OCZ'den dizüstü bilgisayarlar için Slate serisi yeni depolama çözümleri

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Depolama çözümleri üreticisi OCZ, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için Slate serisi ExpressCard modellerini duyurdu. NAND flash tabanlı yeni depolama çözümleri 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasitesi seçeneğiyle kullanıma sunuluyor.

18MB/sn'lik okuma ve 12.5MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olan yeni kartlarda mini USB portu da bulunuyor. İki yıllık garantiye sahip olan Slate serisi ExpressCard modellerin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

