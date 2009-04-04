Opera 10'a Turbo takviyesi yapıldı, hedef internette daha hızlı gezinti

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Internet Explorer ve Firefox arasında yaşanan gölgesi altında kalmış gibi gözükse de en popüler internet tarayıcılarından birisi olan Opera, yeni versiyonlarla gelişerek yoluna devam ediyor. Tarayıcının en güncel versiyonunda (Opera 10) bir süre önce tanıtımı yapılan Turbo teknolojisi artık aktif olarak kullanılabiliyor. Opera Turbo için kısaca sunucu tabanlı optimizasyon ve sıkıştırma teknolojisi tanımlaması yapılabilir.

Yüksek performans için geliştirilen Opera Turbo teknolojisi ile özellikle düşük bağlantı hızlarında ağ trafiğinin sıkıştırılarak daha yüksek gezinti hızı sağlanması hedefleniyor. Turbo teknolojisinin yanı sıra Opera'nın en güncel versiyonu geliştirilmiş performans, imaj indirimi ve Gmail ile ilgili daha önce rapor edilen konularda iyileştirmeler, heceleme kontrolcüsü ve kurulum ile profil profil dizinleri için yeni dosya düzenine sahip.

Windows, Mac OS X ve Linux için yayımlanan Turbo özellikli Opera 10 hakkında daha fazla bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.