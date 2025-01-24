Ay'a gönderilecek ilk veri merkezi gelecek ay fırlatılacak: Yeni dönem başlıyor

Tam Boyutta Gör Uzay teknolojilerinde özel girişimlerin hız kazandığı bu dönemde, Ay’da bir veri merkezi kurma planı gerçek olmak üzere. Florida merkezli Lonestar Data Holdings, gelecek ay Ay’a gönderilecek ilk veri merkezi olan "Freedom Data Center"ı hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Şirket, bu veri merkezini SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Intuitive Machines’in Ay’a iniş görevine entegre edecek.

Verileri Ay’da depolamak avantajlı

Ay’da bir veri merkezi kurmanın birçok avantajı bulunuyor. Lonestar’a göre, bu girişim hem fiziksel güvenlik hem de çevre dostu teknoloji açısından devrim niteliğinde. Doğal afetler, siber saldırılar ve jeopolitik çatışmalar gibi Dünya’ya özgü risklerden izole bir ortamda, veriler benzersiz bir koruma altında tutulabilecek. Ayrıca, güneş enerjisiyle çalışan bu mini tesis, Dünya’daki enerji yoğun veri merkezlerine kıyasla çok daha çevreci bir çözüm sunuyor.

Tam Boyutta Gör Merkezde kullanılacak katı hal sürücüler (SSD’ler), Ay’ın doğal soğutma avantajlarından yararlanarak enerji tüketimini minimumda tutacak. Bilindiği üzere Dünya’daki veri merkezleri sürekli olarak soğutmaya ihtiyaç duyuyor. Ay’da böyle bir şey yapmaya gerek yok. Güneş panelleri de sürekli ve kesintisiz bir güç sunabileceği için projenin enerji ayağı da sağlam. Gelecekte ölçeğin devasa oranlarda büyütülmesi durumlarında nükleer enerji de bir seçenek olabilir.

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Lonestar, projesine şimdiden önemli müşteriler kazandırdı. Florida Eyaleti, Man Adası, yapay zeka firması Valkyrie ve ünlü müzik grubu Imagine Dragons, Ay’daki veri merkezi hizmetini kullanacak ilk isimler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, bu tür bir projeyi Ay’ın sert koşullarında hayata geçirmek ciddi teknik ve lojistik zorluklar içeriyor. Cihazların bakımının yapılamaması, yüksek maliyetler ve uzay fırlatma riskleri gibi sorunlar bu tip projelerin önündeki en büyük engeller. Şirket yıllardır bu proje için çalışıyor geçen yıl Şubat ayında Ay'da ve 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda veri depolamayı başarıyla test etti. Şirket, şimdi bu testlerin ötesine geçerek Ay’da tam teşekküllü bir veri merkezi kurmayı amaçlıyor. Ancak Lonestar bu yarışta tek değil. Lumen Orbit gibi diğer şirketler de uzay tabanlı veri merkezleri geliştirmek için yatırımlar yapıyor.

Öte yandan Lonestar henüz belirli operasyonel ayrıntıları veya donanım özelliklerini açıklamadı. Şirketin Ay ve yer tabanlı tesisler arasındaki iletişimi nasıl yapacağı net değil. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ilgili haberde Lonestar’ın Ay'da veri depolamak için blockchain kullanmayı planladığından bahsetmiştik.

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