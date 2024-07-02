Kim Nerede? 210 Türksat 42e frekans listesi 2024 (Tüm kanallar) 111 Detective Pikachu Returns İnceleme 110 Kripto para yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: İşte tüm detaylar!
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Euro 2024 ve Yapay Zeka: VAR sisteminde yapay zeka ne kadar etkili?

    Hakemler, VAR teknolojisi sayesinde topun ve oyuncuların yaptığı en ufak hareketi bile izleyebiliyorlar. 2016'da tanıtılmasından bu yana, VAR futbol taraftarları arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

    Futbol topuna yerleştirilen gelişmiş yapay zeka ve gerçek zamanlı konum izleme çipine sahip olan yarı otomatik teknoloji, ilk kez 2022 Katar FIFA Dünya Kupası gibi büyük bir uluslararası turnuvada kullanılmıştı. Euro 2024, bu teknolojinin en son sürümüne yer veriyor.

    Önemli uygulamalardan biri, ofsayt kuralının ihlallerini tespit etmektir. Yapay zeka, bu kararları hızla alabilir, böylece hakemler oyuncunun ofsaytta olup olmadığını veya gol olup olmadığını öğrenir. Eskiden ofsaytın bilgisayar tarafından belirlenmesi ortalama 70 saniye sürüyordu. Şimdi bu sürenin yarım dakikanın altına düşmesi öngörülüyor.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız