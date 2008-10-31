OCZ'den DIY (Kendin Yap) türü, Centrino 2 tabanlı dizüstü bilgisayar

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan OCZ, bir süre önce gerçekleştirdiği satın almalar ile performans odaklı sistem üreticisi kimliği de kazanmış ve bu yönde çözümlerini duyurmaya başlamıştır. Kısa bir sessizlik döneminin ardından firma, Intel'in yeni nesil Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayarını duyurdu.

1280x800 çözünürlüğünde 15.4" ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli ve 512MB bellekli Mobility Radeon HD 3650 modeli tercih edilmiş. Core 2 Duo serisi 45nm mobil işlemcilerin kullanıldığı sistemde 8GB'a kadar DDR2 bellek desteği sağlanıyor.

Ayrıca 500GB'a kadar SATA disk opsiyonu sunacak olan dizüstü bilgisayar, DIY çerçevesinde lanse ediliyor yani kullanıcılar tercihleri doğrultusunda dizüstü bilgisayarın değiştirilebilir tüm detaylarına müdahale edebilme şansına da sahip olacak. 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak dizüstü bilgisayarın fiyatı tercih edilecek konfigürasyona göre değişiklik gösterecek.