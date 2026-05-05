Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de en çok satan SUV modeller: Volkswagen'den atak

    Türkiye’de SUV modeller yükselişini sürdürüyor. Nisan 2026’da liderlik el değiştirirken, yılın ilk dört ayında satışlar 186 bini geçti. SUV’ların toplam pazardaki payı ise %64’ü aşarak rekor kırdı.

    Türkiye'de en çok satan SUV modeller (Nisan 2026) Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil pazarında SUV'ların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Son açıklanan verilere göre SUV modeller, toplam otomobil satışları içinde yüzde 64 paya ulaşarak pazardaki ağırlığını daha da artırdı. Özellikle hem şehir içi kullanım hem de yüksek sürüş pozisyonu sunmaları, tüketicilerin tercihini SUV modellerden yana kullanmasında belirleyici oluyor.

    Nisan ayında toplam SUV satışları 59.920 adet olarak gerçekleşirken, Ocak-Nisan döneminde bu rakam 186.299 adede ulaştı. Listenin zirvesinde ise dikkat çekici bir model yer alıyor.

    Nisan 2026'da en çok satan SUV modeller

    Nisan ayında Volkswagen Taigo en yüksek satış rakamına ulaşırken, Togg T10X ve Toyota C-HR da üst sıralardaki güçlü konumlarını korudu.

    Nisan 2026'da en çok satan SUV modeller
    Sıra Model Adet
    1. Volkswagen Taigo 3047
    2. Togg T10X 2278
    3. Renault Duster 2262
    4. Toyota C-HR 2094
    5. Volkswagen T-Cross 1879
    6. KGM Torres 1782
    7. Volkswagen T-Roc 1757
    8. Peugeot 2008 1753
    9. Kia Sportage 1729
    10. Opel Frontera 1713

    Ocak-Nisan 2026 en çok satan SUV modeller

    Türkiye'de en çok satan SUV modeller (Nisan 2026) Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk dört ayında ise liderlik Toyota C-HR’da. Onu yakın farklarla Volkswagen Taigo ve Renault Duster takip ediyor. Yerli üretim elektrikli SUV Togg T10X’in ilk 5 içinde yer alması da dikkat çekici.

     

    Ocak-Nisan 2026'da en çok satan SUV modeller
    Sıra Model Adet
    1. Toyota C-HR 11085
    2. Volkswagen Tiago 7989
    3. Renault Duster 7970
    4. Peugeot 2008 7520
    5. Togg T10X 7238
    6. Peugeot 3008 6146
    7. Volkswagen Tiguan 5815
    8. Kia Sportage 5810
    9. KGM Torres 5570
    10. Fiat Egea Cross 5477
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    H
    hhjjkkll 6 saat önce

    Dünya Katılım Bankasına 1GV2ZB6W Kodu İle Kayıt Ol 0.1Gr Altın Kazanmaya Başla Kampanya 30 Haziranda Bitiyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tofaş 10 40 yağ konur mu garanti davet kodu hotmail gelen kutusu deneme bonusuyla paraya çeviren bahis siteleri reboot to bootloader ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum