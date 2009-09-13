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OCZ'nin Agility EX serisi 60GB kapasiteli SSD modeli satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'nin Agility EX serisi 60GB kapasiteli SSD modeli satışa sunuldu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Agility EX serisi yeni katı hâl sürücüsü (SSD) kullanıma sunuldu. Firmanın SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash kullanan segmentindeki en ucuz SSD depolama çözümlerinden birisi olarak lanse ettiği 60GB kapasiteli sürücüde yüksek performans için 64MB kapasiteli tampo bellek kullanımına gidilmiş.

Indilinx Barefoot kontrolcüsü ile donatılan ve SATA-II ara birimiyle uyumlu olan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 255MB/sn okuma ve 195MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Avrupa'da kullanıma sunulan Agility EX serisi 60GB'lık SSD sürücü için ortaya çıkan ilk fiyat bilgisi ise 329 Avro. İki yıllık garanti ile gelen sürücünün yurt dışı satış fiyatı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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DraGonS 10 yıl
Yeni çıkan teknolojilerin hep kaymağı yenir bu doğrudurda bu ssd çıkalı yıllar oldu artık bıraksınlar kaymağını kazanın dibini!
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gooogle96 10 yıl
ssdler dayanaklı değil şimdiki hdd lerden. veri kaybı riski yüzünden ölü bi teknoloji olacak gibi
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neron23 10 yıl
Mevcut hdd üreticileri bence bunun içindeler ama açıklamak için erken. Çünkü seagate çıkıp ssd üretimine yoğunlaştık derse şimdiki hdd ler satılmaz millet onları bekler.
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OverClocK1ng 10 yıl
Kesinlikle. Harddisk üreticileri işin içine girmedikçe bunlar SSDleri sanki disk değilde flash bellek fiyatına satmaya devam edecekler.
64GB flash bellekler bile düştü bunlar farkında değiller.
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Rainbow6 10 yıl
Bunlar da bi ucuzlamadi gitti haa .. bence isin kaymagini yiyolar bunlar 60 gb lik disk 329 avro 2 yil garanti hani ssd ler saglamdi wd normal hdlerine 5 yil veriyo ... kaymak yenirde bu kadar da yenmez kac yildir gelistirme satis asamasindaki urun bu kadar pahali olmaz gercek HD ureticilerinin de bir an once piyasaya girmesi lazim o zaman gorurum ben kac avroymus
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