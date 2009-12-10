Onkyo'dan dahili GPS'li dokunmatik ekranlı netbook

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Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Onkyo'nun Kohjinsha ile sürekli bir yarış halinde olduğu biliniyor. Bu çekişmedeki son gelişme Onkyo cephesinden geldi. Firma 7 inçlik dahili GPS modülüne sahip tablet netbook'u NX707A4'ü 680 dolardan satışa sundu.

Intel'in US15W yongasetinin 1.33GHz'lik Atom Z520 ve 1GB'lık belleği kontrol ettiği tablet netbook'da, 7 inç boyutunda 1024 x 600 piksel çözünürlük sağlayan dokunmatik ekran bulunuyor. Depolama alanının 80GB olarak sabit diskin kullanıldığı ürünün üzerinde 2 adet USB, ExpressCard/34, SD/SDHC/MMC/Memory Stick Pro kart slotlarıyla 2 adet 3 ve 0.3 megapiksellik kamera bulurken, Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor. Sadece 720 gram ağırlığındaki Onkyo'nun tablet netbook'u sahip olduğu batarya sayesinde 3 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Bilgisayarın Bluetooth 2.0+EDR, 802.11n Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerini de desteklediğini belirtelim.

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