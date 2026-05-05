Türkiye'de en çok satan SUV modeller: Volkswagen'den atak

Tam Boyutta Gör Türkiye otomobil pazarında SUV'ların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Son açıklanan verilere göre SUV modeller, toplam otomobil satışları içinde yüzde 64 paya ulaşarak pazardaki ağırlığını daha da artırdı. Özellikle hem şehir içi kullanım hem de yüksek sürüş pozisyonu sunmaları, tüketicilerin tercihini SUV modellerden yana kullanmasında belirleyici oluyor.

Nisan ayında toplam SUV satışları 59.920 adet olarak gerçekleşirken, Ocak-Nisan döneminde bu rakam 186.299 adede ulaştı. Listenin zirvesinde ise dikkat çekici bir model yer alıyor.

Nisan 2026'da en çok satan SUV modeller

Nisan ayında Volkswagen Taigo en yüksek satış rakamına ulaşırken, Togg T10X ve Toyota C-HR da üst sıralardaki güçlü konumlarını korudu.

Nisan 2026'da en çok satan SUV modeller Sıra Model Adet 1. Volkswagen Taigo 3047 2. Togg T10X 2278 3. Renault Duster 2262 4. Toyota C-HR 2094 5. Volkswagen T-Cross 1879 6. KGM Torres 1782 7. Volkswagen T-Roc 1757 8. Peugeot 2008 1753 9. Kia Sportage 1729 10. Opel Frontera 1713

Ocak-Nisan 2026 en çok satan SUV modeller

Tam Boyutta Gör Yılın ilk dört ayında ise liderlik Toyota C-HR’da. Onu yakın farklarla Volkswagen Taigo ve Renault Duster takip ediyor. Yerli üretim elektrikli SUV Togg T10X’in ilk 5 içinde yer alması da dikkat çekici.

Ocak-Nisan 2026'da en çok satan SUV modeller Sıra Model Adet 1. Toyota C-HR 11085 2. Volkswagen Tiago 7989 3. Renault Duster 7970 4. Peugeot 2008 7520 5. Togg T10X 7238 6. Peugeot 3008 6146 7. Volkswagen Tiguan 5815 8. Kia Sportage 5810 9. KGM Torres 5570 10. Fiat Egea Cross 5477

