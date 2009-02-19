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OCZ'den yeni klavye; Alchemy Illuminati

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,3b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den yeni klavye; Alchemy Illuminati
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Hazırladığı yeni donanımlarla farklı segmentlerde iddialı olmayı hedefleyen OCZ, Alchemy Illuminati adını verdiği yeni klavyesini duyurdu. Arka aydınlatma özelliğine sahip olan dolayısıyla gece çalışmayı seven kullanıcılar için de dikkat çekici bir seçenek olması beklenen klavye, Kırmızı ve Mavi olmak üzere iki farklı arka aydınlatma seçeneği ile geliyor ve aydınlatma için parlaklık ayarı da yapılabiliyor.

Çoklu ortam özellikleriyle de öne çıkan OCZ Alchemy Illuminati, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemleriyle herhangi bir sürücüye gereksinim duymaksızın kullanılabiliyor. Kablolu tasarıma sahip olan 850 gram ağırlığındaki klavye USB 2.0 arabirimini desteklemekte. Ergonomik tasarımıyla dikkat çeken ayrıca bilek dayama kısmı da bulunan klavye üzerinde sürekli kullanılan uygulamalar için 14x kısa yol tuşu bulunuyor.

Sahip olduğu özel tekerlek buton sayesinde "Scroll" fonksiyonunun ayarlanabilmesine de olanak tanıyan Alchmey serisi yeni klavyenin iki yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen olası fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi olmadığını da belirtmekte fayda var.

OCZ'den yeni klavye; Alchemy Illuminati
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s3ma 10 yıl
kablolu olmasa saha ii olurdu ama...egce cok rahat olur...fiyatıda o kadar pahalı değildir ztn...
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älg 10 yıl
Normal klavyeye benziyor.Fakat farkettiyseniz üstteki ile alttaki farklı.
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oguz6578 10 yıl
öylee çok ahım şahım bişeyyy değil OCZ daha iyisini yapabiliri bence....
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XivA 10 yıl
kablo olmasa başka arkadaşlara seçenek olarak söylerd,m ama logitech başka. 1,5 yıldır mx3200 ün klavyesinin pili bitmedi :) onlarca oyun bitirmeme rağmen ;)
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resler 10 yıl
Dikkatimi çekti Üstteki ve alttaki resimlerde Enter ve Back Space tuşları farklı ölçülerde. Kırmızı ve Mavi aydınlatmayla birlikte yeşilde seçenekler arasında sunulabilseydi güzel olurdu. Yeşilin gözleri dinlendirme özelliği bakımından.
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alito 10 yıl
çok pahalı olmazsa ve türkçe olursa iyi bir satış yakalar.
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drkayzer 10 yıl
ben pek sevmedim ergonomik değil oyunda felan çabuk yorar eli
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shruikan 10 yıl
Pahalı olacağını sanmam. Ayrıca Türkiye'ye de resimdekiyle aynı ürün gelecekse satış grafiği düşük seviyelerde kalır çünkü Q-EN.

EDIT: imla
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Tora 10 yıl
Logitech S5xx serisine çok benziyor yan multimedia tuşları, tasarımı ve bileklik kısmı.
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cause_of_death 10 yıl

Orjinalden alıntı: Tora

Logitech S5xx serisine çok benziyor yan multimedia tuşları, tasarımı ve bileklik kısmı.


Kesinlikle..
Ürünün fiyatı bence de 50$ civarlarında olmalı, güzele benziyor..
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KANUNI61 10 yıl
super bence 50$ seviyelerinde olursa alınır
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After_Dark 10 yıl
Çok güzel bir Klavye'ye benziyor fiyatı'da görünüşü gibi olur kesin yani tuzlu.
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max975 10 yıl
sanki çok ince gibi
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