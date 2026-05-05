    Nisan 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

    2026 yılının ilk dört ayında ve nisan ayı özelinde Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri açıklandı. Kimler öne çıktı, kimler geride kaldı? İşte detaylar:

    Nisan ayında Türkiye otomobil pazarı yüzde 6'ya yakın daralmasına rağmen elektrikli otomobil satışları yüzde 28 arttı. Bu dönemde elektrikli otomobi satışları 55 bin adede yaklaştı. Nisan ayı özelinde ise elektriklilerin payı yüzde 20'yi aştı.

    İlk dört ayda en çok satan elektrikli otomobiller

    İlk dört aydaki elektrikli otomobil satışlarında Togg T10X ve Togg T10F başı çekiyor. Devamında tasarımı ve özellikleriyle segmentinin en öne çıkan modellerinden olan KGM Torres EVX yer alıyor. %25'lik dilimde yer alan giriş seviye versiyonuyla dikkat çeken MINI Countryman ise ilk beşi bırakmıyor.

    Ocak-Nisan 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 7238
    2. Togg T10F 6002
    3. KGM Torrres EVX 4812
    4. MINI Countryman 4228
    5. Tesla Model Y 3025
    6. Opel Frontera 2715
    7. Volvo EX30 2227
    8. BYD Sealion 7 1981
    9. Citroen C3 1723
    10. Citroen C3 Aircross 1701

    Nisan ayında en çok satan elektrikli otomobiller

    Nisan ayında 16.435 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Burada dikkat çekici olan ise T10F'in ikinciliği Torres EVX'e vermiş olması. Countryman'in dördüncülüğü koruduğu listede Frontera ile ilk beş sıra tamamlanıyor. Stellantis, marka bazında olmasa da toplamdaki satışlarıyla elektrikli otomobil pazarının öne çıkan isimleri arasında.

    Nisan 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller🚙
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 2278
    2. KGM Torres EVX 1604
    3. Togg T10F 1543
    4. MINI Countryman 1310
    5. Opel Frontera 1184
    6. Volvo EX30 948
    7. Tesla Model Y 880
    8. Citroen C3 736
    9. Citroen C3 Aircross 596
    10. Kia EV3 594
