3500 $ minimum fiyat diyecekler.
Genede çıkartsınlar bakarız ozaman daha net birşeyler söyleriz. Bence kazıklıycaklar milleti.