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    Ödüllü tasarıma sahip Çinli sedan: BYD Seal'a yakından bakıyoruz

    Çinli elektrikli araç devi BYD'nin İstanbul'da düzenlediği lansmanın ikinci bölümünde, Türkiye'ye gelecek ikinci %100 elektrikli model olan BYD Seal'ın tasarımına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

    Çinli elektrikli araç devi BYD'nin İstanbul'da düzenlediği lansmanın ikinci bölümünde, Türkiye'ye gelecek ikinci %100 elektrikli model olan BYD Seal'ın tasarımına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

    iF tasarım ödülü alan BYD Seal, coupe stili gövdesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 0.21 gibi ekstra düşük hava sürtünme katsayısıyla ne kadar aerodinamik bir araç olduğunu ortaya koyan Seal, 230 kW (arkadan itiş) ve 390 kW (AWD) olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 82.5 kWsa kapasiteli Blade bataryasıyla şehir içinde 600 km'ye kadar menzil sunan BYD Seal, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

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