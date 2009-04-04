Opera 10'a Turbo takviyesi yapıldı, hedef internette daha hızlı gezinti

Internet Explorer ve Firefox arasında yaşanan gölgesi altında kalmış gibi gözükse de en popüler internet tarayıcılarından birisi olan Opera, yeni versiyonlarla gelişerek yoluna devam ediyor. Tarayıcının en güncel versiyonunda (Opera 10) bir süre önce tanıtımı yapılan Turbo teknolojisi artık aktif olarak kullanılabiliyor. Opera Turbo için kısaca sunucu tabanlı optimizasyon ve sıkıştırma teknolojisi tanımlaması yapılabilir.
Yüksek performans için geliştirilen Opera Turbo teknolojisi ile özellikle düşük bağlantı hızlarında ağ trafiğinin sıkıştırılarak daha yüksek gezinti hızı sağlanması hedefleniyor. Turbo teknolojisinin yanı sıra Opera'nın en güncel versiyonu geliştirilmiş performans, imaj indirimi ve Gmail ile ilgili daha önce rapor edilen konularda iyileştirmeler, heceleme kontrolcüsü ve kurulum ile profil profil dizinleri için yeni dosya düzenine sahip.
Windows, Mac OS X ve Linux için yayımlanan Turbo özellikli Opera 10 hakkında daha fazla bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kime göre tartışmasız?
Ben Opera+Mozilla+Chrome+Safari+Avant+İe+Flock kullanmış biri olarak söylüyorum ki Mozilla en iyisi falan değildir. Fanatiklikten başka bi şey değil bu sizinkisi.
fazla kota götürmeyecek bir tarayıcı arıyorsan aslında hepsi aynıdır ama eğer firefoxu Adblock Plus eklentisi ile kullanırsan gereksiz reklamları vs. açmasını ve böylece gereksiz kota şişmesini önleyebilirsin.. Bu arada firefoxta videoları kaydetmek istiyorsanda Flashgot eklentisini kurman yeterli... aklına gelebilecek hertürlü özelliği firefoxa ekleyebilirsin.. mesela maxtonun en güzel özelliklerinden mousegestures için bir eklenti kurup tarayıcıyı mousun hareketleri ile yönlendirebilirsin.. sadece linkleri tıklayıp hafifçe sürükleyerek ayrı bir tabda açılmasını sağlayabilirsin.. Bütün bu özellikleri firefoxa addonslar ile sağlayabilirsin.. kısacası diğerlerinde olupta firefoxta olmayacak pek bir özellik yok gibi..
Ama görüntü ve tasarım safari 4...
1-Firefox'daki adblock plus reklamları yüklüyor fakat göstermiyor.Yani yine kota gidiyor fakat opera bu reklamları yüklemiyor ve kotadan tasarruf sağlıyor.
2-Opera izlediğin videoları zaten otomatik olarak cache4 klasörüne kaydediyor.Ayrıca indirmene gerek yok.
3-Maxthon'daki bu mouse harketlerinin daha gelişmişi zaten operada kendiliğinden var.Ayrı bir eklentiye gerek yok.
Bu maddelerden Opera'nın diğer tarayıcılardan daha üstün olduğu anlaşılıyor heralde.