OCZ'den Fatal1ty ve Silencer MK II serisi yeni güç kaynakları

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği fuarı (CES) kapsamında OCZ, 2010 modeli yeni güç kaynaklarını da gösterdi. Tanıtımı yapılan yeni güç kaynaklarından ilki, dünyaca ünlü bilgisayar oyuncusu Jonathan Wendel "Fatal1ty" birlikte geliştirilen 750 Watt'lık yeni model oldu. %85 seviyesinde verimlilik sunan ve tek kanal 12v rail tasarımıyla gelen PSU, 135mm çapında Kırmızı LED'li fanla soğutuluyor.
Japonya üretimi katı kapasitörlerin kullanıldığı, modüler kablo tasarımına sahip yeni güç kaynağı 79$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla pazara sunulacak. OCZ'nin tanıtımını yaptığı diğer güç kaynağı ise PC Power & Cooling markası altında hazırladığı Silencer MK II serisi oldu. 500 Watt, 650 Watt, 750 Watt ve 950 Watt'lık modellerden oluşan seri kapsamındaki güç kaynakları tek kanal 12v rail tasarımını kullanıyorlar.
500 Watt ve 650 Watt'lık temsilcileri 80 Plus Bronz, 750 Watt ve 900 Watt'lık temsilcileri ise 80 Plus Gümüş sertifikasına sahip olan güç kaynaklarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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Haberde diyor ki Jonathan Fatality Wendel ile birlike geliştirilen güç kaynağı. Yahu adam oyuncu mu, PSU geliştiricisi mi, Mouse geliştirici mi, Ses Kartı geliştiricisi mi anlamıyorum.
Hadi deseler Mouse Jonathan Fatality Wendel tarafından test edildi onaylandı, o tamam.
Hadi ses kartının oyundaki gecikme süresi falan da test etti onayladı deseler ona da tamam diyelim.
PSU nun nesini test edecek ki bu adam, ürüne adı yazılıp ta fazladan para alıyor anlamıyorum. Bu kadar söğüşleme görmedim valla...
-OCZ: Fatality, PSU'nun kablosunu taktım, şimdi bas bakalım bilgisayarın açma düğmesine.
-Fatality: Bastım abi
-OCZ: Elektrik geliyor mu?
-Fatality: Açıldı abi, tamamdır, PSU olmuş.
-OCZ: Güzel, sen de onayladığına göre artık üründe senin ismini de kullanırız ucundan.
-Fatality: Ayıpsın abi. Tabi isim hakkı olarak ürün başına 10 dolarınızı alırım.
-OCZ: Lafı mı olur, elbette. Nasılsa fiyat farkını müşteriye yansıtırız her zaman olduğu gibi.
OCZ ce Fatality kusuruma bakmasınlar ama aklıma daha mantıklı bir senaryo gelmiyor.
Sanırım haber de bir yanlış anlama olsa gerek. 750W güç kaynağı 79$ olamaz. 550W lık modeli bile 109$ + Kdv. Gerçi yurtdışında ucuz ama yinede 750W güncel iyi bir PSU 79$ olamaz. Olursa da 79$ lık bir ürün olur. Buraya gelince anormal kıymetleniyor bazı ürünler o da ayrı mesele?
"Fatality" ismi saçma ve alakasız olmuş ama
750W lıgının gelmesi çok iyi olmuş.Özellikle Tek kanal 12V ve %85 verimlilik ,, Ocz nin Corsair ve Enermax yanında yer ettigini gösteriyor.
Haber için teşekkürler.