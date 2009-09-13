OCZ'nin Agility EX serisi 60GB kapasiteli SSD modeli satışa sunuldu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Agility EX serisi yeni katı hâl sürücüsü (SSD) kullanıma sunuldu. Firmanın SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash kullanan segmentindeki en ucuz SSD depolama çözümlerinden birisi olarak lanse ettiği 60GB kapasiteli sürücüde yüksek performans için 64MB kapasiteli tampo bellek kullanımına gidilmiş.

Indilinx Barefoot kontrolcüsü ile donatılan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu olan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 255MB/sn okuma ve 195MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Avrupa'da kullanıma sunulan Agility EX serisi 60GB'lık SSD sürücü için ortaya çıkan ilk fiyat bilgisi ise 329 Avro. İki yıllık garanti ile gelen sürücünün yurt dışı satış fiyatı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.