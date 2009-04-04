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Opera 10'a Turbo takviyesi yapıldı, hedef internette daha hızlı gezinti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,1b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Opera 10'a Turbo takviyesi yapıldı, hedef internette daha hızlı gezinti
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Internet Explorer ve Firefox arasında yaşanan gölgesi altında kalmış gibi gözükse de en popüler internet tarayıcılarından birisi olan Opera, yeni versiyonlarla gelişerek yoluna devam ediyor. Tarayıcının en güncel versiyonunda (Opera 10) bir süre önce tanıtımı yapılan Turbo teknolojisi artık aktif olarak kullanılabiliyor. Opera Turbo için kısaca sunucu tabanlı optimizasyon ve sıkıştırma teknolojisi tanımlaması yapılabilir.

Yüksek performans için geliştirilen Opera Turbo teknolojisi ile özellikle düşük bağlantı hızlarında ağ trafiğinin sıkıştırılarak daha yüksek gezinti hızı sağlanması hedefleniyor. Turbo teknolojisinin yanı sıra Opera'nın en güncel versiyonu geliştirilmiş performans, imaj indirimi ve Gmail ile ilgili daha önce rapor edilen konularda iyileştirmeler, heceleme kontrolcüsü ve kurulum ile profil profil dizinleri için yeni dosya düzenine sahip.

Windows, Mac OS X ve Linux için yayımlanan Turbo özellikli Opera 10 hakkında daha fazla bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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Cybaeus 10 yıl
Operada hız istiyorsanız reklamlardan kurtulmalısınız tavsiyem resulsen.googlepages.com/... bu dosyayı indirin başlat/çalıştır a %appdata%\opera\opera\profile yazın ve oraya yapıştırın reklamların %90nından kurtulursunuz.Aynı zamanda kota tasarrufu sağlarsınız
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Amaterasu 10 yıl
Bekliyoruz.
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stii 10 yıl
Turbo özelliğinde bazı siteleri açmama gibi sorun çıkıyor bende.Birde 3.8 X te resimler düşük çözünürlükte görünüyor.Ama opera yinede favorim
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milyondabir 10 yıl
en iyisi tartismasiz firefox
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toz-koparan 10 yıl
forever opera..
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PHI 10 yıl

Orjinalden alıntı: milyondabir

en iyisi tartismasiz firefox

Kime göre tartışmasız?

Ben Opera+Mozilla+Chrome+Safari+Avant+İe+Flock kullanmış biri olarak söylüyorum ki Mozilla en iyisi falan değildir. Fanatiklikten başka bi şey değil bu sizinkisi.
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max975 10 yıl
çeşitlerin çok olması çok iyi yavvv..
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mustafa_550 10 yıl
yıllardır opera kullanıyorum hız konusunda süper bi tarayıcı bi kaç uyumsuzluk sourunu vardı ama bayadır karşılaşmıyorum yeni versiyonu çıkmasını bekliyorum operadan başkasını tanımam :)
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ebehram 10 yıl
Sizin saydıgınız cogu yeni ozellik ve eklentiler daha onceleri opera da olupta yurutulmus ozelliklerdir zaten.Cogu kimsenin bilmedigi Opera nın eklentileri daha zengin olup sesle kontol ozelligi bile oldugudur.Benim icin Opera tarayıcıların Mercedesidir.Ferrarisi ise Safaridir.Asla Opera dan vazgecmem


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boldshark 10 yıl

Orjinalden alıntı: ebehram

Sizin saydıgınız cogu yeni ozellik ve eklentiler daha onceleri opera da olupta yurutulmus ozelliklerdir zaten.Cogu kimsenin bilmedigi Opera nın eklentileri daha zengin olup sesle kontol ozelligi bile oldugudur.Benim icin Opera tarayıcıların Mercedesidir.....Asla Opera dan vazgecmem


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TTheRecruiTT 10 yıl
Sonuna kadar Opera kullandım kullanacagım 4eveR Opera!!
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TTheRecruiTT 10 yıl
Sonuna kaddar
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Batuist 10 yıl
@N-One
fazla kota götürmeyecek bir tarayıcı arıyorsan aslında hepsi aynıdır ama eğer firefoxu Adblock Plus eklentisi ile kullanırsan gereksiz reklamları vs. açmasını ve böylece gereksiz kota şişmesini önleyebilirsin.. Bu arada firefoxta videoları kaydetmek istiyorsanda Flashgot eklentisini kurman yeterli... aklına gelebilecek hertürlü özelliği firefoxa ekleyebilirsin.. mesela maxtonun en güzel özelliklerinden mousegestures için bir eklenti kurup tarayıcıyı mousun hareketleri ile yönlendirebilirsin.. sadece linkleri tıklayıp hafifçe sürükleyerek ayrı bir tabda açılmasını sağlayabilirsin.. Bütün bu özellikleri firefoxa addonslar ile sağlayabilirsin.. kısacası diğerlerinde olupta firefoxta olmayacak pek bir özellik yok gibi..
Ama görüntü ve tasarım safari 4...
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Choppe® 10 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

@N-One

fazla kota götürmeyecek bir tarayıcı arıyorsan aslında hepsi aynıdır ama eğer firefoxu Adblock Plus eklentisi ile kullanırsan gereksiz reklamları vs. açmasını ve böylece gereksiz kota şişmesini önleyebilirsin.. Bu arada firefoxta videoları kaydetmek istiyorsanda Flashgot eklentisini kurman yeterli... aklına gelebilecek hertürlü özelliği firefoxa ekleyebilirsin.. mesela maxtonun en güzel özelliklerinden mousegestures için bir eklenti kurup tarayıcıyı mousun hareketleri ile yönlendirebilirsin.. sadece linkleri tıklayıp hafifçe sürükleyerek ayrı bir tabda açılmasını sağlayabilirsin.. Bütün bu özellikleri firefoxa addonslar ile sağlayabilirsin.. kısacası diğerlerinde olupta firefoxta olmayacak pek bir özellik yok gibi..

Ama görüntü ve tasarım safari 4...



1-Firefox'daki adblock plus reklamları yüklüyor fakat göstermiyor.Yani yine kota gidiyor fakat opera bu reklamları yüklemiyor ve kotadan tasarruf sağlıyor.
2-Opera izlediğin videoları zaten otomatik olarak cache4 klasörüne kaydediyor.Ayrıca indirmene gerek yok.
3-Maxthon'daki bu mouse harketlerinin daha gelişmişi zaten operada kendiliğinden var.Ayrı bir eklentiye gerek yok.

Bu maddelerden Opera'nın diğer tarayıcılardan daha üstün olduğu anlaşılıyor heralde.

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sadtneverdie 10 yıl
ie8 az ram kullanıyor ve çok hızlı firefox gibi eklenti seçeneği fazla olsa rakip tanımaz ama hepsinin bir eksik yanı var işte. ,e8 de tabları kaydedip çıkma olsa asla firefox kullanmam.
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