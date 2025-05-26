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    Anlık Bildirim

    Çin ve Rusya’dan Ay’da nükleer güç santrali anlaşması

    Çin ve Rusya, uzay ve Ay konusundaki yakın işbirliklerini daha da ileriye taşıdı. İki ülke, 2036’ya kadar tamamlanması planlanan Ay’da nükleer güç santrali anlaşmasına imza attı.

    Çin ve Rusya’dan Ay’da nükleer güç santrali anlaşması Tam Boyutta Gör
    Dünya dışında kalıcı insan varlığı hedefi doğrultusunda dev bir adım daha atılıyor. Çin ve Rusya, Ay yüzeyinde nükleer enerjiyle çalışan bir güç santrali inşa etmek üzere resmi bir anlaşma imzaladı. 2036 yılına kadar tamamlanması planlanan proje, her iki ülkenin öncülüğünde yürütülen Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nun (ILRS) enerji ihtiyacını karşılayacak.

    Batı’da geri adım, Doğu’da hedef büyütme

    Anlaşma, Çin ve Rusya’nın Ay’daki uzun vadeli varlıklarını güçlendirme kararlılığını gözler önüne sererken, Amerika Birleşik Devletleri’nden ters yönde bir hamle geldi. NASA’nın 2026 yılı bütçe önerisinde, ajansın Ay yörüngesinde kurmayı planladığı Gateway adlı uzay istasyonunun iptali gündemde. Bu gelişme, ABD’nin Artemis programındaki gecikmelerle birleşince, küresel Ay yarışında dengeleri değiştirebilir.

    Roscosmos Genel Müdürü Yury Borisov’un açıklamasına göre, Rusya'nın sağlayacağı nükleer reaktör büyük oranda otonom sistemlerle, yani insansız olarak kurulacak. Borisov, teknolojinin bu noktaya gelmek üzere olduğunu ifade ederken, detaylar ise halen netleşmiş değil. Reaktör, ILRS kapsamında kurulacak istasyonun temel enerji kaynağı olacak.

    Roscosmos’un 8 Mayıs tarihli duyurusuna göre, kurulacak istasyon uzun süreli insansız operasyonları test edecek ve temel uzay araştırmalarını yürütecek. Ancak nihai hedef, Ay’da sürekli insan varlığını mümkün kılmak.

    Çok uluslu Ay projesi

    Çin ve Rusya’dan Ay’da nükleer güç santrali anlaşması Tam Boyutta Gör
    Ay'ın güney kutbunda inşa edilmesi planlanan kalıcı üs, şimdiden 17 ülkenin desteğini kazanmış durumda. Katılımcılar arasında Mısır, Pakistan, Venezuela, Tayland ve Güney Afrika gibi ülkeler de yer alıyor. Çin’in 2028 yılında gerçekleştireceği Chang’e-8 misyonu, Ay yüzeyine insanlı inişin kapısını aralayacak ve projenin zeminini oluşturacak.

    Bilindiği üzere Türkiye’nin de ILRS’ye katıldığı açıklanmıştı. 2028’deki iniş aracında ODTÜ’nün geliştirdiği iki küçük keşif aracı da yer alacak ve böylece Türkiye, resmen Ay’a gitmiş olacak.

    ILRS’nin yol haritası ilk olarak 2021’de açıklanmıştı. Plana göre 2030–2035 yılları arasında beş süper ağır roketle Ay’a istasyonun temel bileşenleri gönderilecek. Bu modüller tamamlandıktan sonra üs, yörüngedeki bir istasyon ve Ay’ın ekvatoru ile uzak yüzeyinde yer alacak iki düğüm noktasıyla genişletilecek.

    Çin’in derin uzay keşif projesinin baş tasarımcısı Wu Yanhua’ya göre, projenin uzun vadeli hedefi Mars’a insanlı yolculukların altyapısını oluşturmak. 2050’ye kadar tamamlanması öngörülen bu genişletilmiş yapı; güneş, radyoizotop ve nükleer jeneratörlerle çalışacak. Ayrıca yüksek hızlı Ay yüzeyi iletişim ağları, Dünya-Ay haberleşme sistemleri ve farklı türde keşif araçları da sistemin parçaları olacak. İletişim noktasındaki adımlar da yine atılmaya başlanmış durumda.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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