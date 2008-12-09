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OCZ'den dizüstü bilgisayarlar için Slate serisi yeni depolama çözümleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den dizüstü bilgisayarlar için Slate serisi yeni depolama çözümleri
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Depolama çözümleri üreticisi OCZ, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için Slate serisi ExpressCard modellerini duyurdu. NAND flash tabanlı yeni depolama çözümleri 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasitesi seçeneğiyle kullanıma sunuluyor.

18MB/sn'lik okuma ve 12.5MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olan yeni kartlarda mini USB portu da bulunuyor. İki yıllık garantiye sahip olan Slate serisi ExpressCard modellerin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok pahalı olacaktır
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max975 10 yıl
dizüstü için iyi yatırımlar var
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face1tr 10 yıl
mantıklı olmuş
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