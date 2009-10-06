OCZ'den yüksek performans sınıfı SSD sürücüsü: Z-Drive m84

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SSD pazarında ürün gamı en geniş üreticilerden birisi olan OCZ, önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olacağı düşünülen NAND flash tabanlı yeni nesil depolama çözümleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Firma bugün yaptığı yeni açıklamayal Z-Drive serisinin son üyesi m84'ü duyurdu. PCIe x8 ara birimini kullanan yüksek performans depolama sürücüsünün 256GB, 512GB ve 1TB olarak üç farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulacağı açıklanırken, 256GB'lık model 750MB/sn okuma ve 650MB/sn yazma diğer modeller ise 870MB/sn okuma ve 780MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

Entegre RAID kontrolcüsüne sahip olan ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden yeni sürücü, üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Başta yüksek performans tutkunları olmak üzere hardcore olarak tabir edilen sıkı oyun tutkunları ve en iyisini arzulayan PC düşkünleri için hazırlanan Z-Drive m84 sürücüsü için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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