OCZ'den Fatal1ty ve Silencer MK II serisi yeni güç kaynakları

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Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği fuarı (CES) kapsamında OCZ, 2010 modeli yeni güç kaynaklarını da gösterdi. Tanıtımı yapılan yeni güç kaynaklarından ilki, dünyaca ünlü bilgisayar oyuncusu Jonathan Wendel "Fatal1ty" birlikte geliştirilen 750 Watt'lık yeni model oldu. %85 seviyesinde verimlilik sunan ve tek kanal 12v rail tasarımıyla gelen PSU, 135mm çapında Kırmızı LED'li fanla soğutuluyor.

Japonya üretimi katı kapasitörlerin kullanıldığı, modüler kablo tasarımına sahip yeni güç kaynağı 79$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla pazara sunulacak. OCZ'nin tanıtımını yaptığı diğer güç kaynağı ise PC Power & Cooling markası altında hazırladığı Silencer MK II serisi oldu. 500 Watt, 650 Watt, 750 Watt ve 950 Watt'lık modellerden oluşan seri kapsamındaki güç kaynakları tek kanal 12v rail tasarımını kullanıyorlar.

500 Watt ve 650 Watt'lık temsilcileri 80 Plus Bronz, 750 Watt ve 900 Watt'lık temsilcileri ise 80 Plus Gümüş sertifikasına sahip olan güç kaynaklarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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