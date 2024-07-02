Euro 2024 ve Yapay Zeka: VAR sisteminde yapay zeka ne kadar etkili?

Hakemler, VAR teknolojisi sayesinde topun ve oyuncuların yaptığı en ufak hareketi bile izleyebiliyorlar. 2016'da tanıtılmasından bu yana, VAR futbol taraftarları arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Futbol topuna yerleştirilen gelişmiş yapay zeka ve gerçek zamanlı konum izleme çipine sahip olan yarı otomatik teknoloji, ilk kez 2022 Katar FIFA Dünya Kupası gibi büyük bir uluslararası turnuvada kullanılmıştı. Euro 2024, bu teknolojinin en son sürümüne yer veriyor.

Önemli uygulamalardan biri, ofsayt kuralının ihlallerini tespit etmektir. Yapay zeka, bu kararları hızla alabilir, böylece hakemler oyuncunun ofsaytta olup olmadığını veya gol olup olmadığını öğrenir. Eskiden ofsaytın bilgisayar tarafından belirlenmesi ortalama 70 saniye sürüyordu. Şimdi bu sürenin yarım dakikanın altına düşmesi öngörülüyor.

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