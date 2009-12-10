Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Onkyo'dan dahili GPS'li dokunmatik ekranlı netbook

9 yıl
11,3b
1
4
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Onkyo'dan dahili GPS'li dokunmatik ekranlı netbook
Tam Boyutta Gör

Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Onkyo'nun Kohjinsha ile sürekli bir yarış halinde olduğu biliniyor. Bu çekişmedeki son gelişme Onkyo cephesinden geldi. Firma 7 inçlik dahili GPS modülüne sahip tablet netbook'u NX707A4'ü 680 dolardan satışa sundu.

Intel'in US15W yongasetinin 1.33GHz'lik Atom Z520 ve 1GB'lık belleği kontrol ettiği tablet netbook'da, 7 inç boyutunda 1024 x 600 piksel çözünürlük sağlayan dokunmatik ekran bulunuyor. Depolama alanının 80GB olarak sabit diskin kullanıldığı ürünün üzerinde 2 adet USB, ExpressCard/34, SD/SDHC/MMC/Memory Stick Pro kart slotlarıyla 2 adet 3 ve 0.3 megapiksellik kamera bulurken, Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor. Sadece 720 gram ağırlığındaki Onkyo'nun tablet netbook'u sahip olduğu batarya sayesinde 3 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Bilgisayarın Bluetooth 2.0+EDR, 802.11n Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerini de desteklediğini belirtelim.

Onkyo'dan dahili GPS'li dokunmatik ekranlı netbook
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fotifoti 9 yıl
bulamayacağımız ürünler arasında olacak muhtemelen :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 9 yıl
Onkyo'u ben amfilerde ve ses sistemlerindeki karizmatik cihazlarından biliyorum,demekki elektronik alanında her cihazlarda eli var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 9 yıl
1GB biraz az olmuş ama diğer özellikleri göz kamaştırıyor. GPS ve dokunmatik ekran mükemmel ya. Görünüşüde hoşuma gitti, acaba navigasyon yazlımı da var mı içinde. igo falan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
güzelmi güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WWE Smackdown vs Raw 2010 Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim