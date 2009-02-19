OCZ'den yeni klavye; Alchemy Illuminati

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Hazırladığı yeni donanımlarla farklı segmentlerde iddialı olmayı hedefleyen OCZ, Alchemy Illuminati adını verdiği yeni klavyesini duyurdu. Arka aydınlatma özelliğine sahip olan dolayısıyla gece çalışmayı seven kullanıcılar için de dikkat çekici bir seçenek olması beklenen klavye, Kırmızı ve Mavi olmak üzere iki farklı arka aydınlatma seçeneği ile geliyor ve aydınlatma için parlaklık ayarı da yapılabiliyor.

Çoklu ortam özellikleriyle de öne çıkan OCZ Alchemy Illuminati, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemleriyle herhangi bir sürücüye gereksinim duymaksızın kullanılabiliyor. Kablolu tasarıma sahip olan 850 gram ağırlığındaki klavye USB 2.0 arabirimini desteklemekte. Ergonomik tasarımıyla dikkat çeken ayrıca bilek dayama kısmı da bulunan klavye üzerinde sürekli kullanılan uygulamalar için 14x kısa yol tuşu bulunuyor.

Sahip olduğu özel tekerlek buton sayesinde "Scroll" fonksiyonunun ayarlanabilmesine de olanak tanıyan Alchmey serisi yeni klavyenin iki yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen olası fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi olmadığını da belirtmekte fayda var.

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