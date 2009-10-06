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OCZ'den yüksek performans sınıfı SSD sürücüsü: Z-Drive m84

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den yüksek performans sınıfı SSD sürücüsü: Z-Drive m84
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SSD pazarında ürün gamı en geniş üreticilerden birisi olan OCZ, önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olacağı düşünülen NAND flash tabanlı yeni nesil depolama çözümleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Firma bugün yaptığı yeni açıklamayal Z-Drive serisinin son üyesi m84'ü duyurdu. PCIe x8 ara birimini kullanan yüksek performans depolama sürücüsünün 256GB, 512GB ve 1TB olarak üç farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulacağı açıklanırken, 256GB'lık model 750MB/sn okuma ve 650MB/sn yazma diğer modeller ise 870MB/sn okuma ve 780MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

Entegre RAID kontrolcüsüne sahip olan ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden yeni sürücü, üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Başta yüksek performans tutkunları olmak üzere hardcore olarak tabir edilen sıkı oyun tutkunları ve en iyisini arzulayan PC düşkünleri için hazırlanan Z-Drive m84 sürücüsü için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

OCZ'den yüksek performans sınıfı SSD sürücüsü: Z-Drive m84
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OCZ'den yüksek performans sınıfı SSD sürücüsü: Z-Drive m84
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Tora 10 yıl
NemesisR3,
Sata III ile sadece arabirim değişecek, hızlar da ona göre artmayacak. Zaten şu anki yüksek performanslı SSD'ler bile SATA II teorik limitini geçememekteler. Kaldı ki PCI 8x arabiriminin bantgenişliği ya da Z-Drive'ların hızına yaklaşmaları çok çok uzun zaman alacaktır.
Zaten SSD'ler daha da hızlanmaya başlarken PCI-e SSD'ler de boş durmayacaktır.
Yalnız tek eksiklikleri birçok modelin boot edilebilir olmaması. Photofast'in bazı ürünleri için BIOS güncellemesi ile boot edilebilir hale geleceklerini okumuştum fakat sonra takip etmedim.
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NemesisR3 10 yıl
sata 3 ü beklemek lazım bence sdd için
ve harici sddler içinde USB 3 lazım
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DLI 10 yıl
şekilli olmuş
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dstk 10 yıl
Bu SLC SSD lerin tam sata2 arayüzü kadar yazma hızındaki sata2 destekli modelleri çıksa belki biraz daha alınqabilir olurlar
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venom88 10 yıl
Fiyat tahminçe 2000 dolar çivarı olur hala almak için çok pahalı.
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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