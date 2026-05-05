Türkiye'de en çok satan SUV modeller: Volkswagen'den atak

Nisan ayında toplam SUV satışları 59.920 adet olarak gerçekleşirken, Ocak-Nisan döneminde bu rakam 186.299 adede ulaştı. Listenin zirvesinde ise dikkat çekici bir model yer alıyor.
Nisan 2026'da en çok satan SUV modeller
Nisan ayında Volkswagen Taigo en yüksek satış rakamına ulaşırken, Togg T10X ve Toyota C-HR da üst sıralardaki güçlü konumlarını korudu.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Volkswagen Taigo
|3047
|2.
|Togg T10X
|2278
|3.
|Renault Duster
|2262
|4.
|Toyota C-HR
|2094
|5.
|Volkswagen T-Cross
|1879
|6.
|KGM Torres
|1782
|7.
|Volkswagen T-Roc
|1757
|8.
|Peugeot 2008
|1753
|9.
|Kia Sportage
|1729
|10.
|Opel Frontera
|1713
Ocak-Nisan 2026 en çok satan SUV modeller
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Toyota C-HR
|11085
|2.
|Volkswagen Tiago
|7989
|3.
|Renault Duster
|7970
|4.
|Peugeot 2008
|7520
|5.
|Togg T10X
|7238
|6.
|Peugeot 3008
|6146
|7.
|Volkswagen Tiguan
|5815
|8.
|Kia Sportage
|5810
|9.
|KGM Torres
|5570
|10.
|Fiat Egea Cross
|5477
