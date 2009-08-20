Ön Bakış: P55 yonga setli MSI P55-GD65 anakart

Dünya prömiyeri 8 Eylül'de gerçekleştirilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Intel işlemcileriyle birlikte P55 yonga setini taşıyan anakartlar da endüstrinin beğenisine sunulacak. Core i5 ve Core i7 serisi altında lanse edilecek Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcileriyle Intel bir kez daha soket değiştireceği ve LGA1156 formuna geçiş yapacağı için, işlemci terfisini Core i5 veya çift kanal bellek desteği sunan Core i7 modelleri üzerine kurgulayan kullanıcıların aynı zamanda P55 yonga setini taşıyan yeni bir anakart satın alması gerekecek. Yaklaşık 9 aydır piyasada olan ve yüksek geçiş maliyetleri nedeniyle son kullanıcılar arasında yaygınlaşamayan Bloomfield platformunun (LGA1366 Core i7 ve X58) aksine Intel, Nehalem mimarisinin Core i5/Core i7 (LGA1156) serisi işlemcilerle hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını düşünüyor.

Mevcut Core i7 modellerinden farklı olarak entegre bellek kontrolcüsü ile birlikte PCIe kontrolcüsünü de bünyesinde barındıran Lynnfield işlemci ailesi için hazırlanan yeni yonga setleri Intel tarafından PCH tasarım anlayışı ekseninde geliştirildi. Entegre özellikleri gelişen işlemcilerle birlikte kuzey ve güney köprüsünden oluşan çift yongalı tasarım anlayışını geride bırakan Intel, P55 başta olmak üzere 5 serisi yeni nesil yonga seti ailesinin tüm modellerini platform kontrol merkezi olarak tanımlıyor. Zira Lynnfield jenerasyonu ile şimdiye kadar Kuzey köprüsünün kontrolünde görevlerin işlemci üzerine alınnmasıyla birlikte yeni yonga seti tasarımları daha çok çevrebirimleri yönetecek ve Intel, platform bazında üç yerine çift (CPU ve PCH) çipli tasarıma geçerek hem maliyet hem de termal avantaj elde etmiş olacak.

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P55 ile birlikte Intel, tek yonga mimarisine geçiyor!

LGA1156 formundaki Lynnfield ve hatta uygun şartlar altında entegre grafik işlemcili Havendale/Clarkdale işlemcileriyle kullanılabileceği belirtilen P55 yonga seti, yukarıda da belirttiğimiz gibi tek yonga mimarisinin Intel cephesinde masaüstüne gelen ilk örneği olacak. İşlemci ile haberleşmesi DMI veri yolu üzerinden gerçekleşen çipset, çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veriyor ancak hem SLI hem de Crossfire X kurulumları, X58 yonga setinden farklı olarak 8x + 8x konfigürasyonunda gerçekleştirilebiliyor. Ölçeklendirilebilir anakart tasarımları için kendinden sonra gelecek 5 serisi diğer yonga setleri ile pin uyumuna sahip olduğu belirtilen P55, Intel Matrix Storage 9.0 teknolojisine destek veriyor ve bu sayede 0/1/5/10 gibi farklı RAID kurulumlarıyla Rapid Recover teknolojisine destek sunulabiliyor.

Tek yonga mimarisini temel alan ve ağırlıklı olarak giriş-çıkış birimlerinin kontrolünden sorumlu olacak gibi görünen P55 yonga seti 14x USB 2.0, 8x PCIe 2.0 x1 portuna (2.5GT/sn), 6x SATA-II portuna ve entegre Gigabit Ethernet özelliğine yer verilirken entegre ses özelliği ise harici bir kodek (Realtek çözümleri gibi) ile sağlanıyor. Tek yonga tasarımından maliyeti X58'e kıyasla çok daha düşük olan hatta anakart üreticilerine P45'e (40-45$) yakın bir seviyeden sağlandığı iddia edilen P55 için anakart üreticileri de kolları sıvamış durumda. Intel'in LGA1156 formundaki yeni nesil işlemcileri için yüksek satış öngörüsünde bulunması anakart üreticilerini de harakete geçirmiş durumda. Zira soket değişikliğine bağlı olarak müşterilerin yeni işlemcilerle birlikte P55 anakart ta satın almaları gerekecek.

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MSI'ın P55 yonga setli P55-GD65 modeli test merkezimizde.

Big Bang kod adını verdiği ve Lucid firmasının Hydra yongasını kullandığı P55 çipsetli konsept anakart tasarımıyla ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasını planlayan MSI, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı fiyat ve performans segmentleri için çok sayıda P55 modeli hazırladı. Micro-ATX formundaki kompakt modellerden NF200 yongasının kullanıldığı SLI sihirbazı çözümlere göre geniş bir yelpazede model gamına sahip olan MSI, ülkemiz pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşması bekelenen modellerinden birisi de P55-GD65. MSI'ın temel ürün gamında, P55-GD80 sonrasındaki performans odaklı ikinci iddialı model olan P55-GD65, çevrimiçi yayınlar arasında Türkiye'de ilk defa Donanım Haber test merkezini ziyaret etti ve biz de sizler için anakartı masaya yatırdık.

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MSI P55-GD65'in kutu içeriğinde SLI ve Crossfire X köprülerine de yer veriliyor.

Intel cephesinde Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için 8 Eylül'e kadar yayın yasağı uygulanmasından ötürü şimdilik test sonuçlarına ve detaylı bir incelemeye yer veremesek te 8 Eylül'e kadar anakart üreticilerinin ülkemiz pazarında satışa sunulması beklenen yeni modellerini "ön bakış" altında masaya yatırmaya çalışacağız. Bu kapsamda detaylarına yer vereceğimiz ilk model, MSI'ın yurt dışında 130 Avro civarı bir fiyatla listelere girmeye başlayan P55-GD65 modeli olacak. Kutu tasarımı MSI'ın yeni nesil anakartlarına benzer çizgide hazırlanan P55-GD65'i elinize ilk aldığınızda dikkat çeken noktaları "Windows 7 uyumlu" ibaresi, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve Crossfire X logoları ile MSI'a özgü hız aşırtma özelliklerinin toplandığı Xtreme Speed teknolojisinin logosu oluyor.

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MSI P55-GD65, Siyah renkli baskılı devresi, özel soğutucu tasarımı ve katı kapasitörleriyle dikkat çekiyor.

P55-GD65'in kutu içeriği özellikle dökümantasyon açısından oldukça zengin. Yeni bir yonga seti mimarisine sahip olan anakartın, özellikleri detaylı bir şekilde anlatılırken, hız aşırtma yani overclock özelliklerini anlatan detaylı bir kılavuzun kutu içeriğine eklenmiş olması dikkatlerden kaçmıyor. Tabii dökümantasyon ile ilgili olarak yapılacak belkide en önemli eleştri İngilizce ağırlıklı olması. Ancak rehberlerin görsel ögelerle donatıldığını ve bu sayede anlatım basite indirgendiğini de söyleyebiliriz. Kutu içerisinden çıkan komponentler için anakartın genel özelliklerini karşılayabilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Crossfire X ve SLI köprüleriyle birlikte gelen anakartın kutu içeriğinden ayrıca SATA ve PATA kablolarıyla birlikte USB, güç ve reset gibi konnektörler için hızlı bağlantı aparatları da çıkıyor.

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MSI P55-GD65 modelinde işlemci etrafındaki güç devreleri SuperPipe tasarımlı özel soğutucu ile desteklenmiş.

Orta ve üst segmente yönelik yeni nesil anakart çözümlerinde Siyah renkli baskılı devre kullanımına ağırlık veren MSI, P55-GD65 için de aynı yolu takip etmiş. Mavi ağırlıklı komponentler ile donatılan anakart özel soğutucu tasarımı ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Tasarım özellikleri itibariyle kendi fiyat segmentinin dikkat çekici çözümlerinden birisi olması beklenen P55-GD65, Intel'in 8 Eylül'de lanse edeceği ve devam eden süreçte mode gamını zenginleştireceği LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerin tamamına destek veriyor. İşlemci için 6, VTT için 1, bellek için 1 ve PCH için 1 olmak üzere 9 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-2133MHz (OC ile) çift kanal bellek desteği sunuyor.

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Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle birlikte Intel, LGA1156 soket formuna geçiyor.

İşlemci çevresindeki güç devreleri ve P55 yonga seti pasif soğutma ile desteklenen MSI P55-GD65 üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor. 8x + 8x konfigürasyonunda çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veren anakartın slot tasarımında yeni nesil ekran kartları göz önüne alınarak çift kartlı kurulumların sorunsuzca gerçekleştirilebilmesi hedeflenmiş. Çift kartlı kurulumlar sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilse de özellikle çift slot tasarımlı iki ekran kartı ile yapılacak kurulumlarda PCIe slotları arasındaki PCIe x1 ve PCIe x4 yuvalarının kullanım dışı kalabileceğini belirtmekte fayda var. Ancak PCIe x1 ve x4 slotlarını kullanan donanım sayısı son derece az olduğu için muhtemelen bu durum kullanıcıların önemli bir kısmı için ciddi sıkıntılar doğurmayacaktır.

PCIe x16 slotlarına ek olarak bir adet PCIe x1, bir adet PCIe x4 ve iki adet te geleneksel PCI slotu ile gelen MSI P55-GD65, enerji verimliliği ve güç tasarrufu için APS özellikli DrMOS teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu kapsamda DrMOS ile enerji verimliliği, sessizlik ve BIOS odaklı geliştirilmiş performans parametreleri sunmayı hedefleyen MSI, kısaca APS olarak tanımlanan Aktif Faz Değişimi ile BIS seviyesinde güç tasarrufu sağlayabiliyor. MSI'ın satılmakta olan güncel anakartlarında da yer alan APS teknolojisi ile anakartın güç fazları yük durumuna göre otomatik olarak kapatılıp (boşta bekleyen fazlar) açılabiliyor ve bu sayede gereksiz güç tüketiminin önüne geçilerek tasarruf sağlanabiliyor. Enerji tasarrufunu hedef alan özelliklere ek olarak P55-GD65 hız aşırtma odaklı teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

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Intel'de tek yonga mimarisinin ilk örneği; P55 (Kod adı Ibeax Peak)

MSI'ın yeni nesil anakartlarında sıklıkla karşımıza çıkması beklenen ve Easy OC yaklaşımı altında geliştirilen OC Genie teknolojisine, P55-GD65 modelinde de yer veriliyor. OC Genie hız aşırtma işlemcisi ve OC Genie butonundan oluşan bu teknoloji ile karmaşık BIOS ayarlarına ve profesyonel hız aşırtma bilgisine gerek kalmaksızın işlemci saat hızını arttırarak daha yüksek performans elde edebilmelerine olanak tanınıyor. MSI'dan yapılan açıklamaya göre hız aşırtma ile sistem performansını arttırmak isteyen kullanıcıların OC Genie düğmesine sadece bir defa dokunması yeterli. Zira sürecin geri kalanını OC Genie işlemcisi otomatik olarak gerçekleştiriyor ve işlemci saat hızının arttırılmasına ek olarak işlemci voltajını, bellek saatini ve bellek voltajını da ayarlayarak sistem stabilitesinin korunmasını sağlayabiliyor.

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MSI P55-GD65, sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda SLI veya Crossfire X desteği sunuyor.

Tahmin edilebileceği üzere MSI'ın OC Genie hız aşırtma teknolojisi, donanım güvenliği ve sistem stabilitesi için hız aşırtma uygulamasını belli sınırlar çerçevesinde gerçekleştiriyor dolayısıyla yüksek saat hızı peşindeki kullanıcıların geleneksel yöntem olarak BIOS odaklı hız aşırtma uygulamalarına ağırlık vermesi kuvvetle muhtemel görünüyor. MSI'ın P55 yonga setli yeni anakart serisi için üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta ise V-Check noktaları. Bu özellik sayesinde özellikle profesyonel kullanıcıların bir multimetre ile işlemci, bellek ve yonga seti için gerçek zamanlı voltaj bilgilerini BIOS veya işletim sistemine kıyasla daha sağlıklı bir şekilde (doğrudan silikona uygulanan voltaj okunduğu için) gözlemleyebileceği ve hız aşırtma çalışmalarında daha daha kararlı sonuçlara imza atabilecekleri belirtiliyor.

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OC Genie teknolojisi ile özellikle amatör kullanıcılar sadece tek bir düğmeye basarak işlemci saat hızını arttırabiliyorlar.

MSI P55-GD65 ile gelen bir diğer önemli hız aşırtma teknolojisi ise Direct OC adını taşıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların anakart üzerinde yer alan + ve - butonları ile CPU saat hızını işletim sistemi üzerinden gerçek zamanlı olarak değiştirebilmelerine olanak tanınıyor. Hız aşırtma özelliklerini SuperPipe adını verdiği ve soğutma sistemiyle pekiştiren MSI, P55-GD65'in hemen her segmentten kullanıcıların dikkatini çekebileceğini belirtiyor. 7 adet SATA ve bir adet eSATA (Power SATA) konnektörü ile donatılan P55 yonga setli yeni anakart üzerinde kısmen eski sayılabilecek sabit disk ve optik sürücüler için bir adet IDE portuna da yer veriliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses (Realtek ALC 889a) ve çift Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip olan P55-GD65 üzerinde hata analizi için DeBUG LED'de yer alıyor.

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MSI P55-GD65, 8 kanal yüksek tanımlı ses, çift Gigabit Ethernet ve Power eSATA gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

P55-GD65'in öne çıkan bir diğer önem özelliği ise Winki 2.0 teknolojisi. İlk defa CeBIT 2009 fuarında tanıtılan Winki "anında hazır" işletim sistemi teknolojisinin yeni versiyonu olan Winki 2.0 ile kullanıcıların Windows açılışını beklemeden Linux tabanlı işletim sistemi üzerinden sadece birkaç saniye içerisinde internete çıkarak, elektronik postalarını kontrol edebiliyor ve diğer önemli çevrimiçi uygulamalara erişebiliyorlar. Intel'in 8 Eylül'de yapacağı Lynnfield ve P55 lansmanıyla eş zamanlı olarak satışa sunulması beklenen P55-GD65 modelinin Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.