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OCZ'den Fatal1ty ve Silencer MK II serisi yeni güç kaynakları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den Fatal1ty ve Silencer MK II serisi yeni güç kaynakları
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Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği fuarı (CES) kapsamında OCZ, 2010 modeli yeni güç kaynaklarını da gösterdi. Tanıtımı yapılan yeni güç kaynaklarından ilki, dünyaca ünlü bilgisayar oyuncusu Jonathan Wendel "Fatal1ty" birlikte geliştirilen 750 Watt'lık yeni model oldu. %85 seviyesinde verimlilik sunan ve tek kanal 12v rail tasarımıyla gelen PSU, 135mm çapında Kırmızı LED'li fanla soğutuluyor.

Japonya üretimi katı kapasitörlerin kullanıldığı, modüler kablo tasarımına sahip yeni güç kaynağı 79$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla pazara sunulacak. OCZ'nin tanıtımını yaptığı diğer güç kaynağı ise PC Power & Cooling markası altında hazırladığı Silencer MK II serisi oldu. 500 Watt, 650 Watt, 750 Watt ve 950 Watt'lık modellerden oluşan seri kapsamındaki güç kaynakları tek kanal 12v rail tasarımını kullanıyorlar.

500 Watt ve 650 Watt'lık temsilcileri 80 Plus Bronz, 750 Watt ve 900 Watt'lık temsilcileri ise 80 Plus Gümüş sertifikasına sahip olan güç kaynaklarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.

OCZ'den Fatal1ty ve Silencer MK II serisi yeni güç kaynakları
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OverClocK1ng 9 yıl
Ulan ben bu Jonathan Fatality Wendel i anlamıyorum.

Haberde diyor ki Jonathan Fatality Wendel ile birlike geliştirilen güç kaynağı. Yahu adam oyuncu mu, PSU geliştiricisi mi, Mouse geliştirici mi, Ses Kartı geliştiricisi mi anlamıyorum.

Hadi deseler Mouse Jonathan Fatality Wendel tarafından test edildi onaylandı, o tamam.
Hadi ses kartının oyundaki gecikme süresi falan da test etti onayladı deseler ona da tamam diyelim.

PSU nun nesini test edecek ki bu adam, ürüne adı yazılıp ta fazladan para alıyor anlamıyorum. Bu kadar söğüşleme görmedim valla...
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Father Torque 9 yıl
Neden Fatality PSU'dan anlaması ki? Örneğin şöyle bir sahne yaşanmış olabilir:

-OCZ: Fatality, PSU'nun kablosunu taktım, şimdi bas bakalım bilgisayarın açma düğmesine.
-Fatality: Bastım abi
-OCZ: Elektrik geliyor mu?
-Fatality: Açıldı abi, tamamdır, PSU olmuş.
-OCZ: Güzel, sen de onayladığına göre artık üründe senin ismini de kullanırız ucundan.
-Fatality: Ayıpsın abi. Tabi isim hakkı olarak ürün başına 10 dolarınızı alırım.
-OCZ: Lafı mı olur, elbette. Nasılsa fiyat farkını müşteriye yansıtırız her zaman olduğu gibi.

OCZ ce Fatality kusuruma bakmasınlar ama aklıma daha mantıklı bir senaryo gelmiyor.
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Tolgá 9 yıl
ne mi alaka fatality ile geliştirmişler o yüzden olabilir..tr de en az 90 dolar olur..yine pahalı..130-150 seviyesine gelirse alabilirim
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HexfeT 9 yıl
İşi oyun oynamak olan birinin güç kaynağı geliştirilmesine üzerine takma adının basılması dışında ne katkısı olmuş olabilir acaba? Ünlü bir overclockçu olur, aynı zamanda çok iyi bir mühendislik bilsine sahiptir (mesela Kingpin), rekorlar kırdığı sistemlerde bizzat kendi tasarımı elektronik aksamlar kullanıyordur o zaman anlarım. Bu reklamdan başka bir şey değil ki. Bastırırsın parayı bakın dünyaca ünlü bilmem kim bizim ürünümüzü kullanıyor dersin, olay budur. Birlikte geliştirdik falan komik doğrusu. PSU geliştirmek için alakasız adamlara ihtiyacınız varsa yapmayın bu işi o zaman. Zaten fatality leri High Power ın da üreticisi Cirtec üretiyor olması lazım, OCZ etket basıyor sadece.

Sanırım haber de bir yanlış anlama olsa gerek. 750W güç kaynağı 79$ olamaz. 550W lık modeli bile 109$ + Kdv. Gerçi yurtdışında ucuz ama yinede 750W güncel iyi bir PSU 79$ olamaz. Olursa da 79$ lık bir ürün olur. Buraya gelince anormal kıymetleniyor bazı ürünler o da ayrı mesele?
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DH Misafiri 9 yıl
Hakkaten ya fatal1ty ne alaka?
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homebird 9 yıl
550 watt olanını kullanıyorum her yönüyle harika bir ürün. 165 ytl almıştım 3 ay önce. f/p mükemmel.
"Fatality" ismi saçma ve alakasız olmuş ama
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gurkan113 9 yıl
Fatality nere psu nere ???
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Chris Brown 9 yıl
Mat siyah kasalarda çok şahane duruyor bu Fatalty Psu lar.
750W lıgının gelmesi çok iyi olmuş.Özellikle Tek kanal 12V ve %85 verimlilik ,, Ocz nin Corsair ve Enermax yanında yer ettigini gösteriyor.

Haber için teşekkürler.
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oulcan24 9 yıl
fatality 750w kaç aydır var zaten, yeni değil bildiğim kadarıyla..[>:]
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