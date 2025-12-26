Rusya, 10 yıl içinde Ay'a nükleer santral kurmayı planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rusya, Ay’daki uzun ve zorlu geceler sırasında kesintisiz enerji sağlamak amacıyla önümüzdeki 10 yıl içinde Ay yüzeyine nükleer güç santrali kurmayı planladığını açıkladı. Proje, Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından doğrulanırken beklendiği gibi tesisin, Çin ortaklığında kurulması planlanan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) enerji sağlaması hedefleniyor.

Nükleer, Ay için zorunluluk

Roscosmos’un paylaştığı bilgilere göre söz konusu santral, Ay yüzeyinde faaliyet gösterecek yüzey araçları, bilimsel laboratuvarlar, gözlemevleri ve altyapı sistemleri için sürekli bir enerji kaynağı oluşturacak. Özellikle Ay’da gecelerin yaklaşık 336 saat, yani iki hafta sürüyor olması bu tip bir çözümü zorunlu kılıyor.

Bilindiği üzere Ay, artık Apollo görevleri gibi kısa süreli değil, aksine uzun ve kalıcı görevlerin hedefinde. Güneş enerjisi veya bataryalar şimdiye kadar en uygun çözüm olsa da uzun soluklu görevlerde bunlara güvenmek oldukça riskli. Ay tozunun getirdiği olumsuzluklar, gecenin uzun sürmesi, ışık ve ısı gibi etmenler nedeniyle nükleer enerji, kritik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Rusya, yapay yerçekimi üreten uzay istasyonu geliştiriyor 2 gün önce eklendi

Roscosmos, 2036 hedefi kapsamında Ay’daki enerji altyapısı için Lavochkin Association ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Lavochkin, onlarca yıllık deneyimiyle gezegenler arası uzay araçları geliştiren köklü bir Rus havacılık ve uzay şirketi olarak biliniyor. Ajans, tesisin teknik detaylarını sınırlı ölçüde paylaşsa da projeye Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un ve ülkenin önde gelen nükleer araştırma kuruluşu Kurchatov Enstitüsü’nün dahil olduğunu doğruladı.

Rekabet yüksek

Roscosmos, Ay’daki nükleer güç tesisinin Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) altyapısını destekleyeceğini, robotik görevlerden bilimsel gözlemlere kadar geniş bir faaliyet alanını kapsayacağını vurguladı. Öte yandan bu konudaki ilk anlaşma da geçtiğimiz yaz döneminde imzalanmıştı. Bu arada NASA da Ay’a nükleer reaktör kurmayı planlıyor.

Ay’a yönelik artan bu ilginin arkasında ise uydumuzdaki helyum-3 rezervleri ile skandiyum, itriyum ve 15 lantanit elementi içeren nadir toprak elementleri bulunuyor. Bu NTE’ler akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve ileri teknolojilerde kullanılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Rusya, 10 yıl içinde Ay'a nükleer santral kurmayı planlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: